Černá kabina v jihočeském lese měla sloužit jako galerie i útočiště. Projekt nakonec vznikl na Sicílii
Projekt architektů pracoval s opalovaným dřevem, prosklenou fasádou a interiérem pro odpočinek i setkávání. Autoři věří, že ještě někdy vznikne.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Designérka Blanka Crháková vždycky chtěla vytvořit místo k odpočinku, které by zároveň sloužilo jako showroom českého umění. Původně měla tato vize ožít v jižních Čechách v podobě dřevěné kabiny od ateliéru Stopro. Architektonický projekt však po dokončení stavební dokumentace skončil v šuplíku. Designérka totiž nakonec místo nové stavby koupila a zrekonstruovala starý dům na italské Sicílii.
Z plánu postavit chatu v Česku tak sešlo a koncept se nakonec zhmotnil ve středomořské vile částečně zapuštěné do skály. Ta nyní nese jméno Casa Blanca. Architekti Petr a jeho otec Nikolaj Stojanovovi ale původní návrh ještě nepovažují za uzavřenou kapitolu. „Věříme, že se původní jihočeská dřevostavba jednou přece jen postaví,“ říkají.
Její návrh vychází z klasických hospodářských stavení se sedlovou střechou. Zatímco směrem k cestě působí uzavřeně, na opačné straně se naopak celá otevírá velkým prosklením. Dřevostavba měla být obložená opalovaným dřevem, které mělo pokračovat i na střeše. Hlavní obytný prostor přes dvě podlaží měl spojovat obývací pokoj s krbem, kuchyň a barový stůl a plynule navazovat na krytou terasu.
Součástí návrhu byla také hlavní ložnice s pracovním koutem a malé spací patro pod střechou pro hosty. Zahrada pak měla zůstat téměř bez lidského zásahu i umělého ohraničení, aby si ji příroda mohla dotvořit sama. „V době, kdy se snažíme obehnat všechno plotem, je to spíš výjimka,“ míní Petr Stojanov.
Sicilská Casa Blanca dnes stojí v barokním městě Scicli a nabízí tři apartmány k pronájmu. Láká hlavně kreativce, kteří chtějí tvořit nebo načerpat novou inspiraci a energii.