Začali s weby, teď tvoří systémy sázkových kanceláří. Betsys za měsíc přijme přes sto milionů tiketů

Když na konci devadesátých let v Česku vstupoval internet do mainstreamu, lidé se znalostmi IT měli žně. Potřeba tvořit weby stoupala, a s tím narostl i počet těch, kteří tyto služby nabízeli. Byli mezi nimi i tehdejších studenti pražského ČVUT Jiří Najman a Vladimír Hranáč. Z vývojářského studia ale svůj byznys za více než dvacet let na trhu postupně přeměnili a dnes jejich firma Betsys tvoří software pro zahraniční sázkové kanceláře. Jejich služby denně navštíví téměř dva miliony lidí.

I když firma dlouholetých kamarádů tehdy vydělávala, bylo složité nabídnout klientům servis, který by jí dal výhodu nad ostatními. To se změnilo v roce 2008, kdy se v Česku díky změně zákona začalo s online sázením a sázkové kanceláře potřebovaly někoho, kdo jim zajistí spolehlivé IT systémy. Tím někým byli právě Najman s Hranáčem. „Viděli jsme to jako velkou příležitost využít naše zkušenosti a posunout se dál,“ říká v rozhovoru Hranáč, který má na starosti technologickou a produktovou stránku byznysu, zatímco Najman se stará o obchodní část.

Vytvořit web nebo systém pro sázkovou kancelář, který musí splňovat přísné nároky na bezpečnost, přesnost i rychlost, to jsou ve světě IT dvě jiné ligy. „Co se bezpečnostních nároků týče, systémy snesou srovnání s tím, co používají banky,“ říká Najman. Je tak vcelku pochopitelné, že se do takové branže nehrnul každý. Dlouholeté kamarády ale výzva lákala a stále je baví.

A také se jim vyplácí. Přes sto padesát vývojářů Betsysu dnes ze tří poboček – v Praze, Brně a polských Katovicích – zajišťuje více než 120 milionů herních transakcí měsíčně. Jejich byznys ale nestojí jen na online sázení. Betsys umí zajistit softwarové i hardwarové vybavení kamenných poboček nebo komplexní data pro bookmakery. V rozhovoru zakladatelé mimo jiné říkají, že tvoří i vlastní obsah.

Sázíte?

Vladimír Hranáč: Sázím, abych si vyzkoušel systémy ostatních. Ale adrenalin to ve mně nevyvolává.

Jiří Najman: Já sice nesázím, ale svět pravděpodobnosti a výsledků sportovních utkání mě fascinuje.

Sázkaři se nejspíše s vaší prací někdy setkali, ale vlastně o tom nemusí vědět. Pojďme tedy přiblížit, co Betsys sázkovým kancelářím nabízí.

Vladimír Hranáč: Naše systémy pro sázkové kanceláře řeší všechno od poboček po online sázky a mobilní aplikace. Jednak je to prostředí, které vidí hráči, tedy web nebo mobilní aplikace, kde mohou sázet. A pak je tam samozřejmě spousta věcí na pozadí – risk management, zajišťování zápasů a zpracovávání dat z nich. Velkou část naší práce tvoří také správa uživatelských účtů a legislativní požadavky. Dá se říct, že síla našeho produktu je v jeho komplexnosti.

Což předpokládám znamená nějaké nároky na bezpečnost práce s daty.

Vladimír Hranáč: Ano. Ze zákona musíme klienty při registraci důkladně ověřovat a data o nich bezpečně ukládat a chránit.

O jaké zátěži na vaše systémy se tu bavíme? Dá se to nějak vyčíslit, aby si člověk udělal představu?

Jiří Najman: Mají všechny parametry bankovních softwarů. Ať už jde o správu a prověřování uživatelů, nebo jiné parametry. Nemůžeme navíc v pět odpoledne zavřít nebo vám peníze poslat až druhý den. Poslední statistika, kterou mám, říká, že jsme za jeden měsíc přes naše systémy zaznamenali 13,2 milionu návštěv na stránkách a aplikacích, které spravujeme. Náročnost těch aplikací je prostě úžasná.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Vladimír Hranáč, technologický a produktový ředitel Betsysu

Situace na hřišti se mění každou chvíli, což ovlivňuje i kurzy sázek a podobně. Jak rychle tedy pracujete?

