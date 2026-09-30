Trojka od BMW opouští diesel, s baterkou ale ujede přes 900 kilometrů. A se všemi motory vypadá stejně
Spalovací i elektrická trojka od BMW dostaly shodný design, na výběr budou tři motorizace u obou pohonů. Na kombi i plug-in se zatím čeká.
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BMW v noci na středu představilo novou generaci řady 3, svého nejúspěšnějšího modelu s více než 18 miliony prodaných kusů. Sedan přebírá designový jazyk Neue Klasse známý i z úspěšného SUV iX3 a poprvé přijíždí ve dvou provedeních se shodnou karoserií – elektrické i3 a verze se spalovacím motorem se liší jen detaily danými pohonem. Co ale mizí, je dieselový pohon.
Obě větve zatím nabídnou po třech motorizacích. Spalovací otevírají čtyřválce 318 se 156 koňmi a 320 s 211 koňmi, v čele stojí šestiválcové M350 xDrive s mild hybridem, výkonem 443 koní a zrychlením na stovku za 4,1 sekundy. Elektrické i3 startuje ve dvou verzích s pohonem všech kol: 40 xDrive s 374 koňmi a dojezdem až 710 kilometrů podle WLTP a 50 xDrive se 469 koňmi, baterií 108,7 kWh a dojezdem až 912 kilometrů. Třetí, sportovní i3 M60 xDrive, přibude v roce 2027.
Během příštího roku dorazí i plug-in hybrid, kombi známé pod označením touring automobilka zatím neukázala. Elektrické i3 se vyrábí v Mnichově, kde v roce 1975 vznikla první trojková řada a kde se od roku 2027 budou montovat výhradně elektromobily Neue Klasse. Spalovací verze budou sjíždět z linek v Dingolfingu.