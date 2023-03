Záchranné lano pro značku Botas. O jejím odkupu jednají zlínské Vasky Václava Staňka

Obě firmy mají na české obuvnické scéně své jméno – společnost Botas ukázala Čechům kouzlo jednoduchých kecek, které se dokonce staly synonymem pro všechny ostatní tenisky, Vasky pro změnu navazují na odkaz Tomáše Bati a snaží se v Češích znovu vypěstovat lásku k tradiční zlínské produkci. První zmíněná ale v posledních měsících prochází velmi temným obdobím, proto jí pomocné lano nabízí ta druhá. Vasky jednají o jejím odkupu.

Česká obuvnická společnost Botas se do problémů dostala na začátku roku, když oznámila, že byla kvůli zvyšujícím se nákladům na energie a nedostatku kvalifikovaných pracovníků nucena zavřít svou továrnu ve Skutči na Chrudimsku. Tehdy ještě její majitel František Nestál říkal, že se bude poohlížet po nových lokalitách a pokusí se firmu zachránit. O dva měsíce ale přišla zpráva o tom, že je Botas v likvidaci.

První takzvané botasky se ve skutečské továrně začaly vyrábět už v roce 1963 a napříč Československem se staly velmi populárními, hlavně díky sportovcům, kteří s nimi jezdili na soutěže po celém světě. Právě přes ně si tyto tenisky našly cestu i mezi širší veřejnost. Šlo tak o jistý symbol české módy – kdo v minulém století neměl botasky, jako by nebyl. Velkého dopadu značky Botas na tuzemský trh si je vědom i Václav Staněk, který stojí za mladou značkou Vasky.

Zakladatel zlínské obuvnické firmy, která během minulého roku prodala okolo 150 tisíc párů elegantněji vypadajících sportovních tenisek, uvedl, že má v plánu Botas odkoupit. V aktuálních fázích má s majitelem skutečské společnosti jednat o podmínkách, přičemž peníze na její odkup chce získat i výprodejem některých svých modelů – proto vybrané tenisky až o třetinu zlevnil.

„Když jsem Vasky zakládal, dal jsem si za cíl, aby v Česku i nadále žila poctivá ševcovina. Aby české boty zůstaly součástí naší země, nikoliv jen její historie. Firma Botas byla jedním z důvodů, proč jsem věřil, že je to reálné. Proto jsem zavolal majiteli firmy hned poté, co jsem se dozvěděl, že je značka v likvidaci. Rychle jsme našli společnou řeč. Oba chceme, aby se botasky nadále vyráběly v Česku v co nejvyšší kvalitě,“ říká Staněk.

Jak Staněk pro CzechCrunch zmínil, zatím nechce mluvit o tom, za jakou sumu by měl odkup ve výsledku proběhnout, uvádí však, že pokud se podaří prodat okolo osmi tisíc zlevněných tenisek ve výprodeji, mělo by to na záchranu značky Botas stačit.

Při pohledu na aktuální sortiment je zlevněných několik různých modelů tenisek, které se přibližně pohybují na hranici 2 500 korun. Tímto způsobem tak Vasky mohou získat zhruba 20 milionů korun. Jak ale Staněk dále uvedl, částka z prodeje cenově dostupnějších bot nepokryje celou sumu, o kterou se s majitelem Botas baví. Více ale zatím nespecifikuje.

„Bot máme na skladě dostatek. Teď je v rukou našich zákazníků, jak bude tento příběh pokračovat a zda bude Botas pokračovat i nadále, jen pod jiným majitelem. Věřím, že se nám to podaří a že zachováme legendární obuvnickou značku, která by rozhodně neměla zůstat jen historií,“ doplňuje.

Vasky loni utržily 260 milionů korun, i když původně mířily na 460 milionů. Celkových počet prodaných produktů (včetně módních doplňků) se pohyboval na hranici 200 tisíc.

Oproti tomu společnost Botas nezažívala dobré období. Ačkoliv předloni skončila v zisku 7,7 milionu korun při tržbách 39,3 milionu korun, čísla vycházela zejména z odprodeje nepotřebných nemovitostí, ne nutně z prodeje obuvi jako takové. Rok předtím byla ve ztrátě.