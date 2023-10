Žádný investor je lepší než špatný. Jak za pět let vybudovat stomilionovou firmu bez nich?

Uložit 0

Komentář Jiřího Macha: Získat investory je těžká disciplína, znám spoustu skvělých projektů, které pro ně zkrátka nejsou sexy. Jestli vám tedy investoři hned nervou ruce, nepanikařte. Rozhodně to neznamená, že váš záměr nebude mít úspěch, zvlášť když jde o servisní byznys. Vytrvejte, jde to totiž i bez investorů a má to dokonce řadu výhod. Ale nebude to snadné. Ani trochu. Vlastně nevím, jestli se na to člověk vůbec může připravit, ale snad pomůže varování vycházející z vlastní zkušenosti.

V první řadě se budete totiž muset uskromnit, a to hodně. Ne na chvíli, ne na pár týdnů, ani ne na pár měsíců. Mně osobně trvalo tři roky, než jsem se dostal na stejné peníze, které jsem měl jako zaměstnanec v předchozí práci. Ale může to být i mnohem déle. Realita je taková, že se člověk musí připravit na život z úspor. Dovedete si představit, že si rok nebo dva nevyplatíte žádný plat? A co když v té době bude firma potřebovat dalšího půl milionu?

Můj tip: Spočítejte si vlastní úspory. Jak dlouho z nich dovedete žít? Kolik peněz budete potřebovat na první rok firmy? Stanovte si čas, po který můžete tímto způsobem fungovat.

Připravte se hned na začátku na to, že o všechny vložené peníze můžete přijít.

Zvažte svou rodinnou situaci. Máte-li rodinné závazky, myslete i na zadní vrátka, pro úspěch nemusíte nutně jít hned cestou all-in.

Foto: Enehano Tým Enehano

Kde na to vzít

Pokud jste na výrazné uskromnění připraveni, můžeme jít dál. Jen málokdo má bokem odložených tolik peněz, že si může dovolit sám financovat celý první rok nově založené firmy s ambicí rychlého růstu až ke stomilionovým tržbám během pár let. My ostatní musíme přemýšlet, kde těch pár milionů vzít.

Nabízí se pochopitelně banka. Ale bohužel, tam nejspíš nepochodíte. Aspoň ne v nějakých prvních dvou letech podnikání, pokud tedy chcete od banky velké peníze (což chcete, když máte velké plány). Později, když už budete mít mezi klienty například známé značky a firmy, můžete se na banku spolehnout a využít třeba factoring. Ale do té doby je třeba hledat peníze na provoz firmy jinde.

Možná to bude znít zvláštně, ale nejlepší volbou jsou z mé zkušenosti rodina a blízcí přátelé. Máte-li tuto možnost, využijte ji. Ale dejte si pozor, je to citlivé a je to riskantní. Zapojte jen ty, kteří budou vašemu nápadu skutečně věřit, nikoho netlačte na sílu. A hlavně na penězích rodiny ani přátel neparazitujte. I oni by z důvěry, kterou ve vás vložili, měli získat víc než jen dobrý pocit.

Můj tip: U rodiny či přátel zkuste formu termínovaného vkladu do firmy.

Spolehněte se spíše na lidi, kteří věří vám i vašemu nápadu a chtějí vám v začátku pomoct, než na ty, kteří vám třeba nabídnou více peněz, ale berou to jen jako obchod.

Porozhlédněte se po možnostech dotací. Na těchto penězích sice nelze stavět ani na ně spoléhat, ale mohou být užitečnou pomocí, například od CzechInvestu navíc získáte kromě peněz i cenné know-how.

Mějte to hlavní

Podařilo se vám sehnat peníze do začátku? Super! Ale při rozjezdu je toho potřeba mnohem víc. Je to vlastně mix věcí, jako jsou kontakty, zkušenosti, flexibilita, rychlost, ochota riskovat a určitě také hromada štěstí. Asi nejdůležitější je ale podle mě energie a vytrvalost.

