Před týdnem roztleskával Trumpova cla, teď miliardář z Wall Street otočil. Vyděšených hlasů přibývá

Uložit 0

Na Wall Street patří Bill Ackman k legendám – založil známý hedgeový fond Pershing Square, patří k nejvýraznějším zástupcům aktivistického investování, má jmění přes osm miliard dolarů… A dosud platil za hlasitého podporovatele Donalda Trumpa, ještě minulý týden obhajoval jeho celní ofenzivu. Teď ale zařadil zpátečku a potvrzuje, jak moc Trump vyděsil byznysmeny, kteří mu dlouho tleskali.

I v Česku bylo ten argument slyšet často a hlasitě: Trump to s uvalováním cel nemyslí vážně, je to jen budování vyjednávací pozice, nelze jej brát doslovně, vždyť to je obchodník. Jenže to, s čím 47. americký prezident vystoupil minulý týden v Bílém domě (včetně pochybného výpočetního vzorečku), vyslalo šokovou vlnu nejen napříč trhy, ale i napříč jeho příznivci.

A Bill Ackman patřil dlouho k těm nejprominentnějším. Před volbami se za Trumpa bil na sociálních sítích, především na X, kde má 1,7 milionu sledujících. A ještě minulý týden tamtéž obhajoval, že cla jsou vlastně správný krok, který přiměje obchodní partnery, aby šli Americe v ústrety.

Jenže přes víkend si jeden z nejzkušenějších burziánů Manhattanu vše rozmyslel a publikoval rozsáhlý příspěvek, z nějž je patrné, že má strach, co bude následovat. Trump a jeho blízcí včetně ministra průmyslu Howarda Lutnicka dávají najevo jen pramálo pochopení pro to, co se děje ode „Dne osvobození“, jak nazvali oznámení brutálních cel z 2. dubna.

Burzy včetně těch amerických totiž zažívají největší sešup od startu epidemie covidu, a že začátek roku 2020 byl pořádná jízda. Varování, že americká ekonomika míří do recese, přibývá. Celní odpověď už oznámila Čína, chystá se na ni Evropská unie… Jenže Trump se momentálně podle svých vyjádření tváří, že ví, co dělá, že nikomu uhýbat nebude a že není prostor pro další jednání. Oficiálně mají cla začít platit 9. dubna.

Jsme silní, ale celý svět nepřetlačíme, zaznívá proto čím dál hlasitěji z USA. Dokonce i Elon Musk se už nechal slyšet, že za něj by bylo ideální, kdyby mezi Amerikou a EU nebyla cla ani na jedné straně. „Prezident má nyní příležitost cla o 90 dní pozdržet a vyjednat a vyřešit neférová cla,“ napsal zase Bill Ackman.

It was unfair of me to lash out at @howardlutnick. I don’t think he is pursuing his self interest. I am sure he is doing the best he can for the country while representing the President as Commerce Secretary. It is not an easy job and we don’t know how the sausage was made.

I… https://t.co/jrnDUxHsaT

— Bill Ackman (@BillAckman) April 7, 2025