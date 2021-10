Výdejní boxy dobývají Česko. DPD do nich balíky doručí a také přes ně umí vrátit zásilky e-shopům

Česká republika pod náporem výdejních boxů. I takto by se dala v rychlosti popsat situace, která se v posledních měsících odehrává na tuzemském trhu, kde se objevuje čím dál více samoobslužných schránek pro doručování zboží. K početnému zástupu společností, které je dnes mají v provozu, se nyní přidává další – přepravní firma DPD.

Jak už jsme psali letos v červenci, kdy DPD novinku poprvé oznámilo, největší soukromý balíkový přepravce v Česku vám umožní posílat zásilky dvěma způsoby. Buď můžete přijít na jedno z výdejních míst DPD Pickup, které se nachází standardně v nejrůznějších podnicích ve městech či na vesnicích, nebo využijete automatizované schránky.

Síť výdejních boxů DPD se teprve rozbíhá a jejich síla tkví v tom, že není třeba žádné asistence – vše odbavíte sami. A vzhledem k tomu, že mají být v provozu čtyřiadvacet hodin denně, můžete k nim zavítat kdykoliv. U boxu, v němž bude zásilka uložena až dva dny, stačí zadat příslušný PIN kód, kterým se odemkne úložný prostor s balíčkem.

Pokud byste naopak chtěli zásilku odeslat (případně vrátit e-shopu, například v rámci reklamace nebo nevyhovujícího zboží), je nutné zadat několik kroků na webu DPD, potažmo v aplikaci Z ruky do ruky. Vesměs stačí jen vyplnit údaje, zaplatit, zásilku zabalit a přinést ji buď do výdejního boxu, nebo na místo DPD Pickup.

Samoobslužný výdejní box DPD Foto: DPD

Cena služby začíná na 89 korunách s tím, že se mění podle velikosti balíku (boxy i místa DPD Pickup přijmou zásilku o hmotnosti až 15 kilogramů). Po zadání údajů zaplatíte kartou online a automaticky obdržíte QR kód, který naskenujete u výdejního boxu nebo na pobočce DPD Pickup. Přepravní štítek je následně vytištěn přímo boxem nebo na výdejním místě.

„Jedna skupina zákazníků si ráda počká doma na kurýra, ta druhá ale raději využívá výdejní místa. Jsem proto rád, že se nám právě jim podařilo vyjít vstříc a spustit podej na výdejních místech ještě před vánoční sezónou. Obrovskou výhodou je, že balíčky jdou bez problému posílat i přes naše samoobslužné boxy, jejichž síť hodláme postupně rozšiřovat,“ říká šéf DPD Miloš Malaník.

Jak ovšem DPD pro CzechCrunch potvrzuje, zásilky nebude možné odesílat přes všechna výdejní místa DPD Pickup, kterých je po Česku okolo 1 300. Pro začátek půjde o zhruba 900 míst. „Tato možnost se nebude týkat některých provozoven našich partnerů, a to z technických důvodů v rámci systémů. Příkladem je síť poboček Sazka, u které by mělo dojít ke spuštění v průběhu příštího roku,“ doplňuje Malaník.

Naopak samoobslužné výdejní boxy jsou tomu z principu přizpůsobeny všechny. DPD aktuálně provozuje dvanáct těchto schránek rozmístěných na exponovaných pražských lokalitách v blízkosti obchodních center či administrativních budov. Na tyto pilotní boxy časem navážou další, které budou k dispozici ve městech s populací přes 50 tisíc obyvatel. Celorepublikového pokrytí svými výdejními automaty chce DPD dosáhnout do konce roku 2023.

Spuštění výdejních boxů pro všechny už zdaleka není žhavou novinkou. Existuje totiž celá řada firem (od Zásilkovny přes WeDo nebo Alzu až po online supermarket Rohlik.cz), které tento koncept rozšiřují. V posledních měsících na trend samoobslužných výdejních boxů naskočila také síť lékáren Pilulka i další přepravní společnost PPL.

Jedním z nejnovějších hráčů je také společnost Conteg Payment4U, která má ambici vybudovat do roka síť čítající tisíc automatických skříněk OX.point na balíky, do níž pošle půl miliardy korun. A hodlá je otevřít všem. Zásilky by do nich mohla posílat i například Česká pošta, která s vlastními schránkami taktéž experimentuje.