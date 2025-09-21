Z ordinace ve Křtinách do buše v Ugandě. Čech staví kliniku, která může zachránit stovky dětí
Zdeněk Ráčil léčí leukémii v Brně a zároveň bojuje proti srpkovité anémii v Africe. Jeho projekt dokončuje první specializovanou kliniku v Ugandě.
Když se v roce 2020 rozhodl brněnský hematolog Zdeněk Ráčil založit projekt v Ugandě, možná ani netušil, že se stane průkopníkem v boji proti onemocnění, na které ročně zemře šestnáct tisíc dětí. Dnes, po téměř pěti letech, jeho organizace SSUUBO – název vychází z luganského slova ssuubi, které se překládá jako naděje – dokončuje stavbu první kliniky zaměřené na srpkovitou anémii v oblasti Buikwe.
Srpkovitá anémie je genetické onemocnění, které v USA nebo Evropě není příliš rozšířené. Postihuje především lidi afrického původu, ale na rozdíl od rozvinutých zemí má Afrika zásadní problém. Chybí jí kvalitní zdravotnictví. „V Ugandě se ročně narodí 25 tisíc dětí, které jsou nositeli genu srpkovité anémie. Přibližně 60 až 80 procent z nich zemře v prvních letech života,“ vysvětluje Ráčil, který kromě své práce hematologa v Brně působí také jako praktický lékař v nedalekých Křtinách.
Onemocnění, proti němuž se rozhodl bojovat, je kruté ve své podstatě. Červené krvinky mění svůj tvar z kulatého na srpkovitý a stávají se tak tvrdými a lepkavými. Zasekávají se v malých cévách, blokují průchod krve a způsobují kruté bolesti. Nejhorší je, že nejvíce poškozují slezinu, která už v prvním roce života přestává chránit dítě před infekcemi.
Když Zdeněk Ráčil hledal partnery pro stavbu kliniky, oslovil české architektonické studio Luni. „Sami se dlouhodobě snažíme podporovat dobročinné projekty, takže spolupráce se SSUUBO pro nás dává velký smysl,“ říká spoluzakladatelka studia Nina Ratočka Pevná.
Pod vedením studia vznikl koncept areálu připomínající malou vesnici. Na ploše necelých tří tisíc metrů čtverečních mají vyrůst čtyři pavilony uspořádané kolem centrálního atria. To nabídne nejen přehledné uspořádání, ale také prostor, kde zůstane svěží vzduch i v tropickém horku. Stromy, lavičky a krytá zákoutí pak vytvoří prostředí, v němž pacienti i jejich rodiny najdou klid a útočiště.
Architekti při výběru materiálu sáhli po pálené cihle v teplé červenohnědé barvě, která odolává dešti a zároveň odkazuje na místní stavební tradici. Jednotný tón fasády by však měly rozbít veselé akcenty, například barevné okenice ve žluté, zelené, červené i modré barvě. Speciální stěny s otvory ve stěnách pak dovolí, aby dovnitř proudil čerstvý vzduch a světlo, které v interiéru vytvoří jemnou hru stínů.
Nad hlavami pacientů se budou klonit střechy z šedého vlnitého plechu, jejichž úkolem je odvádět prudké lijáky, které jsou pro místní podnebí typické. Klinika by navíc měla být soběstačná. Vodu pacientům i ošetřujícím zajistí vlastní nádrž a elektřinu generátor doplněný solárními panely. Díky tomu bude možné poskytovat péči i tehdy, když okolní infrastruktura selže.
Česká štědrost nezklamala
Pro architekty byla velkou výzvou nejen nutnost respektovat místní materiály a technologické možnosti, ale také napjatý rozpočet závislý výhradně na dárcích. Organizace SSUUBO však dokázala už před začátkem září vybrat dva miliony korun z potřebných 2,9 milionu a štědrost Čechů nepolevila ani v závěru sbírky. Nakonec se vybralo dokonce více, než bylo původně potřeba, a noví podporovatelé stále přibývají.
Finální část kampaně dosáhla cílové částky už po dvou týdnech a český tým z organizace SSUUBO tak začíná balit kufry a připravuje se na cestu do Ugandy, kde má v nové klinice zachraňovat životy a dávat stovkám dětí naději na plnohodnotnější a delší život.
Dárci, kteří přispěli vyšší částkou, se navíc stanou doslova součástí samotné stavby. Jejich jména budou vytesána do ručně vyráběných pálených cihel, z nichž se klinika buduje. „Hledali jsme způsob, jak lidem poděkovat a zároveň je vtáhnout do projektu. Nakonec nás napadlo zvěčnit jejich jména na cihlách. Díky tomu se každý dárce stane neoddělitelnou součástí kliniky,“ vysvětluje Ratočka.
V týmu dnes pracují ruku v ruce místní pracovníci i čeští specialisté. Jedním z nejsilnějších příběhů si nese dívka Serinah, která sama vyrostla s diagnózou srpkovité anémie. Z pacientky se stala kolegyní českých zdravotníků a díky své vlastní zkušenosti nyní poskytuje dětem nejen psychologickou podporu, ale i obrovskou dávku naděje.
„Pro děti je Serinah důkazem, že nemoc nemusí znamenat konec snů ani života samotného. Naší rolí není jen léčit, ale také vzdělávat a ukazovat dětem nové cesty, které se jim díky péči otevírají,“ doplňuje Ráčil. Léčba srpkovité anémie zahrnuje prevenci infekcí, léčbu bolesti při krizích a u závažných případů podávání léku Hydroxyurea, který mění složení červených krvinek a snižuje jejich srpkovitý tvar.
Projekt SSUUBO ukazuje, že česká expertiza může sehrát důležitou roli při řešení globálních zdravotnických problémů. „Stávající klinika má svá omezení a cítíme, že nastal čas vybudovat vlastní zázemí. Boj s touto nemocí není jednoduchý a ve všech krocích nám pomůže právě kvalitní, plnohodnotný prostor,“ vysvětluje spoluzakladatel a ředitel organizace SSUUBO Martin Židlík.