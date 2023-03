Arnold Schwarzenegger dobyl kulturistiku, Hollywood i politiku. Teď míří do televize v akční komedii

Na světě není mnoho lidí z barvitější kariérou, než jakou má za sebou Arnold Schwarzenegger. Začínal jako (extrémně úspěšný) kulturista v Rakousku, v 80. letech ovládl Hollywood a pak se stal guvernérem Kalifornie, nejlidnatějšího státu USA. Nikdy se ale výrazněji neobjevil v televizi – až doposud. Netflix ukázal první upoutávku na seriál Fubar, v němž legendární herec ztvárnil jednu z hlavních rolí.

„Kamkoliv jdu, lidi se mě ptají, kdy natočím další velkou akční komedii jako Pravdivé lži. Takže tady je,“ řekl Schwarzenegger. V novince se představí jako tajný agent CIA jménem Luke v zápletce připomínající Mr. & Mrs. Smith nebo právě Pravdivé lži. Stěžejní roli totiž bude hrát jeho dcera Emma, také tajná agentka CIA. Jelikož ani jeden o skutečném povolání druhého dosud nevěděli, při společném úkolu se budou muset vypořádat s faktem, že jejich vztah byl celou dobu založený na lži.

„Fubar vám nakopne zadek a rozesměje vás. A ne jen na dvě hodiny, dostanete celou sezónu,“ dodal Schwarzenegger. Bližší detaily k ději zatím nejsou známy a také první teaser je velice skoupý na informace. Pětasedmdesátiletého herce nicméně ukazuje v dobré formě, na záběrech s barevným podáním jako ze špionážního thrilleru. A hlavně – z jeho úst zaznívá nevyhnutelné „Jsem zpátky, bejby.“

Původem rakouský herec se nejdříve proslavil v 70. letech jako šestinásobný vítěz titulu Mr. Olympia, nejvyššího ocenění ve světě kulturistiky. Ještě jednou pak vyhrál počátkem 80. let, záhy pak ale naplno zamířil do Hollywoodu, kde se v horizontu tří let objevil v dodnes kultovních filmech Barbar Conan, Terminátor a Komando. Jelikož přitom zrovna neoplýval hereckými schopnostmi a dával na odiv hlavně svoji fyzičku, chlapácké akční role se většinou pohybovaly na hraně sebeparodie.

Tímto směrem se jako herec aktivněji vydal koncem 80. a v 90. letech, kdy přišly postavy s humornějšími aspekty v Total Recallu či druhém Terminátorovi a akční komedie Policajt ze školky či Pravdivé lži. Schwarzeneggerova následující kariéra pak hlavně těžila z dříve vydobytého statusu akční hvězdy a později trochu ustoupila do pozadí, když se v novém tisíciletí začal angažovat v americké politice.

Jeho filmy po roce 2010 se převážně pohybují v průměrných hodnoceních a podprůměrném zájmu diváků, ať už jde o rutinně působící akční thriller jako Sabotáž nebo neúspěšné pokusy navázat na dřívější úspěchy Terminátora. Naposledy se poněkud toporný, ale velice charismatický a fyzický herec na velkém plátně objevil před pandemií ve filmech Terminátor: Temný osud a v bizarním čínsko-ruském fantasy Tajemství dračí pečeti.

Teď se, jak sám říká, „vrací bejby“ v první velké televizní roli. Po jeho boku se ve Fubaru objeví Monica Barbaro coby dcera Emma a další méně známí herci a herečky jako Jay Baruchel, Aparna Brielle nebo Andy Buckley. Gabriela Lunu si diváci budou pamatovat třeba ze seriálu Agenti S.H.I.E.L.D., Travise Van Winkla zase jako fitness maniaka Caryho ze třetí řady seriálu Ty. Novinka se Schwarzeneggerem na Netflix dorazí 25. května.