Vladimír Hranáč: Dnes jsou trendem live sázky, tedy možnost vsadit si v průběhu zápasu. Což pro nás znamená, že potřebujeme v reálném čase vědět, co se na hřišti děje, a reagovat na to. Často se tím pádem bavíme v řádech milisekund. Najednou se třeba hraje tři sta utkání, na která umožňujeme sázet živě. Na tyto události nám chodí stovky změn každou vteřinu. A tohle všechno musíme okamžitě distribuovat k desítkám tisíc sázkařům.

K tomuto docela specifickému byznysu jste se dostali v čase, kdy už jste firmu vedli dobrých dvanáct let. Tehdy jste fungovali jako webové studio. Proč ta změna směru?

Jiří Najman: Měli jsme chuť soustředit se na jeden konkrétní produkt. Jenom tak jsme se mohli posunout. Je totiž náročné se do odvětví, ve kterém dnes jsme, dostat. Přešli jsme tak od velmi širokého záběru, který jsme tehdy měli, k něčemu užšímu.

Chápu, že jste měli obecné know-how z IT, ale co to z oblasti online sázení?

Jiří Najman: To jsme tehdy nasbírali díky konkrétním projektům, které jsme dělali. Nefungovali jsme v té době totiž na základě našeho produktu, jako tomu je dnes, ale šli jsme právě projekt od projektu. Po roce 2008 jsme dělali zakázku pro Startip a Fortunu, později přišly další, na kterých jsme si ověřili, že nám to jde.

Jak vlastně vypadá český trh? Zabývá se tu něčím takovým někdo další?

Jiří Najman: Naší konkurencí jsou většinou dedikované společnosti a týmy, které pracují přímo pod křídly jedné konkrétní sázkové kanceláře. Jsme jedna z mála firem, která dokáže kompletní platformu dodávat různým zákazníkům, nejen jedné mateřské společnosti. V rámci střední Evropy jsme v tomto ohledu největší. Existuje tu pár menších subjektů, které se ale specializují spíše na rozvíjející se trhy.

Co je na práci Betsysu oproti týmům sázkových kanceláří jiné?

Jiří Najman: Jsme asi docela netradiční společnost v tom, že drtivá většina našich zaměstnanců jsou vývojáři. V tomhle odvětví nepotřebujeme mít desítky obchodních zástupců. Nikdy nebudeme mít větší množství klientů, Česko je velmi úzký trh, jsou tu tři čtyři sázkové kanceláře. Což nám ale na druhou stranu umožňuje soustředit se na náš produkt a pečlivě na něm pracovat.

V roce 2012 nás oslovila firma STS, které před fotbalovým Eurem odešel dodavatel. My jsme za měsíc dokázali nasadit systém pro síť pěti set poboček a vše se stihlo do začátku turnaje.

Podobný vývoj jako v Česku mělo od zmíněného roku 2008 online sázení i v sousedním Polsku, což vám pomohlo dostat se k zajímavému projektu i tam.

Vladimír Hranáč: Ano, ty trhy si jsou docela podobné. V době, kdy se spustilo sázení na internetu, i v Polsku chyběl dodavatel, který by sázkové kanceláře dokázal uspokojit. My jsme tam začali s menšími kancelářemi. V roce 2012 nás ale oslovila firma STS (největší sportovní sázková kancelář v Polsku – pozn. red.), které těsně před tehdejším fotbalovým Eurem odešel dodavatel. My jsme za měsíc dokázali nasadit systém pro celou síť pěti set poboček a vše se stihlo do začátku turnaje. To nám otevřelo dveře a pár měsíců na to jsme pro STS spustili i online sázky.

Obecně pro vás asi jakákoliv velká sportovní akce znamená více práce, že?

Vladimír Hranáč: Ano, třeba vloni na podzim to bylo fotbalové Mistrovství světa v Kataru, což je logicky vrchol, fotbal obecně v sázení dominuje. Pomalu se dnes blíží Euro v Německu, které je příští rok. Akce pro nás znamenají velké obraty, ale i výzvy kolem. Nicméně jsou pro nás důležité i ty dlouhodobé soutěže, jako je anglická Premier League nebo polská Ekstraklasa. Při velkých událostech zpracováváme kolem čtyř tisíc tiketů za minutu. Také je potřeba počítat s meziročním nárůstem kolem dvaceti procent.

