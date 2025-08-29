Vzali jsme nové telefony Googlu do Prahy i Orlických hor. Podívejte se, jak umí fotit
Google včera uvedl do prodeje své nové telefony Pixel, které přináší obměněný design, vyšší výkon i větší dávku umělé inteligence Gemini. Pro mnoho uživatelů – a možná i rovnou pro vás – ale budou zásadní jejich fotoaparáty, které doznaly více či méně zásadních změn. A proto jsme se rozhodli je podrobit testu. Trojici nových modelů (Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL) jsme vzali do terénu v Praze a Orlických horách. A toto je výsledek.
Ještě než se pustíte do prohlížení fotek, stojí za to si připomenout technické specifikace fotoaparátů. Pixel 10 má hlavní 48megapixelový snímač doplněný 13Mpx širokoúhlým a 10,8Mpx teleobjektivem s pětinásobným zoomem. Verze 10 Pro a 10 Pro XL fotovýbavu vylepšují na 50Mpx hlavní foťák a dva 48megapixelové – jeden širokoúhlý a druhý taktéž s pětinásobným přiblížením. Digitálně mají zvládnout až 100× zoom. Základní model má také jen 10,5Mpx selfiečkovou kameru, Pro a XL ji navyšují na 42 megapixelů.
My jsme novinky, které startují na částce 27 990 korun, vzali do různých míst v Praze a Orlických horách, respektive jsme s nimi fotili ve dne, v šeru, za tmy, ale také se soustředili na zoomování rostlin a focení rychle se pohybujících objektů. Podívejte se, co z nich vylezlo.