Vyšla čtvrtá řada seriálu Banda o zkažených superhrdinech. Má to být jeden z nejlepších titulů léta

První řada Bandy vyšla v roce 2019, pár měsíců po premiéře Avengers: Endgame. Pokud bychom v tom měli hledat symboliku, šlo by říct, že svým příchodem oznámila novou éru superhrdinů v masových médiích, její hlavní postavy totiž mají velice daleko byť i k nedokonalým hrdinům Marvelu. Jsou extrémně narcistní, sebestřední, zneužívají svůj vliv i moc a mediální mašinérie, v jejímž středu jsou, je jen zástěrka velice temné skutečnosti. Ve čtvrté řadě Bandy (v originále The Boys), která v těchto dnech vyšla na Amazon Prime Video, je tato zástěrka už definitivně pryč.

Seriál, který adaptuje stejnojmennou komiksovou předlohu, se díky své satiře kultu celebrit, společenské kritice, černému humoru a v neposlední řadě vysoké míře násilí okamžitě stal hitem. V mainstreamu dosud spíš idealizované superhrdiny ukázal jako v jádru obyčejné lidi, jež obrovská moc ne ani tak zkazila, jako jim spíš dovolila naplno se oddat jejich nejhorším tendencím, když neexistuje důvod je krotit nebo eliminovat. Naopak v některých případech je podporovala.

Ve světě Bandy je superhrdinů mnoho, hlavní dějová linie ale sleduje takzvaných Sedm, tedy sedmičku postav stojící na samotném vrcholu společenského žebříku. Za dobu svého působení napáchali mnoho škody, a i když se to firma Vought International, která všechny nadpřirozeně obdařené lidi bere pod svoje křídla, snaží ututlat, někteří jsou odhodlaní dobrat se pravdy. Jako například Hughie Campbell, jemuž jeden se Sedmi kvůli své nedbalosti přímo před očima zabil přítelkyni. Bez následků.

Naštvaný Hughie se připojí k Bandě, skupině lidí, které spojuje nenávist k superhrdinům a záměr odhalit, co jsou opravdu zač. Vede je Billy Butcher, bývalý člen britského námořnictva, který je pro dosažení svého cíle – eliminace co nejvíce nadpřirozených lidí – ochotný udělat prakticky cokoliv. Jak se ale několik obyčejných, byť schopných lidí může postavit obrovské korporaci a nejmocnějším individuím na planetě?

Každá další řada Bandy sleduje rostoucí konflikty a katastrofy kolem Sedmi, nové plány Bandy, jak je zničit, a s tím i postupně odhaluje další znepokojivé informace o pozadí celé mašinérie kolem superhrdinů. Například že to, kdo se jedním stane, není tak docela dílem genetické náhody, nebo že sklony Homelandera – hlavy Sedmi a nejmocnějšího superhrdiny – k autoritářství a fašismu se pojí s jeho osobní i rodinnou historií.

Čtvrtá řada přichází přesně dva roky po třetí a začíná v kritickém bodě. Homelander v záchvatu vzteku na veřejnosti zabil člověka a má stanout před soudem za vraždu. Zjišťuje ale, že má větší podporu, než si myslel. A začíná testovat její hranice více a více. To je ale jen jedna z celé řady dějových linií, každá z hlavních postav má svoji a každá je trochu jiná. Jako celek se ale příběh vydává čím dál temnějším směrem a tvůrci jako by hledali, jak špatné mohou věci být.

Zahraniční novináři výsledek označují za minimálně stejně dobrý jako předchozí řady. Chválí satirické aspekty, které zveličují současnou politickou a společenskou situaci ve Spojených státech i ve světě. A i když je vývoj, který Banda ukazuje, mnohdy velmi depresivní, černý humor funguje jako dobrá protiváha, aby se ze seriálu nestalo jen utrpení.

Fanoušci utrpení, alespoň toho tělesného, si ale rozhodně opět přijdou na své. Seriál opět potvrzuje svůj status té nejkrvavější podívané v televizi a ve čtvrté řadě prý nabízí hned několik scén, které ohromí svou vynalézavostí, jak zničit lidské tělo. Někteří kritici nicméně nejsou tak docela spokojení s množstvím proplétajících se dějových linií. Zápletka kvůli nim někdy nemá dávat dostatek prostoru plnému rozvinutí všech postav.

Obecně se Banda po dvou letech nejspíš opět zařadí mezi to nejlepší, co lze přes léto v televizi sledovat. Spolu s její premiérou tvůrce seriálu Eric Kripke oznámil, že se chystá ještě jedna řada, která bude poslední. „Vždy to byl můj plán, ale musel jsem si to nechávat pro sebe, dokud mi to neschválili,“ napsal na sociální síti X. „Těším se, až ten příběh dotáhnu do krvavého, velkolepého, mokrého finále,“ dodal.