Jeden z nejsledovanějších soudních procesů startupové historie došel ke svému rozuzlení. Zakladatelka společnosti Theranos Elizabeth Holmesová slibovala přinést novátorskými krevními testy revoluci do zdravotnictví a od investorů na to získala téměř miliardu dolarů, avšak jak se nakonec ukázalo, její technologie nebyly zdaleka takové, jak dlouhé roky tvrdila. Kalifornský soud ji proto v pondělí uznal vinnou z podvodu a spiknutí. Sedmatřicetileté Holmesové hrozí několik desítek let za mřížemi.

Soudní případ, který měl rozuzlit, zda šlo „jen“ o pokus o medicínskou revoluci, který se nezdařil, nebo se v případě startupu Theranos jednalo o podvod, začal loni v září. Po několika měsících výslechů, kde sama Holmesová svou vinu odmítala, případ vyvrcholil na přelomu roku. Porotci nakonec debatovali několik dní a v pondělí soud vynesl rozsudek. Porotci se shodli na vině zakladatelky firmy ve čtyřech bodech obžaloby, v dalších čtyřech bodech je podle nich nevinná a ve třech bodech nedošli ke společnému stanovisku.

Elizabeth Holmesová, jež byla v začátcích Theranosu přirovnávána i ke Stevu Jobsovi (a sama se tak mnohdy stylizovala), na rozhodnutí poroty reagovala klidně, po jeho vyslechnutí objala své rodiče a partnera. Poté opustila sál v doprovodu svých právníků. Holmesová byla obžalovaná z podvodu vůči investorům, zákazníkům a pacientům, kterým tvrdila, že její technologie přinese revoluci v medicíně. Za každý z bodů obžaloby jí hrozí až dvacet let odnětí svobody, pokuta 250 000 dolarů (5,5 milionu korun) a uhrazení způsobených škod, uvedla stanice CNN.

Obžaloba předvolala 29 svědků, včetně bývalých zaměstnanců Theranosu a bývalého ministra obrany USA, který ve firmě rovněž působil. Podle obžaloby Holmesová, která firmu založila ve svých 19 letech, věděla o nedostatcích použitých technologií a cíleně uváděla investory i klienty v omyl. Holmesová během celého procesu trvala na své nevině, poměrně nečekaně se také nechala předvolat jako svědek. Chyby a vinu přisuzovala zejména ostatním.

Elizabeth Holmesová, zakladatelka startupu Theranos Foto: HBO

Společnost Theranos, která byla založena v roce 2003, vyvíjela technologii pro laboratorní analýzu, při níž by místo klasických odběrů stačila jediná kapka krve. Pochybnosti se objevily, když americký list The Wall Street Journal začal na podzim 2015 zveřejňovat sérii článků, ve kterých bývalí zaměstnanci tvrdili, že krevní testy prováděné Theranosem jsou nespolehlivé. Z podvodů byla obviněna právě zakladatelka firmy Elizabeth Holmesová a bývalý prezident společnosti Ramesh Balwani.

Hodnota společnosti Theranos se v roce 2014 odhadovala na zhruba devět miliard dolarů a Holmesová platila za nejmladší americkou miliardářku. Velkou část ze zhruba 900 milionů dolarů, kterými Theranos disponoval, poskytli investoři včetně mediálního magnáta Ruperta Murdocha či rodiny někdejší americké ministryně školství Betsy DeVosové. Ve vedení společnosti před propuknutím aféry byli například bývalý šéf americké diplomacie Henry Kissinger či exministr obrany James Mattis.

V průběhu soudního procesu se také potvrdila informace, že se chystá o zakladatelce Theranosu a jejím příběhu další film. Práva na něj získal Apple, přičemž hlavní roli, tedy Elizabeth Holmesovou, ztvární slavná herečka Jennifer Lawrence. Kdy bude snímek natočený, zatím není jasné. Film každopádně vychází z knihy Bad Blood s podtitulem Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, za níž stojí investigativní novinář deníku The Wall Street Journal John Carreyrou.

Právě Carreyrou má také hlavní zásluhy na odhalení praktik startupu, protože jeho články vedly k vyšetřování a nakonec až k pádu celého byznysu Holmesové. Pod titulem Zlá krev: Jak majitelka startupu ze Silicon Valley oklamala svět lze oceňovanou knihu číst také v češtině a HBO dle ní rovněž natočilo dokument Vynálezkyně: Z kapky krve, který je k dispozici na jeho streamovací službě HBO GO. Vlastní minisérii o vzestupu a pádu Theranosu chystá i streamovací kanál Hulu. Holmesovou si v něj zahraje Amanda Seyfried a odstartovat by měl 3. března.

S přispěním ČTK.