Zajímavá příležitost? Investice do malých a středních firem, co umíme řídit, říká Jiří Jemelka z JPF

Uložit 0

Investice do malých a středních podniků jsou v Česku zatím úplně na začátku. Částečně i proto, že investovat do živé firmy je daleko složitější než si koupit byt nebo bitcoin. Koupit celou filmu nebo i jen její část ale začíná zajímat čím dál více investorů i u nás. Pomalu do tohoto světa vstupuje také společnost JPF Jiřího Jemelky, která se specializuje na interim management a s tím související restart nebo posouvání firem všeho druhu.

„Ve Spojených státech je to obrovský trend. V Česku a vůbec středoevropském prostoru je trh ale zatím v plenkách. Když si vezmeme, že je u nás kolem 70 tisíc těchto subjektů a prodá se za rok 300 až 500 firem, tak jde vidět, že je to všechno teprve před námi,“ říká Jiří Jemelka, zakladatel společnosti JPF, v novém díle podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify či Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

„Samozřejmě se můžeme ptát, proč tomu tak je. Protože řídit malé a střední firmy je opravdu složité. Není to tak, že si pozvete ‚big manažera‘, který byl úspěšný jinde a levou zadní si poradí s pětadvaceti lidmi. Dosavadní majitel je v těchto firmách tak důležitý, že je v podstatě klíčem k zámku, kterým otočíte a pak se to celé daný den rozjede. Když klíč chybí, tak to začne haprovat. Lidé v menších firmách jsou na majitele zvyklí. Byl tam neustále, oni s ním všechno řešili a teď jim tam přijde nějaký cizí manažer a chce to řídit,“ popisuje realitu tuzemských podniků Jemelka.

Jeho firma JPF řeší takzvaný interim, tedy dočasný management, se kterým pomáhají firmám nastavovat novou strategii a tím jim asistovat s jejich záchranou, pokud jsou v problémech, nebo třeba nakopnutím, pokud stagnují. Od této specializace je pak podle Jemelky segment soukromých investic do malých a středních podniků logickou volbou, které se začal věnovat, když předal dennodenní řízení v JPF kolegům a získal tak spoustu času rozhlížet se po dalších příležitostech.

Když je firma poddimenzovaná, tak to znamená, že ji majitel řídil jako podnikatel, ne jako manažer. V tu chvíli má obrovský prostor pro růst.

„Když řídíte tolik firem pro klienty, tak vás napadne otázka, proč neřídit nějakou i pro sebe? Zřídit třeba fond. Začali mě i kontaktovat lidé, kteří by rádi vložili do takového fondu peníze, protože proč ne? Umíme řídit firmy, tak nějakou přikoupíme, dáme ji do kupy, prodáme nebo si ji necháme… To je láká,“ vysvětluje Jemelka. Nadšení ale brzdí s tím, že vše je zatím na začátku a snaží se najít nejvhodnější způsob, jak by mohl takový fond nejlépe fungovat.

Na druhou stranu si už ověřil, že ho tento způsob investování baví a ví, že má velký potenciál: „Když je firma poddimenzovaná, tak to znamená, že ji majitel řídil jako podnikatel, ne jako manažer. V tu chvíli má obrovský prostor pro růst. Je to navíc stejné jako to, co aplikujeme ve firmách našich klientů. Tento typ investice má také punc určité jedinečnosti, nekupujete něco, co je na každém rohu.“

Více si můžete poslechnout v dalším díle podcastu BrandStories na YouTube, Spotify či Apple Podcastech. Dozvíte se v něm také:

V Česku je nyní spousta firem, které čeká generační obměna, což je velká příležitost.

Jaké firmy si do portfolia Jiří Jemelka vybírá a podle čeho?

Ze kterých oborů si vybírá a proč?