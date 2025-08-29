Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Vzali jsme nové telefony Googlu do Prahy i Orlických hor. Podívejte se, jak umí fotit

Trojici nových modelů jsme vzali do terénu v Praze a Orlických horách, kde jsme pořizovali různorodé fotky. A toto je výsledek.

Ondřej Rošický

Foto: Google / CzechCrunch

Jak fotí nové Pixely?

Google včera uvedl do prodeje své nové telefony Pixel, které přináší obměněný design, vyšší výkon i větší dávku umělé inteligence Gemini. Pro mnoho uživatelů – a možná i rovnou pro vás – ale budou zásadní jejich fotoaparáty, které doznaly více či méně zásadních změn. A proto jsme se rozhodli je podrobit testu. Trojici nových modelů (Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL) jsme vzali do terénu v Praze a Orlických horách. A toto je výsledek.

Ještě než se pustíte do prohlížení fotek, stojí za to si připomenout technické specifikace fotoaparátů. Pixel 10 má hlavní 48megapixelový snímač doplněný 13Mpx širokoúhlým a 10,8Mpx teleobjektivem s pětinásobným zoomem. Verze 10 Pro a 10 Pro XL fotovýbavu vylepšují na 50Mpx hlavní foťák a dva 48megapixelové – jeden širokoúhlý a druhý taktéž s pětinásobným přiblížením. Digitálně mají zvládnout až 100× zoom. Základní model má také jen 10,5Mpx selfiečkovou kameru, Pro a XL ji navyšují na 42 megapixelů.

My jsme novinky, které startují na částce 27 990 korun, vzali do různých míst v Praze a Orlických horách, respektive jsme s nimi fotili ve dne, v šeru, za tmy, ale také se soustředili na zoomování rostlin a focení rychle se pohybujících objektů. Podívejte se, co z nich vylezlo.

📱 Chcete o nových telefonech vědět více?

Tady jsou pro vás všechny důležité informace.

📦 Rádi sledujete unboxingy?

Mrkněte na rozbalování a první dojmy.

Pixel 10

Foto: Ondřej Rošický/CzechCrunch

Pixel 10 Pro

pixel-10-pro-orlicke-hory-1

Foto: Ivana Lukášková/CzechCrunch

google-pixel-10

Pixel 10 Pro XL

pixel-10-pro-xl-jiriho-z-podebrad-1

Foto: Ondřej Rošický/CzechCrunch

