Z riskantního snu na oběžné dráze je stroj na peníze. Musk překonal hranici, za kterou se ještě nikdo nedostal
Vesmírná firma, která měla být riskantním experimentem, dnes tvoří většinu Muskova bohatství a může ho už za pár měsíců vystřelit k bilionu dolarů.
Elon Musk znovu posunul hranice bohatství. Podle aktuálních propočtů magazínu Forbes se stal vůbec prvním člověkem v historii, jehož majetek přesáhl hranici 600 miliard dolarů (12,4 bilionu korun). Klíčovým důvodem není Tesla ani sociální síť X, ale vesmírná společnost SpaceX, která v prosinci spustila takzvaný tender offer, tedy nabídku na odkup akcií, s oceněním firmy na zhruba 800 miliard dolarů. Ještě v srpnu přitom byla podle investorů oceněná „jen“ na polovinu. Díky tomu Muskův podíl ve SpaceX dramaticky nabobtnal a jeho celkové jmění se vyšplhalo na zhruba 677 miliard dolarů.
SpaceX je dnes pro Muska nejcennějším aktivem vůbec, jeho přibližně 42% podíl má mít hodnotu kolem 336 miliard dolarů. To je víc než kolik činí jeho podíl v Tesle, která mu dlouhodobě dělala největší část bohatství. Firma, která začínala jako riskantní sázka na znovupoužitelné rakety, se tak stala nejhodnotnější soukromou společností světa.
Navíc míří ke vstupu na burzu v roce 2026. A tam by investoři mohli ocenit SpaxeX až na 1,5 bilionu dolarů. Pokud by se tento scénář naplnil, Musk by se velmi reálně mohl stát prvním dolarovým bilionářem na světě. A i kdyby ne, má v záloze další karty: nový obří motivační balík v Tesle navázaný na extrémní růst firmy nebo rychle rostoucí AI skupinu xAI Holdings, která jedná o financování při ocenění kolem 230 miliard dolarů.