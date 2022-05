Vývojáři z Blizzardu odhalili Warcraft na mobily. U skalních fanoušků hry radost nevyvolá

Kdepak variace na lov příšer jako v Pokémonu Go. Nebo prozkoumávání fantastického světa v akčnější hře na hrdiny. Či snad návrat k oldschoolovým, realtimově-strategickým kořenům značky. Studio Blizzard, autoři Warcraftu, představilo svůj mobilní přírůstek do slavné herní série – a bude to odlehčená variace na žánr tower defense. Warcraft Arclight Rumble nevypadá špatně, ale skalní fanoušky nejspíš přinejmenším nepotěší.

Nejnovější hru z fantasy světa Warcraftu, který si hráče získal nejprve strategickou trilogií o válce lidí a orků, aby je následně uchvátil v masivním multiplayerovým RPG World of Warcraft, autoři popisují jako akční strategii s prvky tower defense. Arclight Rumble ale tento známý žánr – ve kterém hráč staví obranu proti příchozím hordám nepřátel – promění na tower offense.

Jak tedy změna slůvka napovídá, tentokrát se válečníci nebudou jen bránit, ale i svá vojska vysílat na soupeře. Tím bude jak procesorem ovládaný protivník v příběhových kampaních, tak především další mobilní hráči. Proti živým i virtuálním protivníkům budete do bitvy nasazovat různorodé „figurky“ odpovídající bytostem a postavám ze světa Warcraftu, ale následně už je na rozdíl od původních počítačových strategií neovládáte.

Základním principem hry mimo samotný boj pak bude neustálé získávání nových a vylepšování stávajících bojovníků. Těch má být na šedesát a podobně jako u většiny mobilních titulů se tak dá očekávat, že právě do této sběratelské části hry hlasitě promluví dosud neodhalený model monetizace. Jinak má však Arclight Rumble být zdarma na Android i iOS.

Jakou podobu mobilní Warcraft získá, bylo dlouho předmětem spekulací. Na veřejnost se o novince až do jejího představení nedostala prakticky žádná informace. Pouze před několika lety se objevily domněnky, že by se hra mohla vydat cestou Pokémonu Go. Tedy že by hráči ve skutečném světě prostřednictvím rozšířené reality skrze své telefony interagovali s virtuálními monstry z populárního fantasy světa.

Warcraft Arclight Rumble nicméně tyto dohady (či naděje) uvedl na pravou míru a už brzy spustí uzavřenou beta verzi. Ještě letos se pak zájemci o odlehčenou variaci na Warcraft mají dočkat standardního vydání. A na příznivce mobilního hraní čeká ještě další konverze známé značky od Blizzardu na telefony. Už v červnu otevře brány pekel multiplayerové Diablo Immortal. To se mimochodem kromě mobilů podívá i na PC.

V nadcházejících měsících se Warcraft Arclight Rumble navíc stejně jako vývojáři i mateřská společnost Activision Blizzard přesune pod křídla Microsoftu. Akcionáři Activision Blizzardu prodej nedávno odsouhlasili, čímž posvětili nejhodnotnější obchod v herní historii. Microsoft za herního vydavatele a jeho bohaté portfolio zaplatí rekordních téměř 70 miliard dolarů (1,6 bilionu korun).