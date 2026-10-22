Z pěti milionů na čtrnáct. Bydlení v Praze za deset let prudce zdražilo, rodinné byty se stávají luxusem
Kdo chce v Praze prostorný byt, musí si připravit desítky milionů. A ani nájemní bydlení už nenabízí levnější únik, ukazuje nová analýza.
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Ceny pražských novostaveb dál šplhají vzhůru. Metr čtvereční už v průměru stojí 187 tisíc korun, v nejžádanějších částech širšího centra i přes 200 tisíc. Za jediný rok tak ceny vzrostly o devět procent. Důvodem je hlavně malé množství nových projektů, zdlouhavé povolování a dražší stavební práce i materiály, ukazuje analýza realitní kanceláře Lexxus Norton nazvaná Residential Market Report 2026.
Ještě výraznější skok odhaluje pohled o deset let zpátky. Byt 3+kk v novostavbě tehdy vyšel v průměru na méně než pět milionů korun, letos už stojí přibližně 14,2 milionu, tedy o 189 procent více. U větších bytů s dispozicí 5+kk se průměrná cena vyšplhala z 9,88 milionu na 31,2 milionu korun. „Velké rodinné byty se tak dnes stávají nedostatkovým zbožím,“ říká Anna Gruberová, která od května vede Lexxus Norton.
Zdražování se nevyhýbá ani prémiovým nemovitostem. Na sekundárním trhu se nejčastěji prodávají za 250 až 350 tisíc korun za metr čtvereční, u výjimečných rezidencí cena přesahuje i 400 tisíc. Největší zájem realitní kancelář eviduje v Praze 5 a 6. Jejím dosud nejdražším obchodem letošního roku byl prodej vily v Praze 6 za 127 milionů korun.
Výraznější zlevňování se zatím nečeká. Kvalitních bytů v žádaných lokalitách je málo, což dál drží ceny vysoko. Jejich růst by ale mohl zpomalit. „Neočekáváme výraznější cenovou korekci. Pravděpodobnější je u kvalitních nemovitostí a novostaveb v prémiových lokalitách méně dynamický růst cen než doposud,“ uvádí v analýze spolumajitelka firmy Simona Otavová.
Nájemní bydlení mezitím naráží na vlastní limity. Poptávku sice dál táhnou lidé, kteří odkládají koupi bytu, i nově příchozí za prací, většina zájemců ale hledá menší dispozice: 85 procent poptávky připadá na byty 2+kk a 3+kk. V kvalitních bytech v širším centru přitom nájemné běžně přesahuje 600 korun za metr čtvereční měsíčně. Letos Lexxus Norton zprostředkovala také pronájem bytu 4+kk v Praze 6 za 180 tisíc korun měsíčně. „Vidíme však, že nájemní bydlení naráží na svůj cenový strop,“ uzavírá Gruberová.