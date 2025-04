Všude září rudá, ale Buffett to zase odhadl. 10 věcí, které musíte vědět o propadech na akciových trzích

Uložit 0

Akciové trhy zažívají v posledních dnech jednu z nejdramatičtějších epizod v moderní historii. Obchodní politika Donalda Trumpa, čínská odveta a rychlost propadu připomínající slavné burzovní krachy vyvolávají mezi investory paniku. Analytik XTB Tomáš Vranka se podíval na deset klíčových aspektů současné situace – od geopolitických příčin přes konkrétní dopady na technologické giganty až po historické paralely. Zatímco někteří investoři jsou teď překvapení, jiní jako Warren Buffett s hrozbou červených čísel zjevně počítali. Jak k takovým turbulencím přistupovat s chladnou hlavou?

Pojďme se nejprve podívat na jakousi časovou osu. Akciové trhy postupně klesají přibližně od poloviny února. Výrazné prohloubení propadů ale přišlo až minulý týden ve čtvrtek. Ve středu večer totiž americký prezident Donald Trump oznámil, jaká cla jeho administrativa už za pár dní zavede vůči téměř celému světu. Investoři se začali obávat, že tento krok výrazně zpomalí americkou i světovou ekonomiku, a tak ve čtvrtek oslabil americký akciový index S&P 500 o téměř 5 procent.

V pátek výprodeje na trhu pokračovaly. Čína avizovala, že zavede kromě jiných opatření cla na americký dovoz ve výši 34 procent. Jde tak o další komplikaci obchodu mezi dvěma největšími ekonomickými celky na světě, což ještě více prohloubilo obavy o hospodářský růst světa. A akciový index S&P 500 opět zareagoval: v pátek klesl o dalších 6 procent na zhruba roční minima.

Investoři čekali, zda přijde Trumpova administrativa během víkendu s něčím novým. Postupně se totiž začaly ozývat některé země s tím, že chtějí snižovat nebo úplně rušit cla, která jsou uvalena na dovoz z USA. Donald Trump a jeho ministři ale přes víkend řekli, že cla tu s námi ještě budou minimálně několik dní či týdnů a že některé země vedly vůči Spojeným státům v této oblasti nepřátelskou politiku, takže jednání nebudou hned a chvíli potrvají. Následkem toho akcie pokračovaly v pádu i v pondělí, i když během dne část ztrát vymazaly. Trhy tedy reagují na každou informaci a situace se mění doslova každou hodinou.

Současný výprodej na americkém akciovém indexu S&P 500 není zatím extra velký, jelikož index od maxim oslabuje jen o necelých 20 procent. Čím je ale tento pokles výjimečný, je jeho rychlost. Během dvou dnů akcie oslabily o více než 10 procent, což se stalo v minulosti jen třikrát nebo čtyřikrát. Šlo o takzvané Černé pondělí v roce 1987, některé zdroje uvádějí i Dotcom bublinu v roce 2001, velké finanční krizi v roce 2008 a pandemii covidu v roce 2020. Poslední takovou situací je právě závěr minulého týdne.

⚠️The S&P 500 experienced one of the sharpest CRASHES in history:

The index wiped out nearly $10 TRILLION in market cap since the February peak.

In 2 days, S&P 500 TUMBLED 10.5%.

Only October 1987, March 2001, November 2008, and March 2020 saw two-day declines of over 10%. pic.twitter.com/XMstYx0Wfp

— Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) April 6, 2025