Z kostela loftové bydlení? Na Ústecku je na prodej památka, která přežila těžbu i krach farnosti
V interiéru jsou cenné historické prvky včetně pozdně gotických maleb, oltáře nebo varhan. S kostelem se prodává také přilehlý hřbitov.
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Za komunismu hrozilo tomuto chrámu i celé okolní vesnici zničení kvůli plánované těžbě uhlí. Jeho presbytář, tedy kněžiště, přitom pochází už ze 14. století. Dochovaly se tu také vzácné, pozdně gotické malby s výjevy umučení svatého Šebestiána a upálení mistra Jana Husa. Teď je kostel sv. Václava v Roudníkách u Ústí nad Labem na prodej. Cena? Bezmála 4,5 milionu korun.
Novodobá historie svatostánku v roce 2013 nabrala nečekaný směr. Trmická farnost, pod kterou objekt spadá, se tehdy dostala do finančních potíží kvůli ztrátovému provozu pily. V rámci insolvenčního řízení a vyrovnání s věřiteli pak začala rozprodávat svůj majetek, včetně far a kostelů. Ten v Roudníkách koupili manželé z Prahy, kteří se pustili do postupných oprav a prostor využívali nejen k bohoslužbám, ale i ke kulturním akcím.
„Postupem času jim však ubývalo sil, až se nakonec rozhodli pro vyhledání nového majitele. Někoho, kdo by se o kostel staral se stejnou vervou, s jakou se o něj vždy starali oni,“ uvádí realitní makléř Tomáš Zajkaš z realitní franšízy Keller Williams, který má prodej nemovitosti na starosti.
S kostelem se prodává také přilehlý hřbitov, takže celý areál zabírá bezmála tři tisíce metrů čtverečních. O správu a údržbu zeleně se přitom na základě nájemní smlouvy za symbolickou částku stará město. Nicméně pro budoucího vlastníka to podle makléře znamená nižší náklady na provoz a péči o areál.
Co s kostelem dál, už bude otázkou pro nového majitele. Může dál sloužit duchovním účelům, ale stejně dobře se z něj může stát galerie, ateliér, koncertní prostor nebo sídlo firmy, spolku či nadace. Realitka připouští i odvážnější variantu – vestavbu patra do hlavní lodi nebo loftové bydlení. Jakékoli úpravy ale musí respektovat status kulturní památky a chráněné prvky interiéru, mezi něž patří například kamenný oltář z roku 1607 nebo varhany z roku 1882.