Vypadá to, že spolupráce s polskou STS je povedená, protože v roce 2020 v Betsysu koupila podíl.

Jiří Najman: Ano, i přes pandemii covidu a fakt, že velká část sportovních soutěží se zastavila, jsme vstoupili do holdingu STS Gaming Group.

Jak se vlastně covid podepsal na vašem byznysu?

Jiří Najman: V momentě, kdy byly během pandemie zakázané vlastně všechny sportovní soutěže, to samozřejmě bylo obtížné. To bylo období zhruba měsíce a půl až dvou. A co si budeme povídat, nižší kolumbijská liga, to prostě není úplně zajímavé.

V mnoha ohledech pandemie urychlila přechod firem i do digitálního prostředí. Jak to bylo s podílem sázek přes internet?

Jiří Najman: Covid to číslo zvýšil, ale asi ne tak razantně jako v jiných sektorech. Sportovní online sázení je velmi rychlé a turbulentní odvětví. Od toho roku 2008 urazilo dlouhou cestu a dnes je v Česku podíl online sázek na celkovém objemu 85–90 procent.

Vladimír Hranáč: Z toho je navíc přes sedmdesát procent provozu na mobilních aplikacích, hlavně na verzích pro operační systém Android.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Spoluzakladatel Betsysu Jiří Najman

Což vašemu podnikání hraje do karet, že?

Jiří Najman: Ano, dlouhodobě jsme od roku 2012 rostli o nižší desítky procent. Od roku 2020 je ten růst exponenciální. Díky tomu jsme se dostali dvakrát za sebou do žebříčku padesáti nejrychleji rostoucích firem ve střední a východní Evropě společnosti Deloitte. Letos navíc opět změníme naši strukturu. Nedávno ve středoevropském regionu začal působit holding Entain, což je jedna z největších společností, která na světě sdružuje firmy zabývající se právě sportovními sázkami. A v rámci STS bychom měli být Entainem od léta zaštítěni i my.

Co to pro vás bude znamenat?

Jiří Najman: Provozně se pro nás nezmění skoro nic. Strukturově to ale bude velká změna. Entain sdružuje opravdu ty největší firmy z oboru. Je to pro nás potvrzení toho, že jsme se dostali do ligy těch nejlepších v oboru.

Na co se teď, i v souvislosti se změnami, které jste nastínili, chystáte?

Vladimír Hranáč: Z pohledu produktu se porovnáváme se zahraničními hráči a snažíme se pracovat na tom, kde ještě máme mezery nebo tam cítíme příležitost. Poslední roky nás například naučily, že cloud je pro nás důležitější, než jsme si mysleli, protože potřebujeme škálovat naši infrastrukturu zejména během velkých šampionátů.

Jiří Najman: Dnes také obzvláště investujeme do jednoho konkrétního produktu. Vždy jsme dodávali softwarový nástroj, ale přibližně před osmi lety jsme začali vyvíjet i obsah pod názvem BLS – Betsys Live Source. Na základě dat ze zápasů, která v reálném čase ukazují, co se na hřišti děje, a našeho matematického modelu vytváříme v reálném čase pravděpodobnosti toho, jak zápas dopadne. Nebo jaké jsou pravděpodobnosti u jednotlivých sázkových příležitostí. Jednoduše řečeno generujeme kurzy.

Tradičně pro ty oblíbené sporty, jako je fotbal nebo hokej. Během pandemie covidu jsme to začali dělat i pro esport, konkrétně pro takzvané virtuální sporty, což jsou sportovní simulátory typu fotbalové hry FIFA nebo basketbalové NBA či hokejové NHL. Dřív jsme k jednotlivým zápasům přebírali stream ze zahraničí, ale dnes už máme vlastní studio, kde se o to staráme sami. A ze studia pak poskytujeme jak obsah, tak i kurzy. To je pro nás něco, v čem vidíme potenciál a chceme se na to zaměřovat.