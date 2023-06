Z Prahy až do Helsinek. Galerie Kodl představuje Plesla či Nováka na putovním výtvarném salonu

Letní výtvarný salon začala pražská galerie Kodl Contemporary pořádat před šesti lety. Jeho prostřednictvím chtěla české sběratelské obci prezentovat tvorbu současných umělců a umělkyň v souvislostech, zároveň šlo jejím kurátorům o to, aby návštěvníci díky vystaveným dílům lépe porozuměli jejich tvůrcům. V minulých ročnících dostala prostor fotografie, pop-art, grafika i plastika a letos se salon vůbec poprvé vydá i za hranice Česka, konkrétně do finských Helsinek. Výstava je totiž rovnocenně zastoupena českými a finskými autory a autorkami.

Z českých autorů se na letošním Letním výtvarném salonu blýsknou dva tvůrci, které spojuje materiál, s nímž pracují: Lukáš Novák a Rony Plesl. Novák se do povědomí českých milovníků skla dostává se stále větší vehemencí, jelikož se nebojí posouvat hranice skleněné plastiky. Patrné to je u objemných objektů s názvem Pretty Mirage z optického skla. Kromě nich je na výstavě k vidění také například jeho dílo Očista, pro které autor poprvé využil techniku tavené skleněné plastiky.

Mezinárodně uznávaný tvůrce Rony Plesl na výstavě prezentuje rovněž unikátní technologii, se kterou ve skle v posledních letech pracuje. Jde o metodu Vitrum Vivum, jež umožňuje doposud neproveditelné odlévání monumentálních skleněných plastik. Plesl ji začal využívat jako první na světě a monumentální objekty předvedl v rámci posledního bienále umění v Benátkách. Kromě objektů, které vznikly touto technikou, si mohou návštěvníci prohlédnout také Pleslovo ručně ryté zrcadlo Day by Day.

Foto: Lukáš Novák V galerii jsou k vidění také nové objekty od Lukáše Nováka

Trojici českého umění uzavírá série obrazů VOID malířky Iry Svobodové. Umělkyně v cyklu obrazů vychází z básní Aloysia Bertranda, který inspiroval už malíře ze surrealistického hnutí a neminul tak ani českou tvůrkyni Toyen. Právě od ní si Svobodová vypůjčila motiv stuhy a převedla jej do vlastní série. V té se zabývá tématem prázdnoty, ze které ale může stále něco vznikat a vycházet.

Domácí tandem doplňují umělci Miika Nyyssönen a Vesa-Pekka Rannikko a umělkyně Leena Nio. Propojuje je hluboký zájem o zkoumání procesu umělecké tvorby. Leena Nio si hraje s divákovými smysly, protože není jisté, jestli jsou její díla textilní tvorba nebo realistická malba. Díla Vesy-Pekky Rannikka bychom označili spíše za objekty, on sám o nich ale mluví jako o malbě. A stejně tak i Miika Nyyssonën tvoří na první pohled abstraktní díla, která ale při bližším zkoumání odhalují známé konstrukce našeho prostředí.

„Máme jasný cíl – zvyšovat povědomí o českém současném umění ve společnosti, a to jak u nás, tak ve světě. Když jsem Kodl Contemporary společně s bratrem zakládal, chtěli jsme především zvýšit prestiž současného českého umění. V porovnání se světem se nám české umění zdálo zcela nespravedlivě opomíjené a podceňované. Věřím, že právě pořádání mezinárodních výstavních přehlídek ve spolupráci se zahraničními v mezinárodním kontextu se nám podaří tuto nerovnováhu změnit,“ říká k výstavě spoluzakladatel Kodl Contemporary, Jakub Kodl.

V Praze Letní výtvarný salon běží od 19. června do konce července, poté se přesouvá do Helsinek do prostor Embassy Gallery, kde si ho budou moci návštěvníci prohlédnout do 2. října.