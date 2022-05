Disney+ pokračuje v růstu a snižuje náskok klopýtajícího Netflixu. Už brzy dorazí do Česka

Zatímco Netflix prochází jedním z nejtěžších období za dlouhou dobu, jeho nejsilnější konkurence, streamovací služba Disney+, se opět pochlubila lepšími čísly, než se očekávalo. Zatímco se ale Disney daří online a do kin minulý týden uvedlo další úspěšný blockbuster, kvůli pandemii opět narazil jeho byznys se zábavními parky. Ředitel firmy Bob Chapek s investory mluvil také o značně komplikované situaci s uváděním filmů v Číně.

Analytici citovaní CNBC odhadovali, že Disney+ druhé fiskální čtvrtletí letošního roku zakončí se 135 miliony předplatitelů. Ve skutečnosti ale jejich počet vyrostl až na 137,7 milionu, což je o téměř osm milionů více než počátkem února. Uživatelská základna Netflixu se mezitím v podobném období o 200 tisíc účtů zmenšila na 221,6 milionu.

Disney+ přitom není jedinou streamovací službou, kterou mediální gigant provozuje. Pokud se k ní přidají ještě čísla Hulu a ESPN+, celkový počet předplatitelů audiovizuálního obsahu od Disney naroste na více než 205 milionů. Druhá největší platforma pro filmy a seriály nicméně společnost v posledním čtvrtletí stála miliardu dolarů. Tolik totiž zaplatila za předčasné ukončení licenčních smluv pro několik titulů, které teď zamíří na Disney+. O které tituly šlo, však nezaznělo.

Celkově Chapekova firma za období od ledna do března utržila 19,25 miliardy dolarů (asi 465 miliard korun), přibližně o miliardu dolarů méně, než očekávali analytici. Meziročně to pak představuje 23procentní nárůst, způsobený zejména oslabením vlivů pandemie a návratem návštěvníků do zábavních parků, resortů a na výletní lodě.

Reprofoto: Marvel/YouTube Nejnovějším seriálem na Disney+ je marvelovka Moon Knight

Tato divize Disney, představující druhou velkou část byznysu firmy vedle produkce a prodeje obsahu, v uplynulém čtvrtletí dosáhla na 6,7 miliardy dolarů – téměř dvojnásobek loňské hodnoty. Parky prý nicméně mohly vydělat ještě o asi 350 milionů dolarů více, nebýt zavřených Disneylandů v Hongkongu a Šanghaji.

Přes obecně dobré zprávy a hlavně velice zajímavá čísla z Disney+ se akcie firmy po ohlášení výsledků o pár procent propadly. Celkově jsou na nejnižší hodnotě za více než rok. Přičítá se to jednak momentálním výzvám, jednak dlouhodobým výhledům pro streamovací služby. Disney+ totiž stále není ziskové, ve druhé půlce roku se očekává jen o málo vyšší růst než v té první a podle mnoha investorů už končí fáze rychlého získávání místa na trhu. Místo ní přichází zajištění profitability a rozumného utrácení.

Chapekova společnost očekává, že za produkci nového obsahu, práva na existující tituly či vysílání sportovních událostí letos utratí celkem 33 miliard dolarů. Necelá polovina z toho by měla jít výhradně do streamovacích služeb. Disney+ plánuje profitability dosáhnout do konce roku 2024, je ale otázkou, zda předtím nenarazí na podobné problémy jako Netflix. Stejně jako u něj se například toleruje sdílení hesel, způsobující mnohem vyšší saturaci trhu, než by jinak platila.

Chapek pak s investory mluvil také o uvádění filmů v kinech v Číně, kde se prodává nejvíce vstupenek na světě. Poslední titul z univerza Marvelu, který tam dorazil na plátna, byl snímek Avengers: Endgame. A nejspíš tam diváci neuvidí ani nového Doctora Strange. „Je tam byznysově i politicky velice komplikovaná a proměnlivá situace,“ řekl Chapek. Dodal však, že příklad Strange, který v kinech za první víkend vydělal 450 milionů dolarů, ukazuje, že Marvelu se daří skvěle i bez asijské velmoci.

Foto: Star Wars/Twitter Na Disney+ míří očekávaný seriál Obi-Wan Kenobi

Do konce roku Disney plánuje na plátna po celém světě poslat ještě několik dalších blockbusterů. Na červen se plánuje premiéra nového animovaného snímku od Pixaru Rakeťák, v červenci bude následovat marvelovka Thor: Láska jako hrom a v listopadu Black Panther: Wakanda nechť žije. Na prosinec se pak chystá pokračování nejúspěšnějšího filmu všech dob, Avatar: The Way of Water.

V červnu pak nastane další výrazné rozšiřování Disney+, které do Česka konečně dorazí za měsíc a dva dny. Spolu s jeho standardním obsahem, mířeným na rodinné publikum, zde přitom nabídne také tituly Hulu určené výhradně pro starší diváky jako drama Pam & Tommy nebo hororový seriál Živí mrtví. Registrace na novou službu jsou dostupné už nyní.