Michal Peška (druhý spoluzakladatel Enehana – pozn. red.) říká, že vlastní pílí a odhodláním se dá uspět. Že i průměrně zdatný člověk dokáže tou pílí a odhodláním udělat strašně moc. Záleží hlavně na tom, jak moc člověk chce a kolik tomu chce obětovat. Já bych k tomu dodal, že v některých momentech by nám v minulosti pomohlo víc zkušeností, které může do firmy přinést právě investor. Když ho nemáte, radím do firmy přivádět i takové lidi, od kterých se budete moci sami učit.

Můj tip: Snažte se mít vybudované silné zázemí, které vám bude oporou.

Pokuste se nepřipouštět si tolik všechny strachy, se kterými se člověk v této fázi může potýkat, a snažte se tím nestresovat nad míru.

Kompromisy s podmínkou

Když se ohlédnu zpátky, jedním z nejdůležitějších rozhodnutí na začátku Enehana bylo dělat i snadný byznys – abychom mohli vydělat na to, co reálně byla naše hlavní vize a co jsme chtěli dlouhodobě dělat. Je to ale zrádné, někdy musíte přistoupit k drobným výhybkám, jinak člověk může snadno ztratit směr.

My jsme chtěli vždy jít cestou Salesforce (na jeho platformě Enehano staví řešení pro klienty – pozn. red.), ale na začátku jsme brali i zakázky mimo naši dlouhodobou strategii. Pomohlo nám to nejen financovat čím dál tím nákladnější provoz, ale také vytvořit obraz stabilnější firmy. Pořád jsme ale drželi kormidlo nastavené správným směrem.

Můj tip: Nechytejte moc zajíců najednou. Raději si najděte nějakou malou oblast, zaměřte se na ni, staňte se v ní expertem a ideálně ji obsaďte.

Růst a zase růst

Pokud se vám bude dařit a budete růst, může se zdát, že je vyhráno. Ale je důležité nenechat se uchlácholit prvními úspěchy. Fungujete-li bez investorů, musíte se pořád starat o to, aby byla firma finančně zdravá. To znamená mít peníze minimálně na tři měsíce provozu dopředu. Rychle rostoucí firmy to až příliš často podceňují. Proto radím velmi brzy najít a zapojit do managementu šikovného člověka na pozici finančního ředitele, který se o finanční zdraví firmy postará.

I bez investorů přitom platí, že čím je firma větší, tím větší je tlak na růst. Sice je to nejspíš předčasné varování, ale velmi pravděpodobně nastane i moment, kdy firma svého zakladatele přeroste. Nadejde zkrátka čas, kdy nejlepším rozhodnutím pro firmu bude přepuštění vaší pozice někomu zkušenějšímu či povolanějšímu.

Ale to už je „vyšší dívčí“ a takový moment je pravděpodobně velmi daleko. Vlastně přeji každému, kdo se rozhodne rozjet a budovat vlastní projekt bez investorů, aby jednou takovému „problému“ musel čelit.

Můj tip: Přestože se vám podařilo dotáhnout firmu až sem bez investorů, neznamená to nutně, že i pro další pokračování je to jediná správná cesta. Mějte oči otevřené, například pro zahraniční expanzi může být nějaký menší lokální investor ideálním řešením.

To nejlepší

Možná si teď říkáte, jestli má vůbec cenu jít touto cestou. Já jsem přesvědčený, že určitě ano. Odměnou vám bude hlavně svoboda. Nemyslím tím jen volná ruka v důležitých rozhodnutích, ale prakticky ve všem. Třeba i jen minoritní investor je svazující, někdy jsou smlouvy s investory pro zakladatele na začátku nevýhodné. Samostatnou kapitolou je pak všechno reportování, které většina investorů vyžaduje.

Navíc, vybrat si špatně investora je strašně snadné. Roli hraje i čas, na začátku může vše fungovat perfektně, ale stačí rok, aby se vaše představy diametrálně odchýlily. Je to prostě vztah, ve kterém se toho může pokazit opravdu mnoho. Sami jsme se jednou takto málem spálili a věřím, že je lepší investora nemít, než si ho vybrat špatně.