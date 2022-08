Když se v sedmdesátých letech stavěla žižkovská brutalistická Ústřední telekomunikační budova, bylo potřeba dovést kabely z té staré, v ulici Fibichova. To nakonec nenávratně narušilo statiku domů na Olšanském náměstí, proto musely k zemi, a následně vznikla výstavba, jež určuje charakter náměstí dodnes. Praha 3 se nyní pouští do rekonstrukce dvou panelových domů, které by měly podobu náměstí proměnit.

Na jedné straně Olšanského náměstí dnes stojí Hotel Olšanka, na té druhé je panelák s obchodním parterem. Byť jde o místo na oblíbeném Žižkově a na dosah honosných Vinohrad, nepatří k těm, kde by se chtěl člověk zdržovat déle, než by bylo potřeba. Toho si je vědomá i Praha 3.

„Rozhodnutí opravit panelové domy na Žižkově padlo již v minulosti. Důvodem bylo jednak zlepšit vzhled veřejných prostor a pak také následná privatizace. Po ní už by nemuselo být možné dosáhnout shody mezi vlastníky na budoucím vzhledu jednotlivých domů,“ vylíčil pro CzechCrunch radní městské části Jan Materna.

Rekonstrukce se dočkají domy dva. Konkrétně jde o adresu v ulici Táboritská, kde už se s pracemi začalo, a o dům v Kubelíkově ulici. Tam nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele. „Stavbu bychom chtěli zahájit ještě letos, ale bude záležet i na výši vysoutěžené ceny, která bude vzhledem k obrovskému růstu cen stavebních materiálů zcela určitě vyšší, než předpokládal rozpočet,“ dodává radní.

Foto: MČ Praha 3 Proměna se týká ulic Táboritská a Kubelíkova

V obou domech jsou hned tři vchody. Oba jsou také majetkem městské části. Podle Materny by mělo v rámci rekonstrukce dojít ke zkvalitnění stávajících obchodních prostorů. U projektu v Kubelíkově ulici se pak počítá se vznikem celé nové obchodní pasáže. A to tam, kde je dnes neutěšený průchod pod domem.

Na domy bylo při přípravě projektové dokumentace v minulosti vypracováno několik architektonických návrhů, přičemž vítězný byl pak rozpracován do projektové dokumentace. V Táboritské by měly práce trvat do poloviny příštího roku. Během té doby dojde k opravě a zateplení fasády, opravě střešního pláště, výměně oken a výměně zábradlí lodžií. Upraví se i vstupy a sjednotí se podoba parteru, kde jsou obchody a restaurace.

V blízkosti Olšanského náměstí by mělo dojít k vícero proměnám. Ve směru k Nákladovému nádraží Žižkov se chystají úpravy Olšanské ulice, na jejímž konci je i zmiňovaná Ústřední telekomunikační budova. Výstavba vzniká už i na samotném nádraží, konkrétně v cípu u Basilejského náměstí, které by se mělo rovněž opravit, a to spolu s výstavbou od společnosti Central Group.

Změny ale nastanou i ve druhém směru, tedy k Bezovce a ulici Táboritská, kterou má na starosti žižkovské studio edit! – naváže opravou ulice Seifertova. V druhé části projektu, tentokrát pod taktovkou studia Archum, bude probíhat rekonstrukce od Sladkovského náměstí přes žižkovský fotbalový stadion až po Vysokou školu ekonomickou. Proměnit se má i křižovatka U Bulhara.