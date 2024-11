Vypadá jak kreslená v Malování a zavaří vám mozek. Vyšla jedna z nejzajímavějších her, co jsme kdy hráli

Uložit 0

Na rovinu se přiznáváme k podvodu. To Malování z titulku u The Rise of the Golden Idol už neplatí tak úplně. Tahle adventura je totiž pokračování The Case of the Golden Idol, tedy hry, která skutečně jako by vypadla z oblíbeného uměleckého nástroje ve Windows. Ale druhý díl je po všech stránkách vylepšený. Včetně grafiky. Ale ne o moc. Ta hra je stále nádherně ošklivá. A i to je na ní skvělé.

Zajímá vás herní průmysl v Česku? Tak se přihlaste k odběru našeho videoherního newsletteru Good Game! Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

Ta parádní odpudivost je u The Rise of the Golden Idol na místě. Je to detektivka o vraždách, drogách, kultistech, konspiracích, magických artefaktech a podivných pokusech. Tedy veskrze nehezkých věcech. To všechno se navíc odehrává ve fiktivním, ale anglicky mluvícím světě připomínajícím zemi v sedmdesátých letech. Tedy v obecně nehezké dekádě. Co je ale hezké, je to, jak vám prověří – a zavaří – mozek.

Znalost prvního dílu není nutná, hra na dřívější události občas navazuje a pomrkává na vás, ale vypráví vlastní příběh. Stejně jako její předchůdce před vás postaví několik skoro statických scén, na nichž je obvykle někdo vražděn/zapalován/podrobován jinačímu násilí či nedobrému osudu. Vy musíte každou tuhle obrazovku prohledat, což vám do zásoby vloží nespočet slov od vlastních jmen až po myšlenky jednotlivých postav. Ty vkládáte do šablony, jež odhalí, co přesně se stalo.

Jen vložit slova do políček? To je nějaké jednoduché, ne? Ne. Vývojáři z Color Gray Games, což jsou dva bratři Kļaviņšové z Lotyšska, si na tvorbě náročné intelektuální výzvy dali extrémně záležet. Těch slov jsou desítky a nic není ani trochu „obvious“, jak se hezky česky říká. Musíte všechno vydedukovat a v hlavě pospojovat. Jasně, upilované mříže z vězeňské cely vám okamžitě napoví, jak vězeň utekl. Jenže vy toho musíte zjistit víc. Mnohem víc.

Kde vězeň získal pilník? Naznačují to slova jiného vězně o zkorumpovaném dozorci? Který dozorce to ale je a jak se jmenuje? Ve strážnici je jejich seznam, avšak bez fotek. Pomůže urážlivá malůvka na zdi? Ta ale zmiňuje jen křestní jméno… A tak dál a dál a dál a propadáte se do spirály, ze které by se ani Sherlock Holmes snadno nevymotal. Je to skvělé.

Všechno přitom funguje na principu známém z hádanek z časopisů pro chytré děti (nečetli jsme je, ale slyšeli jsme o nich). Takové to: „Paní v červeném klobouku před sebou vidí tři jiné dámy. Dáma v zeleném klobouku sedí před žlutým, ale za modrým kloboukem. Dáma ve fialovém klobouku nevidí oranžový klobouk. Žlutý klobouk není první klobouk v řadě. Za kým sedí dáma v hnědém klobouku?“

Akorát si tuhle hádanku představte na sadistických steroidech, které vylučovací metodu a kombinatoriku prověří do totálních extrémů. Jednotlivé indicie jsou navíc samozřejmě zastrkané tu v telefonním seznamu, tu na papíru v koši, tady zase na papírku se soupisem hostů, občas se odkážou na už dříve vyřešenou událost…

Každý případ také přidává doplňkové úkoly. Takže kromě toho, že musíte zjistit, že „vězeň ??? použil ??? skrytý v ???, který získal od spoluvězně ???. Jenže se stalo ???, a proto dozorce ??? učinil ???, takže ??? a ??? potom ???“, na vás čeká třeba i přiřazování fotek ke jménům nebo zjišťování, kdo byl kde v okamžiku zločinu.

Svým způsobem je to takový ekvivalent sudoku. Nesmějte se. V sudoku totiž taky velice přesně víte, co máte udělat. Ty principy jsou svým způsobem až primitivní. Ale jak to provést, to je ten kumšt. Že vám do tohohle políčka vychází trojka? No jasně! Aha, nevychází. Protože jste přehlédli, že trojka už v jiném čtverečku sudoku tabulky je. A tím pádem se rozpadlo další umístěné číslo. A tenhle čtverec taky nesedí…

A takhle přesně je to v The Rise of the Golden Idol. Myslíte si, že víte kdo a kdy a čím a proč a koho a jak zavraždil. Ale pak zjistíte, že to není pravda, protože kdesi v zápisníku pana ABC zjistíte, že paní DEF měla alibi, protože s panem MNO dělali XYZ. Jestli jste detektiv, masochista, řešitel hádanek a milovník náročných adventur, které ve své spletitosti dovedou rozplétat překvapivě propracovaný příběh, jděte tenhle případ vyřešit.

Učinit tak můžete nejen na Steamu, kde The Rise of the Golden Idol seženete asi za 500 korun, ale překvapivě taky na Netflixu skrz jeho mobilní aplikaci. A ještě si při tom můžete pustit nějaký detektivní seriál. Zaručeně nebude ani z poloviny tak propracovaný jako Golden Idol.