Vytváří obrázky i upravuje videa. Runway je dalším jednorožcem ze světa umělé inteligence

Generativní umělá inteligence se neomezuje jen na tvorbu textu nebo obrázků. Logickým dalším krokem je různá úprava a nakonec i vytváření videí. A že to dnes už není jen budoucnost, ale jednoduše realita, o tom svědčí i úspěch startupu Runway, na který nedají dopustit třeba tvůrci oscarového snímku Všechno, všude, najednou. Představitelé firmy mimo jiné výrazně přispěli k úspěchu populárního obrazového generátoru Stable Diffusion a v posledním půl roce přitahují pozornost investorů. Za šest měsíců Runway ztrojnásobil svou hodnotu na 1,5 miliardy dolarů.

Runway se na poli generativní umělé inteligence trochu vymyká. Není to totiž nástroj, který by uměl jednu věc, ale je spíše paletou různých služeb. Ve verzi nazvané Gen-1 najdete klasický generátor obrázků, ale i možnosti na jejich úpravy i různé varianty práce s existujícími videy.

Nedávno navíc startup oznámil nový model Gen-2, který má umět vygenerovat originální video na základě textového zadání. Zatím ale není dostupný veřejně. Na podobných službách pracují i velké technologické společnosti jako Meta a Google, které své služby zatím také nevypustily na veřejnost. Chtějí nejprve vychytat co nejvíce much. Jak píše server The Verge, práce těchto společností je sice pokročilejší než ta od Runwaye –⁠ jejich klipy generované umělou inteligencí jsou delší a ucelenější – ale ne až takovým způsobem, který by nutně odrážel jejich obrovské zdroje. Pro srovnání – Runway tvoří tým pouhých 45 lidí.

Startup začal v roce 2018 jako diplomový univerzitní projekt chilského zakladatele Cristóbala Valenzuely a stále více přitahuje pozornost investorů. Na začátku května získal investici sto milionů dolarů, podle serveru Business Insider od nejmenovaného poskytovatele cloudových služeb, která firmu ocenila na 1,5 miliardy dolarů. Od posledního ohodnocení Runwaye před půl rokem, o kterém tehdy informoval časopis Forbes, se tak jeho cena ztrojnásobila.

Za byznysový úspěch Runway vděčí i expertíze svého hlavního vědce Patricka Essera, který mimo jiné pracoval na modelu, na němž funguje známý obrazový generátor Stable Diffusion od startupu Stability AI. Poptávka po editačních nástrojích je ve filmové branži veliká. Runway například podle serveru Variety při editaci použili tvůrci snímku Všechno, všude, najednou, který letos získal sedm Oscarů, mimo jiné za nejlepší film nebo režii. „Umí to odstranit věci ze záběrů lépe než běžné nástroje,“ řekl pro Variety Evan Halleck, který měl u filmu na starosti vizuální efekty.

Automatizace a kratší doba potřebná k editaci se Halleckovi nesmírně hodila. Nejenže měl na úpravy málo času, tým vizuálních efektů byl také poměrně úzký, sestával z osmi lidí, podotýká Variety. „Vystřihoval jsem postavy a umisťoval je do záběrů přesně tam, kam jsem potřeboval během několika minut. Normálně by to zabralo půl dne,“ uvedl Halleck. Pravidelně Runway používají i tvůrci amerického pořadu The Late Night Show moderátora Stephena Colberta.

Stejně jako u obrazových generátorů jako Midjourney panují i v souvislosti s video generátory obavy z možného zneužití. Nedávno se například objevilo falešné video bývalé předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů, demokratky Elizabeth Warrenové, která v něm měla tvrdit, že by republikáni neměli mít volební právo.