Z velkého dealu je po roce rozchod. Realitní skupina EHS Marka Rosenbauma odešla z M&M Reality

Pokud se spojí jedna z největších realitních kanceláří v zemi s dravou realitní skupinou, která pokrývá celý byznys od nákupu až po správu nemovitostí, budou společně objemově i kapitálově silnější, čímž posílí svou pozici na domácím trhu a budou se moci vydat také do Evropy. Takové plány měli před rokem Petr Morcinek a Marek Rosenbaum, když oznamovali, že v M&M Reality prvního jmenovaného získala padesátiprocentní podíl skupina European Housing Services (EHS) toho druhého. Po roce je ale vše jinak. M&M Reality už totiž opět patří jen Petru Morcinkovi, EHS z partnerství odešla.

„Skupina European Housing Services prodává svůj padesátiprocentní podíl v M&M Reality. Přebírá ho zpět Petr Morcinek, který se tímto krokem stal jediným akcionářem společnosti M&M reality holding vlastnící veškeré zakladatelské akcie. Obě společnosti však budou nadále pokračovat ve strategické spolupráci,“ uvedl výkonný ředitel EHS Hendrik Meyer, který dříve řídil portál Bezrealitky patřící do portfolia EHS. Na transakci jako první upozornily Seznam Zprávy. Detaily celého dealu nechtěla ani jedna ze stran oficiálně komentovat.

Hendrik Meyer před rokem uváděl, že celková investice se přehoupla přes miliardu korun. Podle informací CzechCrunche v této sumě měly být zahrnuté také navazující investice, které se měly v dalších letech uskutečnit, ale vzhledem k tomu, že partnerství předčasně skončilo, není jasné, kolik bylo skutečně proinvestováno. Podle informací Seznam Zpráv měl být pro EHS prodej poloviny M&M Reality ziskovou transakcí. Držitelé různých typů akcií M&M reality si na valné hromadě v červnu odsouhlasili, že si mezi sebe celkem rozdělí 171 milionů korun.

Foto: M&M Reality Petr Morcinek, dosavadní majoritní akcionář holdingu M&M Reality

Cílem společného podniku původně bylo dále posilovat pozici na domácím trhu a pod značkou M&M Real Estate Europe se do tří let stát silným hráčem ve střední Evropě. „Skupina EHS vznikla mimo jiné s ambicí expandovat dále do Evropy. A vždy jsme zmiňovali, že chceme jít cestou smysluplných akvizic. Bylo by zbytečné stavět expanzní plány od začátku a tříštit síly, pokud se nabízí cesta spojení s partnery, kteří to mají také jako jednu z priorit,“ vysvětloval před rokem důvody spojení Marek Rosenbaum. Na dotaz, zda se nakonec akvizice neukázala jako smysluplná, zástupci EHS neodpověděli.

Obě strany spolu nicméně mají i nadále spolupracovat. M&M Reality a EHS se mají podle svého vyjádření spolupodílet na dalším vývoji informačního systému Stormm a poskytování tohoto systému v zahraničí. EHS zároveň bude poskytovat makléřům M&M Reality přístup k datům o nemovitostech společnosti Nemoreport, služby Českého Nemovitostního Trustu a interiérového studia Roomstory pro odkup a následnou rekonstrukci domů a bytů a služby vypořádání nemovitostních transakcí. Spolu s těmito společnostmi patří do portfolia EHS ještě zmíněné Bezrealitky, realitní kancelář Maxima Reality či startup Ownest.

„Naši pozici na českém trhu jsme teď dokázali i díky pokračujícímu partnerství se skupinou M&M Reality výrazně posílit. M&M Reality budou pro odkupy a mikrodevelopment využívat exkluzivně služby Českého nemovitostního trustu a studia Room Story, pro skóring a audit nemovitostí pak NEMO Report. V obou případech se jedná o stovky transakcí měsíčně. Postupně EHS také převezme vizuální prezentaci nemovitostí nabízených skupinou M&M. EHS dále získala výhradní licenci na digitální realitní systém Stormm pro využití v zahraničí – to nám pomůže v expanzi našich projektů,“ říká Hendrik Meyer.

Celá skupina EHS prý plánuje brzy ohlásit nové akvizice a také novou entitu, která klientům nabídne profesionální přípravu smluvní dokumentace a vypořádání kupní ceny u nemovitostních transakcí, a to včetně úschov. „Tato služba bude poskytována v rámci skupiny EHS, M&M, ale i dalších subjektů na trhu. Bezrealitky připravujeme na dlouho ohlašovanou cestu na nové trhy, a to konkrétně do Německa,“ doplnil Meyer. Na svém webu EHS uvádí, že roční obrat skupiny představuje 1,5 miliardy korun.

Holding M&M Reality, který patří mezi největší realitně-finanční skupiny v České republice, dle vyjádření pro CzechCrunch dosáhl za rok 2021 konsolidovaného obratu 2,5 miliardy korun, včetně výkupu nemovitostí. Společnost v dubnu roku 2020 oznámila, že do ní majetkově vstupuje dnes již zkrachovalá skupina Arca Capital, ale v listopadu společnosti oznámily, že z ohlášeného vstupu sešlo.