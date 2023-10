Vytvořily prostor pro půlku populace. Ženy s.r.o. se na trhu prosadily a nabraly miliony pro růst

Uložit 0

Je to jeden z největších komunitních portálů v Česku, přitom původně vznikl z naštvání. Evu Čejkovou, která vedla vlastní PR agenturu, už nebavilo přemlouvat novináře, aby o jejích klientech psali. Tak si vybudovala vlastní prostor a už názvem ho zaměřila na polovinu možného publika. Pojmenovala ho totiž Ženy s.r.o. Svého dosáhla, Ženy si na internetovém trhu našly svůj prostor i klienty z řad velkých firem a nedávno se k tomu pochlubily s investicí od skupiny Knowlimits.

Ta v projektu odkoupila desetiprocentní podíl a součástí dohody je i opce pro nákup dalšího podílu. Za kolik Knowlimits podíl koupilo, strany nezveřejnily. Podle odhadu CzechCrunche se jedná o obchod v řádech milionů korun a jedním z nových akcionářů je mimo jiné bývalý CEO Mallu Jakub Střeštík. Ten má podle obchodního rejstříku pětiprocentní podíl, pohodlnou většinu si nechává zakladatelka Eva Čejková.

Kromě finanční injekce za podíl získaly Ženy s.r.o. dalších 11 milionů aktuálně jako dotaci zaměřenou na digitalizaci, kterou hodlají směřovat do vývoje nových prvků uvnitř webu. A tvoří rovnou i aplikaci, kterou plánují spustit ještě v listopadu.

„Když všechno vyjde, obrat celého projektu by se mohl zdvojnásobit,“ představuje si Čejková. Loni se Ženy, které obsluhuje tříčlenný tým, podle obchodního rejstříku dostaly na obrat přes 7,5 milionu korun, což ovšem v meziročním srovnání znamenalo pokles.

Někdejší odnož – a dnes samostatný projekt – Testuj.to ale hlásí po třech letech existence překlopení do černých čísel a obrat ve výši 16 milionů. A to už je pro platformu rekordní. Se správnými nástroji, s jejichž zavedením mají pomoct nové peníze, by v představách zakladatelky měly Ženy s.r.o. stoupat výrazně i v dalších letech. Oba projekty jsou totiž propojené, Ženy se mimo jiné dál věnují testování produktů a sběru dat.

A kdo u vás rozhoduje o nákupech?

Ženy s.r.o. jsou jednoduše řečeno digitálním komunitním prostorem, kdy jeho jednotlivé členky (a stále častěji i členové) tvoří obsah pro druhé a mimo jiné i recenze na produkty různých firem. Ty jim své zboží posílají a za takové promo si i platí.

Zmíněná čísla ukazují, že prostor funguje co do návštěvnosti, aktivity i byznysově, říká Michaela Dvořáková, která projekt vede. A funguje to i ve chvílích, kdy recenze nejsou výhradně oslavné. „Firmám to vůbec nevadí. Většina z nich neřeší, pokud jsou negativní: i ty zvyšují pozice pro výpočty algoritmů na internetu. Negativní recenze navíc vypadají důvěryhodněji,“ vysvětluje.

Pro takové klienty je na Ženách s.r.o. zajímavá skutečnost, že jde o komunitu, jíž se účastní obrovské množství takzvaných mikroinfluencerek. Tedy osob, které mají vliv na to, co si myslí a co nakupují ostatní – jen jejich dosah nejsou statisíce lidí, ale třeba i jen stovky. V součtu však dokážou s prodeji i vnímáním značky zahýbat velmi podobně.

Foto: Ženy s.r.o. Michaela Dvořáková, výkonná ředitelka Ženy s.r.o.

