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Začal prázdnou zdí u sebe doma, dnes maluje kanceláře i budovy. Jeho proměny bílých stěn mají tisíce lajků

Tomáš Martin strávil roky jako art director ve velkých reklamních agenturách. Až náhoda ho přivedla k tomu, že přenesl své návrhy na stěny budov.

Markéta VeseláMarkéta Veselá

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Foto: Tomáš Martin
Tomáš Martin si získal sledující díky vizualizacím, které prostor ukazují před a po
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Zhruba před dvaceti lety si Tomáš Martin koupil loftový byt na Palmovce. Když se nastěhoval, zůstaly v bytě obrovské bílé stěny pod pětimetrovými stropy. „Kamarád architekt se mě v jednu chvíli zeptal, co s tím budeme dělat. Ty prázdné stěny prostě nevypadaly hezky,“ říká Martin. Už předtím narazili na wall design, který se tehdy objevoval hlavně ve Skandinávii a v Berlíně. „Inspirovali jsme se a řekli si, že to zkusíme i u mě v bytě. Tak vznikla první malba na zeď s jeřáby z nákladového nádraží Žižkov,“ popisuje své první setkání s oborem.

Dnes vede studio Walldesign se sídlem na Letné. Navrhuje grafiku do kanceláří, hotelů i veřejných prostor, do novostaveb stejně jako do historických domů. V portfoliu má Palác Dunaj na Národní třídě, zakázky pro Siemens, Fanuc nebo McDonald’s, Dům Ronalda McDonalda či hotel Ibis. Vytvořil také vizuální styl expozice Muzea paroplavby na palubě parníku Vyšehrad a navrhuje celkovou vizuální identitu developerských projektů, mimo jiné například i v Budapešti.

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Foto: Tomáš Martin

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Vedle toho dělá plakáty, třeba pro Divadlo Bravo, se kterým spolupracuje i jako scénograf, a vlastní autorskou grafiku. Širší publikum ho ale zná hlavně z LinkedInu. Tam vedle sebe dává fotky obyčejných prázdných nevyužitých zdí a návrhy, jak by mohly vypadat. Jeho příspěvky sbírají tisíce lajků a stovky komentářů.

Vystudoval grafickou průmyslovku, kde se naučil i sítotisk, a vedle zakázek se vždycky věnoval volné tvorbě, hlavně plakátům a grafikám. Vystavoval grafiky například v pražské galerii Nod. Wall design je s kamarádem architektem zaujal natolik, že to chtěli zkusit nabízet i dalším lidem. „Řekli jsme si, že bychom mohli nabízet wall design i ostatním, že to vypadá skvěle,“ doplňuje. První zakázku sehnal Martin přes známé. Majitelka kadeřnictví otevírala nový salon a chtěla tam něco mít, jen nevěděla co. „Takové zadání nezadání. Ale tak to většinou je, lidi nevědí, že jim tam něco chybí, a když už to tuší, tak nevědí co. A často ani nemají ponětí, že něco takového jako interiérová grafika existuje a že nemusí zůstat u bílých stěn.“

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Foto: Tomáš Martin

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Po kadeřnictví se jejich cesty rozešly. Kamarád se vrátil k architektuře a založil si vlastní studio, Martin pokračoval sám. Nějakou dobu dělal vedle stěn i komerční grafiku, ale čím dál víc ho to táhlo do prostoru. „Bavily mě ty velké stěny. Nenechat grafiku jen na papíru nebo v počítači, ale dostat ji tam, kde se lidi skutečně pohybují.“ Od roku 2007 se tak místo reklamy živí grafikou v architektuře.

Zakázky se od té doby nabalovaly jedna na druhou, pokaždé přes někoho. „Vždycky někdo někde něco viděl, někdo se o mně doslechl, nebo jsme se znali. Občas si mě někdo našel i sám na Googlu, ale většinou to šlo přes známé,“ popisuje.

Sociální sítě nejsou úplně pro mě, hodně jsem se s tím sžíval a musel jsem se do toho i přemlouvat. Dával jsme tam ukázky realizací, ale asi rok nebo déle se nic nedělo.

U pražského Paláce Dunaj navrhoval identitu budovy i orientační systém vycházel z historie domu. „Šel jsem do starých plánů a našel jsem tam, sice v šílené kvalitě, plán, na kterém bylo vidět, že ten palác měl nápis na fasádě. Takže jsem vlastně rekonstruoval staré logo a snažil se zachovat art deco, jen v modernější podobě.“

Teď podobnou stopu hledá u starého činžovního domu na Rohanském nábřeží, který se rekonstruuje. „Když jsem odcházel, všiml jsem si, že má na fasádě starý nápis Kotva, a došlo mi, že tam kdysi býval ostrov s přístavištěm, který pak zasypali a stalo se z něj nábřeží.“

Téměř dvacet let fungoval na doporučení a řekl si, že je nejvyšší čas věnovat víc prostoru i prezentaci své práce a začal přidávat příspěvky na LinkedIn. Moc se mu do toho nechtělo. „Sociální sítě nejsou úplně pro mě, hodně jsem se s tím sžíval a musel jsem se do toho i přemlouvat. Dával jsme tam ukázky realizací, ale asi rok nebo déle se nic nedělo.“

Pohnulo se to až ve chvíli, kdy začal zveřejňovat vlastní nápady, které ukazují prázdná a nevyužitá místa před a poté s návrhem grafiky. „Vzniklo to na jedné zakázce, kde byl minimax. Snažil jsem se ho jednoduše zakomponovat do grafického konceptu a ten příspěvek měl tehdy velký úspěch.“ Od té doby se mu na LinkedInu začala rozrůstat síť. Pod příspěvky sbírá tisíce lajků a stovky komentářů a přes ně přišly i nové zakázky. „Až s tímhle se to začalo rozhýbávat a nakonec to přineslo i zakázky,“ říká Martin a dodává, že to lidi prostě baví. Stejně, jako projekt, během něhož se rozhodl, že bude sto dní vytvářet každý den jeden plakát a přidávat ho na Instagram.

Hodně se změnilo i to, jak se grafika na zeď dostává. „Dřív jsem všechno maloval štětcem a schválený motiv z A4 jsem skicoval na zeď od ruky. Pak přišly dataprojektory a teď jsem vyzkoušel VR brýle, do kterých si motiv nahrajete a promítnete si ho přímo na stěnu.“ S nástupem AI to má podobně jako ostatní z oboru. „Všichni jsme z toho měli trochu obavy, ilustrátoři to teď mají asi hodně těžké. U mě je ale výstupem grafika na stěně, ne digitální prostor, takže můžu být relativně v klidu.“ 

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Související témata:Tomáš MartinWalldesign
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