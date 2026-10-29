Zaplatíte sto tisíc, ušetříte sto tisíc. Nový superčip dělá z počítače AI mašinu i bez předražených karet
Recenze Asus ProArt P16 s čipem Nvidia RTX Spark – notebooku určeného pro provozování lokálních modelů umělé inteligence.
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Jestli chcete na svém počítači provozovat „vlastní“ umělou inteligenci, bude vás to stát ranec peněz. V ideálním případě totiž na takový úkol chcete nejvýkonnější grafickou kartu. Jenže za tu dnes zaplatíte – pokud ji vůbec seženete – klidně přes dvě stě tisíc korun. Plus zbytek počítače, do kterého ji osadíte. Výrobce hardwaru Asus ve spolupráci se značkou Nvidia teď představili zajímavou alternativu. Notebook navržený přímo pro provoz AI. Ale než nad tím začnete protáčet oči, vězte, že tentokrát to není jen nějaká marketingová nálepka.
Může to být otázka financí. Výkonné a pro AI vhodné grafické karty jako Nvidia RTX 5090 stojí v úvodu zmiňované statisíce korun. Tokeny pro provoz nepřeberných možností umělé inteligence také nejsou zdarma. Anebo to může být otázka bezpečnosti. Důvodů, proč neposílat vlastní data nějaké stěží kontrolovatelné AI kamsi do cloudu, je nespočet. Na obě tyhle otázky se pokouší přinést tak trochu jinou odpověď Asus ProArt P16 s čipem Nvidia RTX Spark.
Tuhle jiskru v nitru nového notebooku nazývá výrobce „superčipem“. Je to samozřejmě trochu marketing, ale jistá superlativa si zaslouží. Spojuje procesor i grafiku – a se 128 gigabajty sjednocené paměti mění už tak výkonný notebook na áíčkovou mašinu. Na které rozjedete lokální AI. Bez napojování na cloudové služby. A bez grafické karty za dvě stě tisíc korun. Ačkoliv laciný ProArt P16 samozřejmě není.
K čemu je to dobré? Umělá inteligence, jak ji dnes vnímá nejspíš většina lidí, si s vámi textově povídá přes webovou stránku či aplikaci v telefonu, ať už je to ChatGPT, nebo Gemini. Jenže rozjet si vlastní místní model vám k tomu přidá možnosti, které před pár lety působily jako sci-fi. Agenti a asistenti jako Perplexity, OpenClaw nebo Hermes se (po spojení s některým z velkých jazykových modelů neboli LLM) propojí s vaším počítačem, aplikacemi, mailem a projekty a zcela promění způsob, jakým s nimi pracujete.
Místo ručního klikání a cvakání dáte prostě úkol AI. A ona ho vyřeší. Jestli je to plánování a mailování, nebo programování, to je na vás. Je to činnost, která vyžaduje poměrně fundamentální změnu v přístupu k používání počítače. A není snadné se tomu podvolit a přistoupit na to, že teď už to všechno bude (nebo může být) jinak. Ale současně vás při každém dalším zadání „vašemu vlastnímu“ agentovi napadá, že takhle to prostě do budoucna bude. Asus navíc už přímo do stroje přihodil pár vlastních AI nástrojů třeba na práci s obrázky.
Cena
Model se 128 GB sdílené paměti – 130 990 korun
64 GB – 97 990 korun
32 GB – 76 990 korun
Čip
Nvidia RTX Spark N1X, 20 jader, GPU Blackwell RTX, 6 144 CUDA jader
Displej
Dotykový OLED 16 palců, rozlišení 3 840 × 2 400 bodů, obnovovací frekvence 120 Hz
Úložiště
1TB M.2 NVMe™ PCIe 4.0 SSD
Rozměry a hmotnost
35,41 cm × 24,30 cm × 1,29 ~ 1,59 cm, 1,77 kilogramu
Prodává se i verze Asus ProArt P14 (H7407) se 14palcovým displejem, menšími rozměry a stejným hardwarem.
Tohle řešení nicméně vyžaduje značné hardwarové prostředky. Ty často poskytují už několikrát zmiňované grafické karty s vysokým výkonem. Jenže u nich provoz AI naráží na omezenější paměť, i špičková RTX 5090 dosahuje na max 32 GB. Můžete si karet pořídit víc, ale pak do toho zase o to hlasitěji promluví ona taktéž už skloňovaná cena. Asus ProArt P16 s RTX Spark se proto vydává trochu jinou cestou.
Notebook disponuje až 128 GB paměti, takže zvládne i desítky gigabajtů velké modely. Vzhledem k cenám pamětí a karet je tohle značná konkurenční výhoda. Která bude pro spoustu uživatelů rozhodující a pomůže se smířením, že v syrovém výkonu je dedikovaná karta oproti Sparku násobně rychlejší. Znalci tématu také můžou zmínit obdobný přístup značky Apple s čipy M5, jenže i jejich stroje se 128 gigabajty paměti se pohybují kolem 200 tisíc korun.
Asus ProArt P16 v nejvyšší výbavě se 128 GB paměti má cenovku 130 tisíc, s poloviční pamětí se vleze pod sto tisíc. A jak ukazují benchmarky například i českého PC Tuningu, rozdíl v ceně nemá s rozdílem výkonu přímou úměrnost, rozhodně ne ve všech disciplínách. Spolu s modelem P16 úvádí Asus na trh i menší verzi P14, liší se displejem a rozměry (v případě velké i malé varianty nejsou nikterak vybočující z očekávaného standardu), RTX Spark zůstává.
V současné éře zmámené umělou inteligencí je tenhle notebook tak trochu až úkaz, který se trefuje do ne úplně obsazeného segmentu kombinujícího relativní dostupnost i ostré zaměření na AI a její pokročilé uživatele. Nejspíš to nebude vyloženě velká cílovka, ale lidí, co si budou chtít rozjet vlastní lokální model a pracovat s agentem, bude jen a jen přibývat. Dokonce i těch ne úplně pokročilých, Nvidia i pro méně zkušené hračičky poskytuje pochopitelný návod, jak na AI agenty.
Pro „zpátečníky“ ale laptop logicky smysl nedává, i když i tak je to víc než solidní stroj. Designově je to vcelku elegantní zařízení s velkým touchpadem a komfortní klávesnicí, které s vysokými fps rozjede třeba i upírskou akci The Blood of Dawnwalker na ultra detaily. Kdo chce notebook kromě pokusů s AI asistentem využít jako nástroj k náročné práci i zábavě, nebude mít problém. Pár uživatelských problémů ale asusovská novinka má.
Zaprvé jeden terabajt úložiště už může někomu přestat stačit, dvojnásob při nějaké masivnější práci třeba právě s AI generovaným videem. Zadruhé je to chlazení, respektive jeho hlučnost. V klidu je Asus ProArt P16 tichoučký, stačí ale nějaké znatelnější využití jeho schopností a rozehřeje a rozfučí se až do nepříjemných hodnot. Na druhou stranu je Asus ProArt P16 hlavně pracovní stanice pro umělou inteligenci, ne přístroj pro nějaké mobilní brouzdání na cestách. A i když stojí (přes) sto tisíc korun, spoustě AI pozitivních uživatelů taky sto tisíc ušetří.