Z vězení do Bílého domu. Architektem celního šílenství je MAGA mučedník, který otočil o 180 stupňů

Foto: Filip Houska/CzechCrunch / The White House

Uložit 0

Z Miami na Floridě do Milwaukee ve Wisconsinu to je 2 400 kilometrů. Takže čtyři hodiny letadlem nebo den za volantem. Peter Navarro musel loni v létě zvolit cestu vzduchem – ráno jej totiž propustili z věznice na jihu USA a navečer byl jedním z řečníků republikánského sjezdu na severu země. Splnil tak roli mučedníka hnutí MAGA a utvrdil své postavení v okruhu nejvěrnějších poradců Donalda Trumpa. A také nejvlivnějších, jak nyní zjišťuje celý svět šokovaný podobou obchodních cel, která americký prezident uvalil na všechny bez ohledu, zda jde o spojence nebo protivníky.

Právě pětasedmdesátiletý Navarro, oficiálně Trumpův poradce pro obchod, je jejich architektem a dlouholetým podporovatelem. Zatímco během prvního funkčního období Trumpa v Bílém domě v letech 2017 až 2021 ještě neměli se svým šéfem dost síly je uvést v život, teď jim nic nestálo v cestě. Takže od středy 9. dubna začala nová a v řadě případů brutální dovozní cla do USA platit.

„Prezident Trump je vždy připraven naslouchat. Ovšem těm světovým lídrům, kteří po dekády podváděli a teď slibují nulové bariéry, vzkazuji: tohle je jen začátek,“ napsal Navarro ve svém aktuálním komentáři pro deník Financial Times. V něm se pokusil vysvětlit, jak moc celý svět po desítky let USA obchodně ubližoval, týral a do jak nevýhodné situace nejsilnější ekonomiku planety zahnal.

Není to moc radostné čtení, speciálně při vědomí toho, jaký protimluv to je: nejsilnější a nejúspěšnější země světa, která vydělala na systému globalizovaného kapitalismu, vyčítá všem ostatním, že ji zneužívali a trvale poškozovali. A že se jim proto musí pořádně pomstít.

Paradoxem je, že Navarro je sice obhájcem cel posledních 25 let, ale na straně izolacionismu nestál vždy. Naopak v 80. letech byl jeho kritikem a obhájcem maximálně otevřeného obchodu.

Foto: Gage Skidmore/Flickr Americký prezident Donald Trump

Už v roce 2018 na jeho pozoruhodný myšlenkový posun upozornil analytik think-tanku Cato Institute Pierre Lemieux ve své analýze nazvané Obrat Petera Navarra. V ní připomněl, že ještě v časech prezidenta Ronalda Reagana se absolvent ekonomie na Harvardu do protekcionismu tvrdě strefoval.

„Například připomínal, že protekcionismus z pohledu tvorby pracovních míst nebo redistribuce bohatství šeredně selhává,“ zmínil Lemieux s odkazem na Navarrovu knihu The Policy Game z roku 1984. Jenže postupem času Navarrovo chápání zákonitostí mezinárodního obchodu doznávalo větších a větších změn a vyvrcholilo obratem po vstupu Číny do Světové obchodní organizace v roce 2001.

To je milník v jeho ideovém světě – poté se Navarro víc a víc utvrzoval v tom, že světový řád, v němž hrála Čína čím dál větší roli, často na úkor USA, není fér. A že je třeba tomu učinit přítrž, protože jinak se z Ameriky stane země, kde nezůstane žádný průmysl a která bude vydaná všanc svým konkurentům a protivníkům. Cla mají zajistit, že se země reindustrializuje a že odrazí čínský nápor.

Že taková úvaha má spoustu slabých míst a nelogičností, je jedna věc. Jiná je, že v Trumpovi a lidech typu Steva Bannona našel Navarro oddané posluchače. A stal se jakýmsi jejich ekonomickým ideologem. Zároveň podobně jako oni klouzal hlouběji po spirále hnutí MAGA čili Make America Great Again, které mísí klerikalismus s izolacionismem a notnou dávkou konspirací a dezinformací.

Foto: CzechCrunch (vygenerováno v Midjourney) Elon Musk je nejbohatším člověkem světa

Ostatně právě kvůli tomu skončil Navarro loni na čtyři měsíce ve vězení, z nějž se v den svých 75. narozenin vydal rovnou na sjezd republikánů, kde formálně stvrdili Trumpa jako prezidentského kandidáta. Zavřený byl za pohrdání soudem a Senátem, který jej chtěl vyslechnout kvůli útoku Trumpových fanoušků na Kapitol 6. ledna 2021.

Jenže Navarro, který působil ve vysoké funkci v Bílém domě už při prvním Trumpově mandátu, to odmítl a na jednání se ani přes soudní výzvu nedostavil, což je v USA trestný čin. Navíc s ním ministerstvo spravedlnosti vedlo spor kvůli tomu, jak zacházel s citlivými informacemi a jak k jejich posílání používal soukromý e-mail (což je hřích, kteří republikáni mimochodem neustále předhazují třeba Hillary Clintonové a dalším).

„Odsoudili mě. Zavřeli mě. Ale víte co? Nezlomili mě. A nezlomí ani Donalda Trumpa!“ hřímal v červenci ve Wisconsinu a podobně za amerického prezidenta horuje i nyní. Dostává se tím do čím dál bizarnějších sporů, protože s celní válkou nesouhlasí ani řada jinak blízkých Trumpových spolupracovníků. Hodně proti nim vystupuje známý investor Bill Ackmann.

Asi nejviditelnější je ale nesoulad mezi Navarrem a Elonem Muskem, který se nijak netají tím, že sice kulturní války vést chce, ale obchodní ne. Nechal se už slyšet, že mezi USA a EU by měla být nulová cla, zatímco Trump na Evropu uvalil 20 procent. Navarro kontroval, že Musk nevyrábí auta, ale jen je montuje, a proto potřebuje díly ze zahraničí. Načež nejbohatší muž světa podle CNBC opáčil: „Navarro je hloupý jako pytel cihel.“

Jak to celé dopadne a zda nakonec Trump couvne, se ještě uvidí. Jisté je, že akciové trhy jsou ve volném pádu a zažívají největší poklesy od startu covidové pandemie. Zděšení je pochopitelné, protože se množí zprávy o tom, jaký dopad budou cla mít na ekonomiku a americké zákazníky.

Trump i jeho ekonomický poradce Navarro ale zatím vzkazují, že to je jen vlna, kterou je nutné přežít. A po ní že bude následovat ekonomická bonanza. A že ostrá opozice vůči rozpínavosti Číny, na kterou míří bezprecedentní 104procentní cla, je na místě.