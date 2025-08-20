Do Česka míří nové telefony Google Pixel 10. Nezdražily, ale přicházejí s jednou špatnou zprávou
Google Pixel 10, 10 Pro a 10 Pro XL už 28. srpna pořídíte na českých e-shopech. Ale jestli chcete skládací Google Pixel 10 Pro Fold, máte smůlu.
Spousta informací o nich už unikla na internet, teď je Google konečně představil oficiálně – nové telefony řady Google Pixel 10. K nabídce tří klasických modelů i tentokrát přidal výrazně jiný a zdaleka nejzajímavější kousek, skládací Pixel 10 Pro Fold. Právě s ním se ale opět pojí špatná zpráva pro české uživatele.
Telefony značky Google Pixel s desítkou v názvu 28. srpna dorazí do českých obchodů, už teď si je můžete předobjednat. Přinášejí vyšší výkon, více umělé inteligence Gemini a pro někoho možná překvapivě stejné startovní cenovky jako loni. Ačkoliv je fér říct, že devítky tehdy oproti osmičkám v cenách značně poskočily. Spolu s telefony, jejichž design neprošel velkou změnou a zůstává „iphonový“, Google také představuje nové chytré hodinky Pixel Watch 4 a dostupnější sluchátka Pixel Buds 2a.
Základní Google Pixel 10 vyjde na 22 990 korun, verze Pro na 27 990, Pixel 10 Pro XL pak na 32 990 korun. Tedy jako před rokem. Vše se základním úložištěm, za větší přičtěte pár tisícovek navíc. Například u modelu Google Pixel 10 Pro XL s terabajtovou kapacitou se stejně jako loni vyšplháte na 42 990 korun. Znalci si každopádně určitě všimli, že ve výčtu chybí ohebný Google Pixel 10 Pro Fold.
Do oficiální distribuce v Česku a dalších zemích Evropy totiž ani tentokrát skládací telefon od Googlu nedorazí. K mání tak zůstávají Pixel 10 a Pixel 10 Pro, oba s OLED obrazovkou s úhlopříčkou 6,3 palce (ale „próčko“ má jemnější rozlišení) a 128GB úložištěm v základu, plus větší Pro XL, který má 6,8″ displej a 256GB úložiště. Všechny spojuje čip Tensor G5 – díky kterému v telefonech jede nejnovější AI model Gemini Nano –, nejlevnější model k němu přidává 12 gigabajtů operační paměti, oba dražší pak 16 GB.
Velmi silnou zbraní značky jsou tradičně fotoaparáty (připomeňte si je v naší recenzi Pixelu 9), Google Pixel 10 má hlavní 48megapixelový snímač doplněný 13Mpx širokoúhlým a 10,8Mpx teleobjektivem s pětinásobným zoomem. Dva dražší kolegové fotovýbavu vylepšují na 50Mpx hlavní foťák a dva 48megapixelové – jeden širokoúhlý a druhý taktéž s pětinásobným přiblížením. Digitálně mají zvládnout až 100× zoom. Základní model má také jen 10,5Mpx selfiečkovou kameru, Pro a XL ji navyšují na 42 megapixelů.
Rozměry a hmotností se řada Pixel 10 oproti té devítkové liší minimálně: 152,8 × 72 × 8,6 milimetru a 204 či 207 gramů, respektive 162,8 × 76,6 × 8,5 milimetru a 232 gramů. V případě menších modelů velikost tak akorát do ruky. Solidně vypadá i kapacita baterie, s hodnotami 4 970, 4 870 a 5 200 mAh to je mírný meziroční nárůst, se kterým výrobce slibuje třicet hodin používání. A už zmiňované devítky den a půl opravdu zvládaly. Novinkou je kompatibilita s Qi2 bezdrátovým nabíjením.
K pixelovským telefonům na Google e-shopu přibudou 9. října také nové chytré hodinky Pixel Watch 4. Zaplatíte za ně 9 990 korun za 41milimetrový model, kdežto 45mm je o tisícovku dražší. Mají nově zakřivený displej, zabudovaného AI asistenta Gemini, možnost satelitní komunikace s tísňovou linkou a slibují delší výdrž. Samozřejmostí jsou rozšířené fitness funkce.
Výčet googlovských novinek uzavírají sluchátka Google Pixel Buds 2a. To áčko v názvu si zkušenější uživatelé spojí s dostupnějšími (ale stále solidními, však mrkněte na naši recenzi Pixelu 9a) modely zařízení od Googlu, u sluchátek to není výjimkou. Cena 3 690 korun stále není nízká, ale pokud by se alespoň přiblížila velice povedeným a výrazně dražším Pixel Buds Pro 2, která zklidní i rušnou Florenc, byla by to zajímavá alternativa.
Spíš chladnými nás naopak nechávají zmínky o všudypřítomné a ještě dokonalejší umělé inteligenci Gemini, jež novými zařízeními prostupuje. S tou mají v Googlu obecně velké plány, v telefonech Pixel má ještě víc zakořenit v každodenním používání třeba coby funkce Fotokouč, která má pomoci s focením. Ačkoliv kdo ví, do jaké míry budou různé funkce užitečné – a hlavně dostupné na českém trhu a v českém jazyce. Jak to bude vypadat v reálu, to uvidíme už 28. srpna.