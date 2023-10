Komentář Luboše Kreče: Pozornost, kterou v Česku vyvolaly slovenské parlamentní volby, byla mimořádná. Možná i proto, že jsme tam v přímém přenosu mohli sledovat něco, co se za dva roky bude v bleděmodrém odehrávat i u nás. Další zápas o směřování země, střet demokratického vnímání s tím populistickým a proautoritářským. Souboj idejí se sliby a výkřiky. Čeští politici i voliči by si proto měli ze situace na Slovensku vzít ponaučení.

Skoro před každými volbami mají komentátoři tendenci hovořit o jejich osudovosti. Zaznívalo to i v souvislosti s nynější kampaní na Slovensku. Výsledek, tedy výhra Roberta Fica, sice nepotěšil zastánce liberálního a prodemokratického směřování, zároveň se ale nenaplnil apokalyptický scénář, podle kterého by Fico mohl začít Slovensko otáčet k Maďarsku. Třeba proto, že do parlamentu neprošli fašisté z Republiky. Nic to ale nemění na tom, že situace nemusí dopadnout pro budoucnost Slovenska dobře. A co z toho plyne pro Česko?

***

Nepodceňujme bývalé premiéry

Byl únor 2009 a Robert Fico dorazil na sjezd ČSSD na pražském výstavišti, slovenský předseda vlády působil svěže a tak nějak světácky. Zvlášť vedle Jiřího Paroubka, který se tehdy chystal na návrat do premiérského křesla. A zatímco Paroubek je dávno v propadlišti dějin (jakkoli on si to nemyslí), Fico je stále ve hře – přestože se od oné pražské návštěvy zdál být minimálně dvakrát vyřízený. Ale pokaždé se dokázal vrátit.

Jeho vůle k moci, totální pragmatismus a názorová pružnost, někdo by řekl bezcharakternost, charisma a schopnost politicky se přetvořit, mu pomohly ovládnout slovenskou politiku. Připomíná vám to něco? Ano, nejpozději od sněmovních voleb z podzimu 2013 je určující silou české politiky Andrej Babiš, na kterého sedí většina z toho, co platí o Ficovi.

Příští sněmovní volby budou v Česku v říjnu 2025 a Babišovo hnutí ANO je dnes nejpopulárnější stranou. Sám Babiš, který se po neúspěšné prezidentské volbě (Fico se mimochodem také pokoušel dostat do čela státu) stáhl, je zpět v plné síle. Nad jeho fantasmagorickými a nebezpečnými slovními výlevy ve sněmovně se můžeme pousmát, ale moc dobře ví, co dělá. A bude dál přikládat pod ohněm, podobně jako to dělal Fico na Slovensku.

V jednotě je síla

Další bývalý premiér Mikuláš Dzurinda je také umanutý a nepochybně má silnou vůli k moci, jenže není tak elastický jako Fico s Babišem – určitě ne ideologicky. A navíc nedokázal zopakovat to, s čím se mu na konci 90. let podařilo odstavit od moci Vladimíra Mečiara. Tehdy zafungovalo široké spojení opozice, sjednocená síla pak dokázala autoritářského demagoga poslat do důchodu, a navíc nastartovala příkladné ekonomické reformy.

Jenže teď si Dzurinda myslel, že to zvládne sám. A podobně to viděli i zástupci dalších malých prodemokratických stran, které nakonec zůstaly mimo parlament. Dzurindou vedená koalice Modrí, Most-Híd získala jen 0,32 procenta, Aliancia měla 4,39 procenta a Demokrati expremiéra Eduarda Hegera 2,39 procenta…

I v Česku se v případě Spolu ukázalo, že spojení menších projektů do jednoho velkého funguje a má smysl. Teď, když se blíží eurovolby na jaře 2024, se ozývají hlavně v ODS hlasy, že spolupráce s lidovci a TOP09 by se mohla dočasně odložit. Pokoušet tím jak volební výsledek, tak především soudržnost pro sněmovní volby, je hodně velký risk.