Taková skupina lidí funguje nejen v očích inzerentů, ale taky investorů. „Věříme, že náš vstup do komunity přinese řadu zajímavých synergií pro naše klienty. Stále častěji se totiž setkáváme se specifickými požadavky na práci s konkrétními cílovými skupinami. A právě komunitní servery nabízejí zajímavou možnost, jak vybrané publikum oslovit,“ říká Markéta Dyllong ze skupiny Knowlimits. Firma zajišťuje mediální plánování a nákup prostoru v televizi, tisku, rádiu, na venkovních plochách i na internetu. Působí kromě Česka i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a radí i s marketingem, PR či produkcí.

Ženy jsou pro reklamu velmi důležité. Dvořáková doplňuje, že klienti chtějí speciálně na ně cílit. „Podle průzkumů 80 procent žen rozhoduje o nákupech. A platí to třeba i pro výběr zboží, jako jsou tiskárny,“ popisuje výkonná ředitelka. „Od vstupu nového partnera si slibujeme zejména větší viditelnost a nové příležitosti, jak oslovit zadavatele, kteří práci s komunitami často podceňují. Vyžaduje totiž specifický přístup, know-how a hlavně časovou investici,“ dodává.

Ty, které firmy na internetu nenapadne hledat

Ženy s.r.o. začala Eva Čejková budovat před deseti lety. Je to místo, kam ženy samy vkládají obsah a do velké míry tak určují jeho směřování. Pokud Čejková mluví o konkurenci, hledá především mezi lifestylovými portály. Tam se ale netvoří komunity, vysvětluje.

Tematicky se projekt v některých oblastech protíná se servery, kde se sdružují matky. Ty můžou mít měsíční návštěvnost i v řádech milionů, kde zatím Ženy nejsou. „I u nás se drží komunita maminek. Ale uživatelky za dobu existence projektu trochu zestárly – ostatně, vyzrály se mnou,“ usmívá se Čejková.

Pokud si totiž jde představit nějakou průměrnou uživatelku, bude jí něco mezi 36 a 40 lety, říká. „Už tolik neřeší děti a rozhodně ví, co chce,“ popisuje. Mladé zajímá příprava na pohovory i letní účesy, maminky čtou o tom, jak s dětmi mluvit o intimitě i jak podnikat, další část vaří, zahradničí nebo se třeba ptá, jak komunikovat s novou generací.

Část uživatelek je tu totiž starších: ty, kterým bylo 50, 60 nebo i 70 let a více. Obvykle takové ženy firmy na internetu ani nenapadne hledat, říká zakladatelka. Zde prý fungují spolehlivě. „Už si něco prožily. Jsou ochotné testovat, tvořit recenze, ale i psát. Sdílejí své názory, za kterými si stojí. A taky hledají inspiraci,“ popisuje.

Komunita žen dlouhodobě zajímá řadu zavedených firem. Kromě reklamní spolupráce se to odráží i na investicích. Do startupu Testuj.to už předloni poslala peníze Heureka, cenový srovnávač, který propojil i jejich recenze.

Peníze, které teď tým získal, mají směřovat na větší změny celého projektu Ženy. Nový důraz a zároveň větší pozornost by pak měla získat i ESG tematika – o ní tým věří, že je stále zajímavější. Pokud totiž firmy chtějí komunikovat příběhy žen, například samoživitelek, zajímat to bude opět především ženy. Ale stejné publikum si chce číst i o úspěšných manažerkách nebo třeba edukační články.

Největší změnou má ale být nová D2C aplikace, kterou tým finišuje a spustí na začátku listopadu. Zkratka D2C tu znamená direct-to-consumer a jde o označení nástroje, který spojuje přímo obchodní společnost a koncového zákazníka.

Využívat ji mají jak komunity, tak klienti, a to i proto, aby spolu obě strany mohly komunikovat napřímo a dohodly se na spolupráci i mimo platformu. Tím se víc propojí technologie Testuj.to a komunita Ženy s.r.o. a šéfky projektů věří, že tak dosáhnout na větší část trhu.