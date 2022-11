Vytištěné sousedství. V Texasu vzniká čtvrť se stovkou rodinných domů z 3D tiskáren

Tvárnice a síla lidských rukou jsou při stavbě domů zatím pořád podstatné elementy. To by se však mohlo v průběhu příštích let změnit. I ve stavebnictví se totiž o slovo hlásí 3D tisk, s jehož pomocí jsou realizovány stále větší projekty. Společnost Icon aktuálně v Texasu tiskne celou obytnou čtvrť, kterou by mělo tvořit až sto rodinných domů.

Icon je v sektoru stavitelství pomocí 3D tiskáren známá firma. V oblasti texaského Austinu, kde sídlí, má za sebou již několik projektů tištěných domů. Vizí společnosti je v budoucnu ročně realizovat až několik desítek tisíc takových objektů, na což v minulém roce získala i významnou investici.

Že je možné pomocí 3D tisku najednou odbavit skutečně velké množství domů, se firma snaží dokázat i v projektu realizovaném v Georgetownu nedaleko Austinu. Zde buduje celou novou čtvrť jménem Genesis Collection at Wolf Ranch. Vůbec poprvé zde hned několik tiskáren typu Vulcan tiskne několik domů najednou, jak ukazují i letecké snímky, které společnost Icon zveřejnila.

Proces výstavby je přitom relativně jednoduchý. Patentovaná směs je vytlačována speciální tryskou, která se pohybuje po rámu. Vrstvením vznikají obvodové stěny a vnitřní příčky, které následně pracovníci Iconu vybaví střechou, okny, dveřmi a rozvody.

Foto: Icon Pomocí 3D tisku vznikají obvodové stěny a vnitřní příčky budov

Vytištěné objekty by měly mít vyšší pevnost a odolnost, nižší energetickou náročnost a nabízet maximum pohodlí. Jejich vzhled pochází z pera slavného architektonického studia Bjarke Ingels Group, které mimo jiné navrhlo i podobu budovy Vltavské filharmonie.

K dispozici by mělo být osm různých typů jednopodlažních objektů o velikosti od 146 do 196 metrů čtverečních. Domy nabídnou od tří do čtyř ložnic a až čtyři koupelny.

Jejich design by měl vycházet z podoby tradičních texaských rančů, jak ovšem ukazují vizualizace interiérů, uvnitř se bude vše nést v duchu prosvětleného moderního stylu. Zajímavým detailem je přiznaná struktura 3D tisku na stěnách, která je přítomná například i u prvního 3D tištěného domu, který vznikl v České republice.

Domy by měly být připojeny ke klasické síti, nicméně některé z nich budou vybaveny i solárními panely. Součástí výbavy každého domu pak bude řada dalších technologických vychytávek, mezi kterými je i inteligentní zvonek, zámek ovládaný skrze wi-fi či inteligentní termostat.

Byť se 3D domy často prezentují nejen jako budoucnost stavebnictví, ale také způsob, jak učinit rodinné bydlení maximálně dostupné, nákup domu ve zcela nové texaské čtvrti bude minimálně na české poměry relativně drahou záležitostí. Odhadovaná cena se pohybuje okolo 450 tisíc dolarů, tedy přibližně 10,5 milionu korun. Vzhledem k lukrativní lokalitě, které se přezdívá nové Silicon Valley, se však ve finále jedná o zajímavou nabídku.