Velké miliardové usmíření: PPF kupuje od Karla Pražáka pozemky v okolí O2 areny. A nejen je
Skupina PPF chce na českém realitním trhu hrát mnohem významnější roli. A nynější transakce jí v tomto směru může výrazně pomoct.
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Poslední dobou se mohlo zdát, že skupina PPF a její většinová majitelka Renáta Kellnerová jsou ve při s miliardářem Karlem Pražákem, kterého historicky pojily úzké vazby s Petrem Kellnerem. To se ale mění – investiční skupina PPF Real Estate plánuje od Pražákovy skupiny Kaprain převzít několik realitních firem a projektů. Antimonopolní úřad v této věci již zahájil zjednodušené řízení. Předmětem spojení je především získání kontroly nad subjekty, které vlastní pozemky a komerční prostory zejména v okolí pražské O2 areny, která patří PPF.
V oblasti pražské Harfy a metra Českomoravská vlastní PPF samotnou multifunkční halu, zatímco řadu okolních parcel a budov dosud ovládal především Kaprain s partnery. Obě zúčastněné strany nechtějí probíhající proces detailně komentovat. Ředitel korporátní komunikace PPF Leoš Rousek pro CzechCrunch uvedl: „V případě nemovitostí, jejichž možný nákup nyní ÚOHS posuzuje, jde o standardní transakce. Do jejich uzavření je nekomentujeme.“ Podobně reagoval mediální zástupce Kaprainu Ondřej Pechar.
Zajímavé je, že kromě pozemků v okolí O2 areny je předmětem mnohamiliardové transakce také například majetkový přesun golfového resortu Oaks Prague nebo pozemků společnosti Mototech Real v Praze ve Stodůlkách.