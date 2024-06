Zajistit se na stáří investicemi do akcií firem z celého světa? Amundi v Česku spouští DIP

Uložit 0

Americké technologické akcie, evropské akcie, firmy, které mění svět díky převratným inovacím, nebo všemožné další indexy sledující různá průmyslová odvětví či nejzajímavější firmy ve vybraných regionech. Amundi jako jeden z největších evropských správců aktiv nabízí svým více než sto milionům klientů z celého světa takřka nekonečné investiční možnosti. V Česku teď navíc rozšířilo svou nabídku o nový dlouhodobý investiční produkt, což je státem podporovaná forma investování s cílem vytvořit si finanční rezervu na stáří.

Výhodou dlouhodobého investičního produktu (DIP) jsou proti stávajícím řešením například daňové odpočty, které lze nyní využít i při investování do téměř tisícovky fondů lokálních či světových správců v Amundi. „Dlouhodobý investiční produkt je vítanou změnou, která umožní střadatelům efektivně se zaopatřit na stáří a vhodně tak doplní naše portfolio finančních a investičních produktů,“ říká Roman Pospíšil, místopředseda představenstva Amundi Czech Republic.

„Je to také důležitý psychologický faktor, který lidem umožňuje lépe definovat své investiční cíle. Ti si nyní mohou oddělit své investice na důchod a na jiné účely, což je v rámci investování velmi podstatné,“ doplňuje Pospíšil. Ti investoři, kteří znají své cíle a drží se jich, podle něj mají mnohem menší tendenci panikařit v době vysoké volatility trhů, ať už investují krátkodobě, nebo dlouhodobě.

V rámci dlouhodobého investičního produktu může člověk investovat do různých finančních produktů, jako jsou akcie, ETF, podílové fondy, dluhopisy obchodované na burze, termínované vklady či další nástroje peněžního trhu. Jinými slovy se jedná o režim investování, který přináší větší možnosti než stávající, rovněž státem podporované penzijní spoření. V rámci DIP můžete vedle využití potenciálně výnosově atraktivnějších instrumentům čerpat také příspěvky od zaměstnavatele a získat některé daňové úlevy.

Fyzické osoby si mohou v případě DIP od základu daně odečíst vklady do výše 48 tisíc za rok a příspěvky zaměstnavatele bez daně až do 50 tisíc za rok. Na daních lze tedy ušetřit až několik tisíc korun. Důležité přitom je, že tuto úlevu v rámci DIP je možné využít jen v případě, že je investice držena minimálně deset let do dosažení věku šedesáti let. Jde tak o motivaci k dlouhodobému investování směrem k penzi, a to zejména pro ty, kteří se nechtějí ve stáří spoléhat pouze na důchod od státu.

„DIP bychom měli především vnímat jako dlouhodobou investici na stáří, tedy jako další variantu k již existujícím důchodovým produktům, která klientům umožňuje využít daňových výhod již od minimálních částek. Pokud investoři hledají dlouhodobou investici a chtějí využít daňových výhod nebo jiných benefitů spojených s dlouhodobým investičním produktem, může být DIP vhodnou volbou,“ potvrzuje místopředseda představenstva Amundi Czech Republic.

Naopak pokud potřebují klienti flexibilitu a rychlý přístup ke svým prostředkům, doporučuje Roman Pospíšil jako vhodnější nástroj spíše investice do podílových fondů, které jsou lépe přizpůsobeny kratšímu investičnímu horizontu. Aktuálně v Amundi evidují v režimu DIP každou sedmou smlouvu a poptávka klientů pozvolna roste. Pospíšil uznává, že obecně lidé o této možnosti investice na důchod stále příliš nevědí.

„Jakoukoliv motivaci pro klienty, aby si odkládali finance na stáří, ať už prostřednictvím stávajících důchodových produktů, DIP nebo soukromých investic, považujeme za krok správným směrem,“ dodává místopředseda představenstva. Investiční nabídka Amundi je přitom i pro české klienty široká. Investovat lze například do fondů zaměřených na USA a Evropu, rozvojové země nebo specifické regiony jako japonský či indický akciový trh.

Další variantu představují tematicky zaměřené fondy investující do technologického sektoru, zdravotnictví, obnovitelných zdrojů energie nebo zohledňující ESG kritéria a udržitelné investování. Mezi nejpoptávanější investiční fondy v Amundi patří například třetí nejstarší fond na světě Fund US Pioneer se zaměřením na americké akcie nebo akciový fond CPR Disruptive, který investuje do akcií firem měnících pravidla hry díky převratným inovacím.

„Součástí naší nabídky jsou i korunové měnově nezajištěné fondy. Ty by mohly být pro českého investora v dlouhodobém horizontu výhodnější než cizoměnové fondy ETF, u kterých během nákupu vznikají náklady za směnu dolarů či eur,“ doplňuje Martin Černý, manažer distribuce třetích stran Amundi Czech Republic s tím, že možná je v rámci smluv také realokace mezi jednotlivými produkty či změna investiční strategie.