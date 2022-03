Objem přepravovaných balíčků a zboží neustále roste, i tak je ale logistika hlavně mezi malými a středními firmami zastaralá a neefektivní. Své o tom ví André Dravecký, zakladatel firmy Shipvio, který se pustil do nové štace s cílem tento stav napravit. V novém startupu Ringil digitalizuje přepravní procesy a na rozjezd nyní od investorů získává 11 milionů korun. Cílem je ale uzavřít finanční kolo s částkou 20 milionů korun, pořád je tak otevřený investicím.

Kola se už teď účastní skupina investorů, kromě fondu Depo Ventures jde o andělského investora ze Silicon Valley Isaaca Applbauma, bývalého top manažera DHL Alexe Pilaře a společnost Principal Engineering, již dříve získal investici od firmy Logio. Prostředky chce Ringil využít hlavně na nábor lidí, škálování produktu na evropském trhu a propojení produktu s přepravními partnery.

„Logistika je jedno z největších odvětví na světě. Kvůli nárůstu online nakupování, proměnám v geopolitice či stále většímu důrazu na ekologickou udržitelnost se navíc mnohotvárnost tohoto oboru zvyšuje. Z největších hráčů v logistice se stávají technologické společnosti, ale podstatná část odvětví stále není digitalizovaná. A právě Ringil usiluje o to, aby i malé a střední firmy dostaly k dispozici pokročilé nástroje,“ říká partner Depo Ventures Michal Ciffra.

Ringil umožňuje sledovat přepravu zásilek v reálném čase a logistickým hráčům poskytnout informace, zda bude balíček doručen v dohodnutém termínu nebo kdy byl skutečně předán adresátovi. Platforma operace digitalizuje napříč celým přepravním procesem a usnadňuje kontrolu nad různými systémy od e-mailů po telefony.

Michal Ciffra a Petr Šíma, partneři v Depo Ventures Foto: Depo Ventures

„Naší vizí je kompletně automatizovaná logistika či alespoň nákladní doprava. Chceme vybudovat společnost, která tu bude desítky let a pomůže tisícům firem digitalizovat i automatizovat procesy v logistice. Našimi největšími rivaly jsou tužka, papír, e-mail a telefon – tyto nástroje obsluhují 95 procent trhu. Nebude jednoduché je porazit, ale zvládneme to,“ říká zakladatel a šéf Ringilu André Dravecký.

Třicetiletý Dravecký je už ve světě logistiky matadorem. Do oboru se dostal díky svému otci, jenž je dopravcem přes dvacet let a pro kterého pracoval na brigádách jako dispečer i řidič. Když se pak přestěhoval do Prahy, začal dálkově pracovat pro německou spediční firmu, jež zajišťovala dopravu pro americkou armádu, a odtud už to byl jen krůček k vlastnímu byznysu.

V roce 2015 rozběhl startup Shipvio, který funguje jako prostředník mezi dopravcem a zákazníkem s cílem přesunout nákladní silniční dopravu z analogového světa závislého na telefonech, papírech a propiskách do modernější doby.

„Shipvio je zodpovědné za celý proces přepravy, což vyžaduje velkou zátěž na operativu. Já ovšem vidím největší přidanou hodnotu našeho týmu v doručení nejlepšího možného softwaru pro řízení celého procesu v rámci přepravy zboží pro tyto firmy,“ říká Dravecký.

I když se jeho první firmě daří – od investorů získala desítky milionů korun, roste o desítky procent ročně a letos očekává obrat na úrovni vyšších jednotek milionů eur – rozhodl se založit další, aby v jednotlivých produktech nedocházelo ke střetu zájmů.

„Chtěli jsme to od začátku oddělit. Také již byla strategie Shipvio připravovat na exit s odděleným týmem. Ringil je naopak firma, kterou plánujeme mít dlouhou dobu, jelikož věříme, že může platformizovat nákladní silniční dopravu,“ doplňuje podrobnosti Dravecký.

Rozhraní platformy Ringil Foto: Ringil

S Ringilem se nyní zaměřuje na klienty z řad výrobních a distribučních společností, které potřebují své zboží dodávat dále svým B2B zákazníkům. Navzdory tomu, že platformu spustil koncem loňska v době pandemie koronaviru, na trhu vnímá velkou poptávku. Jako konkrétní klienty jmenuje například Huhtamaki, SV metal i testovací provoz s řetězcem Penny Market.

„V této chvíli finalizujeme dohody s velice zajímavými jmény, která všichni známe. Ještě je ale nemůžeme zveřejnit,“ říká Dravecký s tím, že aktuálním cílem startupu je rozšířit se na trzích v rámci střední a východní Evropy a příští rok expandovat i směrem na západ do Německa.

„André pochází z rodiny, která spravuje menší tuzemskou přepravní společnost. Jeho první projekt Shipvio soutěžil s německou technologickou společností Sennder o prvenství na trhu digitální nákladní přepravy. André je jednoduše předurčen v tomto odvětví dělat velké věci. Celý tým pak doplňují Miloslav Vlach a Michal Bako, kteří mají unikátní zkušenosti s budováním logistických technologických platforem,“ říká Michal Ciffra.

Ringil představuje třetí investici druhého andělského fondu Depo Ventures. Fond již investoval do firmy Blockmate, která pomocí sjednoceného rozhraní umožňuje přístup k finančním datům z kryptoměnových účtů různých globálních služeb, a do startupu GitGut, což je herní hlasový asistent, který s využitím umělé inteligence pomáhá hráčům esportových her.