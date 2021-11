Vizualizace připravované čtvrti v Austinu, která by měla vzniknout pomocí 3D tisku

Je tomu jen pár měsíců, co specialista na 3D tisk budov, společnost Icon, předala prvním majitelům klíče od čtyř domů, které vytiskla v texaském Austinu. Nyní se ve stejném městě pouští do dalšího, tentokrát podstatně většího projektu. Tím bude celá tištěná čtvrť, která by se měla stát vůbec největší urbanistickou zástavbou vytvořenou pomocí 3D tisku na světě.

Projekt čtyř tištěných domů Icon představil na jaře tohoto roku a v srpnu prodal poslední z nich. Noví majitelé se přitom mohli rovnou nastěhovat. Následně společnost oznámila výraznou investici a představila svůj záměr tisknout domy jak na běžícím páse.

Tomu, že se nejednalo jen o plané řeči, nasvědčuje i nejnovější projekt čtvrti, která by měla taktéž vyrůst v Austinu. Na její realizaci bude Icon spolupracovat se stavební společností Lennar a také s proslulým architektonickým studiem Bjarke Ingels Group (BIG). Studio se spolupodílelo na návrhu podoby stovky domů, které budou čtvrť tvořit.

Vizualizace čtvrti Foto: Icon

Momentálně není jasné, kde přesně bude čtvrť ležet, ani jaké budou dispozice domů. Icon ovšem potvrdil, že by se mělo jednat o přízemní rodinné domky, které budou mimo jiné vybaveny technologií solárních panelů.

„Domy jsou navrženy jako rozmanitá kolekce moderních obytných prostor s různorodou koncepcí. Designový přístup modernizuje estetiku příměstského domu, zatímco technologie 3D tisku texturuje a poskytuje výrazné styčné body pro každý prostor,“ popisuje vzhled domů společnost Icon.

Lze předpokládat, že firma využije stejného postupu jako u svých dosavadních projektů. Výstavba má probíhat pomocí velké rámové tiskárny, která bude domy stavět přímo na místě. Vzhledem k jednopodlažnímu charakteru budov by měl být tisk schopen zvládnout postavit kompletně celé obvodové zdivo i vnitřní příčky každého z domů. Následné stavební procesy, jako je zastřešení, usazování oken či dveří a další, už budou opět v rukou řemeslníků.

Projekt by se měl rozběhnout v příštím roce. Kdy přesně dojde k dokončení a zahájení prodejů domů, není v současné době jisté, nicméně díky rychlosti výstavby pomocí 3D tisku by mohly být první nemovitosti ve čtvrti nabízeny v tom samém roce.

Vizualizace průběhu výstavby čtvrti Foto: Icon

Je otázkou, jak se výstavba pomocí 3D tisku a také velkého počtu domků promítne do finální ceny jednotlivých nemovitostí. V případě domů z první čtveřice se cenovka vyšplhala k 10 milionům korun. Tyto domy ovšem byly dvoupodlažní a 3D tiskem bylo pracováno pouze u výstavby stěn přízemí. Je tedy možné očekávat, že nemovitosti nabízené v nové čtvrti budou mít o něco přívětivější cenu.

Pro Icon se však nebude jednat o první čtvrť, kterou vytvoří. Zkušenosti s rozsáhlejší zástavbou má již z Mexika, kde byl součástí projektu designéra Yvese Báhara. Ten si vzal za úkol vybudovat 50 malých domků, do kterých se nastěhovaly sociálně slabé rodiny. Domky jim přitom nabízí veškerý komfort a také ctí tradiční architektonické prvky charakteristické pro oblast Tabasco.