Vládní výkon rozhoduje

Jestli něco uhladilo Robertu Ficovi cestu k volebnímu vítězství, ačkoli se po vraždě novináře Jána Kuciaka zdálo, že je ze hry, byl to prachmizerný výkon jeho nástupců. Míra chaosu, která přišla s Igorem Matovičem, byla extrémní a lidé ztratili důvěru ve stát a jeho instituce. Fico s touto nespokojeností a frustrací dokázal pracovat.

Výkon české vlády zdaleka nepřipomíná to, co Slováci zažívali během covidu a popravdě tomu byl blíž spíš výkon Andreje Babiše a jeho týmu. Ale nálady, které ve vztahu ke kabinetu Petra Fialy rezonují ve společnosti, jsou podobně nebezpečné a v žádném případě je ve Strakově akademii nesmí podcenit ani nad nimi mávnout rukou. Jsou totiž živnou půdou pro nejnižší populistické proudy.

Nejde o to, že ti, kteří chodí na Václavské náměstí a vykřikují hesla o tom, jak je Fiala ožebračuje, by jej někdy volili. Spíš jde o ty, kteří nynější vládní koalici dali hlas v minulosti nebo kteří by o tom byli ochotni přemýšlet. Právě jejich hlasy budou v klání o to, zda i Česko znovu sejde z jednoznačně prozápadního směřování, rozhodovat. Nesmí je zklamat, nesmí je naštvat, musí je pochopit a komunikovat s nimi. Nesmí to s nimi vzdát.

Foto: EU2017EE Estonian Presidency Slovenský expremiér Robert Fico

Rusové nejsou ze hry, ani náhodou

Rusko slaví tento víkend jedno velké vítězství. Netýká se ale tak úplně války na Ukrajině, nýbrž právě parlamentních voleb u našich slovenských sousedů. Jak je to možné? Dopisují si totiž s babičkami a dědečky. Tento víkend si znovu ověřili, že řetězové e-maily i v době sociálních sítí fungují.

Změnu narativu – oslavování Roberta Fica a akcent na volby na Slovensku – v nich monitorují za poslední měsíc i Čeští elfové, tedy internetová skupina, která bojuje s dezinformacemi. Co čekat dál? Je to prosté – protože jim to funguje, tak to Rusové zkusí i jinde, třeba v příštích sněmovních volbách u nás. Takže boj s dezinformacemi by měla začít česká vláda brát opravdu vážně.

A mimochodem, vlastně by Rusové mohli po sobotě oslavovat i kvůli ukrajinské frontě. Pokud se Fico stane premiérem a dodrží jen část z toho, co sliboval před volbami, slovenská podpora Ukrajiny výrazně poleví.

Je třeba bojovat do poslední chvíle

Průzkumy veřejného mínění a exit polly ukázaly, jak moc se na ně nedá spoléhat. Ukazovaly, že Progresivní Slovensko je na cestě za vítězstvím a podobně jako v roce 2020 podcenily výsledky levice (i když Fico je dnes spíš extrém než levice). Není tak radno se jimi nechat uchlácholit ani se jim poddávat.

A to platí jak pro politiky, tak pro voliče. Bojovat a obhajovat své ideje a kroky je třeba do poslední chvíle, za žádnou cenu se nesmí usnout na vavřínech. Ale vlastně nejen to – první reakce na výsledky v demokratické části spektra na sociálních sítích byly plné skepse, protože Fico výrazně vyhrál a mohl by mít většinu i s Hlasem Petera Pellegriniho a s národovci z SNS.

Výsledky se dají ale číst i tak, že koalici by mohli složit progresivci vedením Michalem Šimečkou, SaS Richarda Sulíka a konzervativci z KDH spolu s Pellegrinim. Třeba výměnou za to, že jej nechají být znovu premiérem. Možná to není nejpravděpodobnější scénář, ale vyloučený není a je povinností politiků jednat do poslední chvíle a snažit se zabránit tomu nejhoršímu. A ti opravdu velcí politici, či spíše státníci, se poznají podle toho, že v klíčovou chvíli dokáží odložit své ego stranou.

S přispěním Lenky Chlubnové