Z Vimperku na Havaj a dál. Cyklo aplikace Rouvy koupila australskou konkurenci a jezdí se s ní Ironman

Cílem Rouvy je s pomocí Ironamana posílit především na zámořských trzích, kde je triatlonová komunita mimořádně silná a kde působí i hlavní konkurenti. Jednoho z nich, australskou platformu FulGaz s 20 tisíci platícími zákazníky, nyní česká firma koupila. „Patří k našim menším konkurentům. Jsou silní v USA a Austrálii,“ vysvětluje Samek strategii akvizice.

Rouvy sice oficiální čísla o tom, kolik má uživatelů, nezveřejňuje, nicméně podle odhadu CzechCrunche by se po spojení s FulGazem mohl počet předplatitelů přiblížit 200 tisícům. Měsíční předplatné vyjde na 333 korun. Těch, kteří si Rouvy aspoň někdy vyzkoušeli a jsou registrovaní v databázích společnosti, je pak hodně přes dva miliony globálně.

Foto: Rouvy Náhled obrazovky při závodu Ironman 70.3 v Zell am See

Už během jara získají předplatitelé k dispozici i dlouho očekávaný nástroj s názvem Rouvy Route Creator, který nyní běží v beta testovací podobě. V podstatě jde o to, že si lidé nasadí na helmu či na příď auta GoPro kameru s GPS a nasnímají si svou oblíbenou trať. Speciální software ji pak zpracuje a budou ji jezdit na domácím trenažéru včetně stoupání či klesání.

Ostatně přesně takhle Rouvy v úplných začátcích vzniklo: Petr a Jiří Samkovi jsou vášniví cyklisté a přes zimu je štvalo, že musí šlapat na trenažéru ve sklepě a koukat do zdi, případně na film. Proto si začali natáčet své oblíbené cesty a pak je převáděli po úpravách do vlastního cyklistického softwaru. A v roce 2017 se z toho začala ve Vimperku rodit firma.

„Dlouhodobě se nám daří meziročně růst o více než 40 procent a za rok 2024 jsme ještě úspěšnější. Naši uživatelé, cyklisté, jsou velmi spokojení a to nám samozřejmě významně pomáhá i v organickém růstu,“ dodává Petr Samek. On i jeho bratr už v Rouvy, respektive mateřské společnosti VirtualTraining, ale nedrží kontrolní podíl, majoritu prodali v roce 2021 investiční skupině Pale Fire Capital v čele s Janem Bartou a Dušanem Šenkyplem.

Právě s jejich pomocí začalo Rouvy agresivněji cílit na zahraniční expanzi, a to včetně nynější akvizice australského FulGazu. Hodnotu obchodu nechtěla žádná ze stran přiblížit, Petr Samek nicméně prozradil aspoň loňské ekonomické výkony své firmy – tržby překonaly 400 milionů korun, předloni to bylo „jen“ 266 milionů, zároveň se už překlopila do zisku.