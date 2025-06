Je tady nový Bond, James Bond. V prvním traileru uvidíte, jak se z drzého mladíka stává agent 007

Uložit 0

Honičky po horských serpentinách. Hodinky s laserovým paprskem. Drinky na luxusních lodích. A souboje s proradnými padouchy. Tohle je James Bond, jak má být. Pusťte si první trailer nové videohry, která vám dá možnost vyzkoušet si být agentem 007 na vlastní kůži.

Ve filmech patří mezi nejznámější značky. Ale mezi hrami byste pro poslední titul se jménem James Bond museli dlouhých třináct let do historie. Už příští rok však vyjde hra, kterou doprovázejí vysoká očekávání: 007 First Light od tvůrců známé série Hitman. Která kombinovala tiché zneškodnění cíle i explozivní akci s plížením a důvtipem… a taky s dobře padnoucími obleky a převleky. Což jsou zkušenosti, které se do hry o nejslavnějším agentovi budou hodit.

007 First Light se zaměří na mladého pana Bonda (zasaženého traumatem z dětství a trpícího chorobnou neúctou k autoritám) a jeho výcvik v tajné službě MI6. První trailer 007 First Light mladíka ukazuje jako správně odrzlého, vtipného i drsného – a hlavně v kulisách, které k bondovkám patří. Uvidíte jeho vybavení technologickými udělátky, setkávání s osudovými ženami, pěsti i přestřelky… a to vše v exotických i luxusních prostředích. Nového Jamese Bonda si zahrajete na PC i konzolích.