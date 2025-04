Pražský index drtí S&P 500. Část svého portfolia musíte nenávidět, teprve pak máte rozložené riziko

S&P 500 vs. Pražský index

Jakub Dvořák je autorem a zakladatelem projektu Rozbité prasátko, s nímž propaguje pasivní investování. V podcastech, videích i na sociálních sítích vysvětluje všechno možné v souvislosti s fenoménem akcií a ETF. Na burzách je nyní kvůli Donaldu Trumpovi ale opravdu rušno, a tak se zamyslel nad tím, jaká existuje alternativa k indexu S&P 500. A upozornil na jeden překvapivý titul.

České akcie nejsou ve středu zájmu zdejších investorů, kteří se k investování dostali v posledních letech, kdy se z akcií stalo vděčné společenské a konverzační téma. Microsoft, Tesla, Amazon, Nvidia… ty ano, ale ČEZ či Komerčka? Podle Dvořáka z Rozbitého prasátka je to ale škoda, protože, jak ukazuje na příkladu zdejšího indexu PX-TR, výkonnost není vůbec špatná.

***

Asi už jste to někde slyšeli: Investujte 1 000 korun měsíčně do indexu S&P 500 a zajistíte se na důchod. Velmi populární a v mnoha ohledech racionální investiční doporučení. Americké akciové trhy totiž patřily historicky k těm nejlepším místům, kde mohly peníze pracovat pro své majitele.

Jenže 15 let trvající americká burzovní dominance nás všechny už tak trochu zaslepila. Takže propady z kraje roku 2025, které nyní sledujeme v přímém přenosu, slouží jako připomínka toho, že pouhý narativ jedinečnosti na kapitálových trzích dlouhodobě nestačí.

Nejde ale jen o to. Po více než dekádě skvělých výnosů se americký trh v posledních letech dostal do neznámých vod velmi vysokých valuací, které jsou ale na rozdíl od krizí z roku 2000 nebo 2008 podpořené vysokými zisky klíčových společností jako Microsoft či Amazon.

Co se ovšem podle teorie stane, když je investice relativně drahá? Budoucí očekávaný výnos se sníží. Přesně na to upozorňuje už několik let model investiční společnosti Vanguard. Očekávané střednědobé výnosy amerických akcií jsou hluboko pod hodnotou, na kterou jsme si za poslední roky zvykli. Nízké výnosy se mohou, ale pochopitelně nemusí, materializovat. Drahé trhy se mohou stát ještě dražší, levné trhy ještě levnější.

Foto: Google Finance / Canva Pro/CzechCrunch Výkonnost indexu S&P 500 v roce 2025

Proto se vyplatí porozhlédnout se jinde. A víte, které akcie také mají velmi vysoké zisky, ale valuačně byly v posledních letech výrazně níž než ty americké? České akcie! Přesně tak. Zatímco všichni od dob covidu nemluvíme o ničem jiném než o indexu S&P 500, který v českých korunách včetně reinvestovaných dividend udělal „jen“ 115 procent, tak český index PX-TR ho za stejné období doslova zesměšnil se svými 275 procenty.

Jinými slovy, v Česku investovaných 100 000 korun by za posledních 5 let narostlo na 375 000 korun, zatímco americké akcie by ze stejné sumy udělaly pouze 215 000 korun. Právě nízké startovací valuace a vysoký dividendový výnos v posledních letech táhne české akcie kupředu.

Jasně, v Česku máme všehovšudy jen sedm významnějších akcií, které mají na tyto výnosy dopad, z čehož se některé ani nedají považovat za akcie ryze české. A že si na české firmy (nebo firmu) vyšlápli politici s windfall tax? Kapitálové trhy nefungují ve vakuu a zásahy politiků nejsou ničím novým. Jen se podívejte, jak s trhy hýbe americký prezident Donald Trump.

Co si z toho odnést? S&P 500 nemá monopol na veškeré kapitálové výnosy. Ty mohou přijít i ze zemí, které se dlouho zdály na odpis (koukám na vás, státy Evropské unie) a včerejší vítězové se mohou stát zítřejšími poraženými.

Globální diverzifikace je jediný způsob, jak profitovat z nejlepších trhů a současně s tím se ochránit před nepředvídatelnými riziky jednotlivých zemí.

A pamatujte. Pokud nemáte v portfoliu aspoň část, kterou nesnášíte, nejste dostatečně diverzifikovaní.