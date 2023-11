Zapomeňte na čísla účtů, stačí už jen ta telefonní. Platbu na kontakt spouští první české banky

Uložit 0

Od úterý je v Česku možné posílat peníze nikoliv na číslo bankovního účtu, ale i na telefonní. Novinku s názvem Platba na kontakt spustila šestice bank poté, co projekt v září oficiálně odsouhlasila Česká národní banka. Ta vede registr, do kterého se lidé musejí sami přihlásit, pokud chtějí novinku využívat. Zatím se to týká klientů Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Fio banky, Komerční banky a Raiffeisenbank. K nim se v příštím roce přidá i Moneta a UniCredit Bank.

Registrace do služby je dostupná pro fyzické osoby i OSVČ, probíhá prostřednictvím mobilního i internetového bankovnictví dané banky. Instituce nejdříve ověří, že telefonní číslo má skutečně konkrétní klient. Ten si následně vybere číslo účtu, se kterým chce telefonní kontakt spárovat, a banka zapíše údaje do registru ČNB.

Jakmile se stanete součástí registru, můžete přijímat platby prostřednictvím svého telefonního čísla. Při odeslání částky se druhému uživateli zobrazí i název účtu příjemce, obvykle jeho jméno a příjmení. Pokud dotyčný v registru ve skutečnosti není, platba jednoduše neodejde.

Banky i sama ČNB si od toho slibují nejen rychlejší zadávání ze strany klientů, ale taky méně chyb při převodech. Podle nich se klienti často při vyplňování čísla bankovního účtu nebo kódu banky pletou a v takových případech peníze v lepším případě neodejdou, v tom horším ale můžou skončit na jiném účtu. S omylem v zadání čísla bankovního účtu má podle České bankovní asociace zkušenost skoro 40 procent lidí.

Transakce je možné provádět pouze v českých korunách, maximální limit jedné platby je pět tisíc korun, minimální částka jedna koruna. K jednomu účtu je možné mít přiřazených víc telefonních čísel, třeba v případě společného účtu manželů. Naopak jeden telefonní kontakt nemůže mít více čísel účtů.

Banky za poslední roky hlásí strmý nárůst počtu těch, kdo používají mobilní bankovnictví – od počátku roku 2019 do poloviny letoška se jejich průměrný počet více než zdvojnásobil. Právě na tyto uživatele Platba na kontakt s pětitisícovou hranicí nejvíce míří, protože pomocí mobilního telefonu klienti většinou provádějí menší převody peněz.

Technicky lze takové platby provádět už déle. ČNB projekt dlouho testovala s tím, že jde o robustní systém, který potřebuje prověřit proti možným útokům. Některé banky jej ale chtěly nabídnout už dřív, a tak spustily alespoň upravenou a omezenou variantu, kterou směrovaly výhradně na mobilní aplikaci, omezily počet plateb i povolenou částku převodu. S menšími omezeními mohli Češi podobně využívat i aplikaci Revolut, aniž by znali číslo účtu.

Podobné projekty fungují v zahraničí a ČNB uvedla, že se v cizině inspirovala, ať už jde o Spojené státy, Lotyšsko nebo Slovensko. Navíc by se způsob převodu peněz mohl ještě zjednodušit. „Začínáme s mobilními čísly, ale do budoucna by se systém mohl rozšířit i o další možné kontakty pro párování s číslem účtu jako například e-mailové adresy,“ slíbil už dřív člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek.