Za miliardy prodal vyhledávač a řekl si, že postaví čínskou Teslu. Luxusní SUV teď přišlo do Evropy

Dnes je Čína pro Teslu klíčovým trhem, ale v roce 2014 to tak ani náhodou nebylo. Jedním z prvních lidí, kteří ji tam získali, byl tehdy sedmatřicetiletý Che Siao-pcheng. Koupil si Model S a byl nadšený. Tak moc nadšený, že se rozhodl, že vybuduje čínskou alternativu. Ani ne po deseti letech vyrábí jeho automobilka Xpeng čtyři druhy aut, buduje vlastní síť nabíječek a prodává už i v Evropě. Firma i její zakladatel jsou připomínkou toho, proč by se měl i český autoland mít na pozoru před konkurencí, která přichází z Východu.

Když Siao-pcheng dostal svou Teslu, byl vysoce postaveným manažerem obří technologické skupiny Alibaba. Ovšem ne že by se její strukturou vypracoval – Jack Ma, zakladatel největšího asijského e-shopu, od něj koupil za 4,3 miliardy dolarů jeho firmu UCWeb, známou především populárním internetovým vyhledávačem. Šlo o největší byznysový deal, kdy jedna čínská firma koupila jinou čínskou firmu.

Siao-pcheng v Alibabě vydržel sice až do roku 2017, ale pozornosti jejímu mobilnímu byznysu, což byla jeho odpovědnost, věnoval čím dál méně, protože od roku 2015 budoval se dvěma kolegy Xpeng – podnik, který měl být nejen čínskou odpovědí na Teslu, ale vůbec průkopníkem v dopravě a elektrifikaci.

Ostatně je tomu pár týdnů, co jedné z dceřiných firem čínské úřady povolily komerční provoz její elektrické kvadrokoptéry s kolmým startem. Jmenuje se AeroHT X2, vejdou se do ní dva lidé, připomíná spíš futuristické auto se čtyřmi vrtulemi a podle Siao-pchenga se hodí k přesunům po městě. Či spíše nad ním.

Xpeng se svou inspirací u Tesly nikdy netajil, jeho zakladatelé včetně Siao-pchenga v minulosti přiznali, že si opakovaně pomohli třeba open-source dokumentací, kterou k některým technologickým parametrům svých aut Elon Musk zveřejnil. Dokonce proběhl soud, v němž Tesla vymáhala trest pro svého bývalého experta na autonomní řízení, který si před odchodem k Xpengu stáhl mnoho citlivých údajů. Obě strany se nakonec mimosoudně dohodly.

První auto poslala společnost Xpeng na trh v roce 2018, tedy jen tři roky po svém vzniku. Umožnila to souhra několika okolností – Siao-pcheng přizval k byznysu dva zkušené manažery ze státní automobilky GAC Sia Chenga a Che Tchaoa, sehnal postupně pro podnik dostatek prostředků nejen ze své kapsy, ale i od investorů jako Sequoia Capital nebo fond Mubadala z Abú Dhabí a navázal úzkou spolupráci se dvěma automobilkami, které se v rychle měnícím čínském autoprůmyslu sice trochu ztrácely, ale měly továrny a mohly rychle začít produkovat nová auta.

Jako první se tedy k zákazníkům dostal menší rodinný crossover G3, v roce 2020 následovala vlajková loď s označením P7. Ta už celkem otevřeně šla svým aerodynamickým a vkusným designem po Tesle a jejím trojkovém modelu. O rok později dorazil na trh rodinný sedan P5 a loni se začalo prodávat velké SUV pojmenované G9.

Robustní SUV nyní přišlo i na několik vybraných trhů v Evropě (model P7 se tam prodával už loni) a další mezinárodní pronikání má rychle pokračovat. Recenze vozů Xpeng jsou, stejně jako v případě dalších elektromobilních startupů Nio nebo Li Auto, vesměs pochvalné – zvlášť s ohledem na jejich cenu –, takže evropské automobilky mají důvod se bát. Stačí se podívat na G9 a je jasné proč. Majestátní velké SUV si vzhledem ani komfortem nezadá s BMW X7, ale stojí méně než polovinu.

Samozřejmě není vše zalité jen sluncem. Xpeng a jeho šéf Siao-pcheng plánovali za rok 2022 vyrobit čtvrt milionu aut, ale dotáhli to jen na slabou polovinu, což jsou i ve srovnání s českou Škodovkou malá čísla. Na vině byly jednak čínské lockdowny kvůli covidu, jednak Tesla, která prudce zlevnila svá auta, a také konec dotačních pobídek na nákup elektromobilů v Číně a zesílené prodejní snahy větších autohráčů, jako je čínský kolos BYD. O to víc se teď Siao-pcheng chce soustředit na Evropu.

„Posledních pět let jsme byli vždycky zaměření na vývoj jednoho produktu v danou chvíli. Teď budeme zaměření na vývoj několika produktů naráz,“ prohlásil Siao-pcheng počátkem ledna na tiskové konferenci, kde vysvětloval, proč se loni tolik nedařilo. A že odteď už bude jen lépe, protože každý rok uvedou jeden nový model a protože budují vlastní nabíjecí infrastrukturu. A protože nejsou jen automobilka, ale komplexní technologická společnost.

„Today, we unveiled our 1000th charging station at the Sunac Mall in Guangzhou. XPENG’s charging network now covers 337 cities in China.“ – Xiaopeng He, Chairman & CEO of XPENG Motors pic.twitter.com/NB8I1r728e

— XPENG (@XPengMotors) August 15, 2022