Z Kingdom Come bude seriál, vyjde už za pár dní. V hlavních rolích jsou herci Jindřicha a pana Ptáčka

Už samotná hra historický film či seriál připomíná. A teď se Kingdom Come: Deliverance od českých Warhorse Studios na hraný seriál promění. Zakrátko se videoherním fanouškům i příznivcům historie představí první epizoda, ve které se nikoliv jako dabéři, ale coby živí herci ukážou Tom McKay a Luke Dale. Tedy představitelé hlavního herního hrdiny Jindřicha a jeho urozeného kumpána Jana Ptáčka.

O čem bude seriál Kingdom Come? „První díl je zasazený do Kutné hory a nabídne vtipem a akcí nabitý pohled na dobrodružství ústřední dvojice plný stejné neplechy a nebezpečí, jaké si fanoušci zamilovali ve hře,“ zmiňuje vydavatel hry. Kdo KCD hrál, musí se při zmínce o nepleše, které jsou zrovna tihle dva schopní, přinejmenším pousmát.

Větší odhalení toho, o co v seriálu konkrétně půjde, ale přinese až úvodní epizoda – a ta bude k vidění už velice brzy. První ze čtyř chystaných dílů vyjde ve čtvrtek 7. listopadu v šest hodin večer našeho času na YouTube kanálu Warhorse Studios. Aktuální krátké představení nicméně nezmiňuje Kutnou Horu náhodou.

Právě v ní se totiž z velké části bude odehrávat Kingdom Come: Deliverance 2, na němž vývojáři právě pracují. Město bylo středověkým klenotem českých zemí a už jednou tvůrcům hry pro živé natáčení posloužilo, představení Kingdom Come 2 se odehrávalo v kulisách kutnohorského chrámu svaté Barbory.

Teď se filmaři na místo vrátili v čele s herci Tomem McKayem a Lukem Dalem, jejichž digitální tváře a hlasy ve hře patří hlavnímu hrdinovi a hráčem ovládané postavě kovářského synka Jindřicha a panu Janu Ptáčkovi. Pichlavé přátelství obou mladíků se v průběhu prvního Kingdom Come posílilo a podle ukázek z pokračování bude ve druhém díle tahle dvojice ještě nerozlučnější.

O zfilmování Kingdom Come se poprvé hovořilo už před čtyřmi lety. Někdejší manažer Netflixu Erik Barmack navázal spolupráci s Warhorse Studios za účelem hrané adaptace jejich titulu. Ten Barmack, který je producentsky podepsaný i pod právě vydanou – a nepříliš dobře přijatou – seriálovou adaptací populární videoherní série Yakuza. Ale také pod vynikajícím sci-fi Dark. Jestli je odhalená online série výsledkem této spolupráce, Warhorse nekomentují.

Co však potvrzené je, to je datum vydání Kingdom Come: Deliverance 2. Po odložení z letoška je v plánu na 11. února příštího roku. Hra, jejíž rozpočet je podle šéfa Warhorse Studios srovnatelný se seriálem na Netflixu nebo i hollywoodským filmem, naváže na úspěšné tažení svého předchůdce. Spolu s oznámením čtyřdílného online seriálu totiž tvůrci ohlásili i počet prodaných kopií prvního dílu – Kingdom Come se ke dnešnímu dni prodalo osm milionů kusů.

Pro vývojáře to za téměř šest let od vydání znamenalo tržby přes dvě miliardy korun se ziskem kolem jedné miliardy. Naposledy se nicméně Warhorse poprvé dostali do výrazného minusu, když za období od loňského dubna do letošního března vykázali vysokou ztrátu 184,7 milionu.

Povedená premiéra prvního Kingdom Come: Deliverance pro pražské studio znamenala zahraniční zájem. V roce 2019 se tak Warhorse Studios stali součástí portfolia videoherního vydavatelství dnes známého jako Plaion, jež je samo součástí velké skupiny Embracer.