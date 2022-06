Warren Buffett dál rozdává své bohatství. Na charitu posílá akcie Berkshire za čtyři miliardy dolarů

Warren Buffett, jeden z nejbohatších lidí světa, se už od roku 2006 pravidelně vzdává částí z podílu ve společnosti Berkshire Hathaway, kterou desítky let vede. A teď svůj slib vzdát se téměř veškerého svého majetku znovu podporuje, když posílá akcie své firmy v hodnotě zhruba čtyř miliard dolarů na charitu. Největší část putuje nadaci, kterou založil Bill Gates se svou exmanželkou Melindou.

V přepočtu více než 94 miliard korun, respektive zhruba 14,4 milionu akcií třídy B Berkshire Hathaway, rozdělí Buffett mezi pět charitativních organizací. Nadaci Billa a Melindy Gatesových putuje jedenáct milionů akcií, dalších 1,1 milionu akcií obdrží Nadace Susan Thompsonové Buffettové pojmenovaná po první, již zesnulé Buffettově manželce. Tři charity provozované Buffettovými dětmi získají každá 770 tisíc akcií.

Jednadevadesátiletý miliardář a filantrop, kterému se díky správným investičním trefám přezdívá Věštec z Omahy, od roku 2006 daroval více než polovinu svých akcií v Berkshire Hathaway – hodnota darů v době jejich poskytnutí činila zhruba 45,5 miliardy dolarů. Stejný dar jako ten aktuální přišel téměř přesně před rokem, kdy Buffett věnoval charitám včetně nadace Gatesových přibližně 4,1 miliardy dolarů.

I přes štědré dary nicméně Buffett stále vlastní zhruba šestnáct procent akcií v Berkshire Hathaway a pod kontrolou má přibližně třetinu hlasovacích práv. Byl to právě on, kdo z této firmy vybudoval konglomerát s hodnotou přesahující 600 miliard dolarů, který vlastní desítky podniků, například železniční společnost BNSF, pojišťovnu vozidel Geico či akcie společností Apple a Bank of America.

Spolu s Billem Gatesem je také průkopníkem iniciativy The Giving Pledge, díky které se více než dvě stovky nejbohatších lidí zavázaly věnovat alespoň polovinu svého majetku na dobročinné účely. Patří k nim například Michael Bloomberg, Larry Ellison, Carl Icahn, Elon Musk, Mark Zuckerberg nebo bývalá žena Jeffa Bezose MacKenzie Scottová, jež v rozdávání svého bohatství také aktivně pokračuje. Naposledy se vzdala více než 100 milionů dolarů.

Do 17. června se také na internetu koná charitativní aukce oběda s Buffettem, která znovu přichází po dvouleté přestávce a letos je poslední. Nabídka v současnosti činí více než tři miliony dolarů. Peníze z aukce získává nadace Glide Foundation. Před příchodem covidu se aukce konaly každoročně už dvacet let a celkově vynesly téměř 34,5 milionu dolarů. Od roku 2008 vítězná nabídka vždy přesáhla milion dolarů. V roce 2019 vítěz aukce zaplatil za oběd s Buffettem rekordních 4,6 milionu dolarů.

S přispěním ČTK.