Z dospívání plného hazardu a alkoholu utekl do michelinské kuchyně. Dnes pomáhá dětem z dětských domovů
V podcastu Režim nerušit mluví Patrik Buday o dětství u pěstounů, zkušenosti z michelinské restaurace Field i o tom, jak ho změnilo otcovství.
Patrik Buday vyrostl mimo biologickou rodinu – jeho otec je gambler, matka zase alkoholička. On sám k jejich způsobu života v dospívání přičichl, nakonec se ale rozhodl, že nechce skončit jako oni. Prošel tak michelinskou restaurací, dnes učí děti skejtovat, pomáhá i těm z dětských domovů a sám se před rokem stal otcem. „Myslím si, že když má chlap dítě, nemá po práci sednout k televizi. Měl by zajistit, aby si jeho žena mohla odpočinout – protože to je i jeho dítě,“ říká v podcastu Režim nerušit.
Na sociálních sítích sdílí skejtové triky, momenty ze života s malou dcerou, ale i otevřené výpovědi o dětství plném násilí, o vztahu k rodičům a o vnitřních zraněních, která si nese do dospělosti. Patrik Buday mluví o tématech, která se v mužském prostoru stále příliš neotevírají – o výčitkách, terapii, selháních i o tom, jak se učil odpouštět.
„Poprvé jsem přišel domů totálně opilý ve třinácti. Starší kámoši do mě nalili šest panáků vodky. Do té doby jsem maximálně cucnul pivo od babičky. Říká se, že děti můžou pít. Podle mě do osmnácti rozhodně ne,“ říká v rozhovoru.
Sám šel dlouhou dobu ve stopách svých vlastních rodičů, potýkal se s návykovým chováním a výčitkami. „Denně jsem si říkal, že jestli nepřestanu kouřit a hrát automaty, skončím na ulici a vzdám to.“ Klíčový zlom nastal ve chvíli, když prohrál peníze určené na nájem. „Tehdy jsem si řekl, že nechci skončit jako on,“ dodává v narážce na svého otce, který měl rovněž problém s hazardem a se kterým se tehdy potkával v casinu.
V podcastu zmiňuje ale i zkušenost s virálním videem, které se na sítích objevilo před pár týdny a v němž reaguje na záběry své opilé matky. Rozšířilo se i na TikToku a dnes má milion přehrání. „Reakční video jsem natáčel desetkrát. Chtěl jsem, aby mělo hodnotu a lidi si z něj něco odnesli. Necítil jsem stud, ale lítost. Vím, že život může být krásný a krátký, a o to víc si vážím, že jsem dnes šťastný.“
Jakmile sám našel cestu ven z bludného kruhu závislostí, začal pracovat v michelinské restauraci Field Radka Kašpárka. Nakonec dal ale výpověď. „Rok jsem pak chodil po ulicích, poslouchal vážnou hudbu a zpracovával svoje traumata. Učil jsem se, že teď už je život v mých rukou,“ vypráví v podcastu.
Právě tehdy se rozhodl využít vlastní zkušenosti k tomu, aby pomáhal dál – dětem, které vyrůstají v podobně komplikovaných poměrech. Začal pořádat skejtové kurzy a příměstské kempy, spolupracuje s dětskými domovy, pro Český rozhlas chystá sérii o komplikovaných vztazích s rodiči.
Novou kapitolu v jeho životě přineslo především nedávné otcovství. Jeho dcera podle něj změnila způsob, jakým vnímá svět – a jak reaguje na ostatní. „Naučila mě víc prožívat, jsem takovej klidnější, mám hroznou radost z jejích pokroků.“ Začátky ale nebyly snadné. „Na těhotenství manželky jsem nejdřív reagoval jako hovado, tři dny jsem hibernoval a nebyl schopný o tom mluvit,“ vzpomíná Buday.
Dnes chce být pro svou dceru přítomným otcem a partnerem, který nese zodpovědnost. „Když má chlap dítě, nemá po práci sednout k televizi. Měl by zajistit, aby si jeho žena mohla odpočinout – protože to je i jeho dítě,“ míní.
