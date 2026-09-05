Zalíbilo se jim místo v lese, tak přikoupili další parcelu. U domu teď mají i chatu pro návštěvy
Chata má 42 metrů čtverečních a dispozici 2+kk. Dřevostavba s velkým prosklením, terasou a krbem je navržená pro občasné přespání prarodičů a přátel.
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Nejprve si tu postavili bydlení pro sebe: čtyřčlenná rodina koupila chatu v lesích nedaleko Prahy, zrekonstruovala ji a rozšířila. Místo si ale oblíbila natolik, že se pustila do dalšího projektu. O dvě parcely dál pořídila menší chatku a nechala ji přestavět. „Teď slouží jako občasné bydlení prarodičů, zázemí pro víkendové pobyty přátel a zároveň jako investice,“ říká architektka Simona Fišerová.
Chata má užitnou plochu 42 metrů čtverečních a dispozici 2+kk. V hlavní místnosti se potkává jídelní stůl s kuchyňským koutem a krbem, na který navazuje klidová část s úložnými prostory. Velké prosklené stěny s posuvnými dveřmi pak nechávají interiér volně přejít na terasu a do zahrady. Zvenku stavbu chrání provětrávaný obklad z dřevěných prken, který doplňují antracitová hliníková okna.
Malá stavba je navržena s důrazem na dobrou izolaci a těsnost, díky čemuž v zimě zbytečně neuniká teplo a v létě se interiér tolik nepřehřívá. Vytápění zajišťuje elektrická podlahová rohož a krbová vložka s akumulačními prstenci. Právě toto řešení pomáhá podle Fišerové udržet uvnitř příjemné klima po celý rok.