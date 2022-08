Realitní skupina European Housing Services (EHS) Marka Rosenbauma pokračuje v rozšiřování svého portfolia. Investovala totiž do jedné z největších realitních společností na českém trhu M&M Reality. Spoluprací obou subjektů tak vzniká realitní uskupení evropského významu, které chce do svého rozvoje v následujících letech investovat více než tři miliardy korun. I samotná investice má miliardové parametry.

Šéf EHS Hendrik Meyer pro CzechCrunch prozradil, že jím vedená realitní skupina nyní vlastní ve společnosti M&M Reality 50procentní podíl a celková investice se přehoupla přes miliardu korun. Cílem realitní skupiny je dále posilovat pozici na domácím trhu a pod značkou M&M Real Estate Europe být do tří let silným hráčem ve střední Evropě. Ještě letos se společnosti připraví na vstup do Německa a Rakouska.

„Skupina EHS vznikla mimo jiné s ambicí expandovat dále do Evropy. A vždy jsme zmiňovali, že chceme jít cestou smysluplných akvizic. Bylo by zbytečné stavět expanzní plány od začátku a tříštit síly, pokud se nabízí cesta spojení s partnery, kteří to mají také jako jednu z priorit,“ uvádí Marek Rosenbaum, investor a zakladatel realitní skupiny EHS, do níž patří i portál Bezrealitky.cz.

Foto: M&M Reality Petr Morcinek, dosavadní majoritní akcionář holdingu M&M Reality

Kromě posílení realitní činnosti by se mělo vstupem EHS do M&M Reality jednat také o nákup a držení nemovitostí, rozvoj alternativních možností financování a další posun ve vývoji digitálních nástrojů. Změny v managementu M&M Reality se nechystají.

„V rámci českého trhu díky silnému finančnímu kapitálu skupiny EHS očekáváme další zásadní posun kupředu. Již nyní máme technologie, které o mnoho tříd přesahují běžný standard českého trhu. Spojením sil se nám otevírá příležitost pokročit ještě rychleji a dál a nastavit pro Česko zcela nový realitní standard,“ uvádí dosavadní majoritní akcionář M&M Realit Petr Morcinek.

Holding M&M Reality, který patří mezi největší realitně-finanční skupiny v České republice, dle vyjádření pro CzechCrunch dosáhl za rok 2021 konsolidovaného obratu 2,5 miliardy korun, včetně výkupu nemovitostí. Společnost v dubnu roku 2020 oznámila, že do ní majetkově vstupuje dnes již zkrachovalá skupina Arca Capital, ale v listopadu společnosti oznámily, že z ohlášeného vstupu sešlo.

Skupina EHS letos investovala například do startupu Ownest, který poskytuje model rent to own, díky němuž mohou klienti bydlet v nájmu ve vlastním, ale s hypotékou odloženou až na pět let, a také do realitních auditorů Nemo Report. V loňském roce pak do mikrodevelopera Roomstory a realitní služby Maxima Reality.