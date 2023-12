Vstaňte a bojujte, vybízí Sam Altman. Sepsal 17 poučení z byznysu, klíčoví jsou skvělí lidé

Uložit 0

Sam Altman se v letošním roce stal nepochybně nejsledovanějším startupistou. Jím založená a vedená společnost OpenAI vzala celý byznysový svět útokem a ztrojnásobila hodnotu. Zároveň upoutal pozornost peripetiemi kolem svého (ne)odvolání z čela podniku. A těsně před Vánoci vydal blogový příspěvek, v němž shrnul svá manažerská poučení.

Altman sepsal sedmnáct bodů, které se naučil během řízení nejen OpenAI. Než šampiona závodů ve vývoji umělé inteligence založil v roce 2015 a později nastoupil do jeho čela, vedl také legendární startupový inkubátor Y Combinator. Má tedy na čem stavět. Příspěvek pojmenoval výmluvně: Kéž by mi někdo o těchto 17 věcech řekl dřív.

Prvním bodem jeho výčtu je: „Optimismus, posedlost, víra v sebe sama, hrubá síla a osobní vazby jsou způsoby, jak věci začít.“ A hned v závěsu píše: „Soudržné týmy, správná kombinace klidu a naléhavosti a nepřiměřené odhodlání jsou způsoby, jak věci dokončit. Dlouhodobá orientace je nedostatkovým zbožím; snažte se nestarat o to, co si lidé myslí v krátkodobém horizontu, což bude časem snazší.“

V kostce v úvodu říká to, co lidé, kteří něco rozjíždí a budují, vědí, že potřebujete hodně umanutosti a odhodlání, abyste byli úspěšní. A že to nakonec nejste vy, kdo věc dostane na vyšší úroveň, ale týmy lidí, které k sobě přivedete a které musíte umět strategicky směřovat.

Ostatně výběru lidí se Sam Altman ve svém postu také hodně věnuje. Namátkou: „Věnujte více času náboru. Riskujte u lidí s vysokým potenciálem a rychlým tempem zlepšování. Kromě inteligence hledejte i důkazy o tom, že se věci daří.“ Nebo: „Superhvězdy jsou ještě cennější, než se zdá, ale musíte lidi hodnotit podle jejich čistého dopadu na výkonnost organizace.“

To, jak důležití jsou lidé, Altman dobře viděl, když jej vyhodilo představenstvo OpenAI. Obratem se na jeho stranu začala stavět drtivá většina zaměstnanců, kteří jej chtěli následovat kamkoli, kam by se vydal. „Práce se skvělými lidmi je jednou z nejlepších součástí života,“ je ostatně úplně poslední bod jeho seznamu.

Věřili mu a sdíleli jeho vizi. Ostatně i o tom Altman píše: „Pro tým je snazší udělat těžkou věc, na které skutečně záleží, než udělat snadnou věc, na které skutečně nezáleží; odvážné nápady lidi motivují.“ Zároveň to ale podle něj šéfové nesmí přehnat s přemotivováním: „Motivace jsou superschopnosti; nastavujte je opatrně.“

V každé firmě je prý nutné vědět, že nepálí energií na příliš velkém počtu projektů, což by ji ve výsledku zpomalovalo: „Soustřeďte své zdroje na malý počet sázek. To se snadno řekne, ale zřejmě těžko udělá. Můžete ale smazat více věcí, než si myslíte.“

Zkrátka škrtat v programu je klíčové, stejně jako jej neustále prověřovat. Ale když se tak děje, je třeba mít podle Altmana na paměti jednu věc: „Komunikujte jasně a stručně.“ A souvisí s tím i odpor ke korporátní úředničině, která věci zpomaluje.

„Bojujte proti nesmyslům a byrokracii pokaždé, když se s nimi setkáte, a přimějte ostatní, aby proti nim bojovali také. Nedovolte, aby organizační schéma stálo v cestě produktivní spolupráci lidí,“ navrhuje Altman a dodává: „Důležité jsou výsledky; nedovolte, aby dobrý proces omlouval špatné výsledky.“

what i wish someone had told me:https://t.co/1nEaYimzXG — Sam Altman (@sama) December 21, 2023

Co se realizace a byznysové praxe týče, podle Altmana je klíčové rychle nasazovat novinky do praxe, vyhodnocovat je a případně se z pochybení i učit: „Rychlá iterace může mnohé vynahradit. Obvykle nevadí, když se mýlíte, pokud iterujete rychle. Plány by se měly měřit na desetiletí, provedení na týdny.“

Zároveň je podle něj třeba ctít, že i byznys má svá neměnná pravidla, která nemá cenu se pokoušet upravit: „Nebojujte s obchodním ekvivalentem fyzikálních zákonů.“ A lepší než bojovat s něčím, co je dané, je prý soustředit se na to, aby lidé věděli, kam a za čím jdou: „Inspirace je pomíjivá a život rychle utíká. Nečinnost je obzvlášť zákeřný typ rizika.“

Jelikož z OpenAI vybudoval velkou firmu se stovkami zaměstnanců, stovkami milionů dolarů tržeb a globálním vlivem, nemůže chybět poučení, které zná každá velká firma typu automobilek – že totiž klíčové je měřítko. A když firma roste, určité plusy se sčítají, a podnik z nich může těžit mnohem víc.

A konečně to, co sám Altman ukázal letos velmi názorně a co nepochybně neplatí zdaleka jen v byznysu: „Vstaňte a pokračujte.“