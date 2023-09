Zapomeňte na DC a Marvel, seznamte se s říší Tlapkové patroly. Svým vládcům přinesla už miliardy dolarů

Deset seriálových řad o zhruba 25 dílech, přičemž jedenáctá je v běhu. Spin-off, dva hotové filmy a třetí právě odklepnutý, různé speciály, živé show, vlastní sekce v zábavních parcích, videohry a samozřejmě všezahrnující merchandising, který stál na počátku všeho. Vítejte ve světě Tlapkové patroly, animované tlupy štěněčích záchranářů, která opět okupuje kina a jež podle svého tvůrce vlastníkům licencí za deset let své existence vygenerovala přes 12 miliard dolarů, tedy necelých 280 miliard korun.

Program rodičů, kteří mají doma dítě ve věku dva až pět let, o tomto víkendu dost možná zahrnuje i návštěvu kina. Ve čtvrtek měla premiéru Tlapková patrola ve velkofilmu, nejnovější přírůstek do už tak rozvětvené rodiny zábavních produktů cílících právě na tuhle věkovou skupinu.

Film to není nijak objevný a zcela zapadá do toho, co se Tlapkové patrole už mockrát osvědčilo – parta bezelstných psích hrdinů, v jejichž čele stojí desetiletý kluk Ryder, opět zachraňuje všechny, kteří to zrovna potřebují. Tentokrát k tomu ale psíci dostanou díky pádu meteoritu z vesmíru i superschopnosti, které z nich udělají Mocné tlapky. A samozřejmě se objeví někdo, kdo se pokusí tyto schopnosti získat pro sebe a zneužít. Nebyli by to ale Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma a od posledního filmu i Liberty, aby si to nechali jen tak líbit.

Když před dvěma lety dorazil první film o Tlapkové patrole, zvládl na vstupenkách globálně utržit 144 milionů dolarů (v přepočtu více než 3,3 miliardy korun). A to v podstatě šlo jen o několik epizod pospojovaných za sebe. Jeho přímé pokračování je na první pohled ambicióznější – má lepší animaci, ty nejinfantilnější části jsou upozaděné a má i jednotný příběh. Jak ho budou kvitovat diváci, se teprve uvidí. Jen pár dní před jeho oficiálním uvedením ale přišla zpráva, že studio Paramount, jež za oběma snímky stojí, odkleplo natáčení třetího dílu. K vidění má být v roce 2026. A jelikož v prvních dvou řešila existenciální krizi dvě štěňata ze sedmi, dost jich stále zbývá…

Něco, co se bude dobře prodávat

Tlapková patrola letos kromě jiného slaví narozeniny. Je to deset let, co ji světu představila kanadská televize TVOntario a franšíza dnes patří k jedněm z nejznámějších vývozních artiklů země javorového listu. Se svými dětmi ji prý sleduje i současný premiér Justin Trudeau, nebo o tom minimálně mluví, stejně jako řada světových celebrit jako Mila Kunis a Justin Timberlake či další. Ne náhodou v originále aktuálního filmu krátce zazní hlasy Kim Kardashian, Sereny Williams či Dwayna Johnsona.

Foto: CinemArt Hrdiny Tlapkové patroly jsou štěněčí záchranáři, kteří využívají nekonečné množství různých udělátek

Do pohybu tohle všechno dala v roce 2010 kanadská hračkářská společnost Spin Master. Rozhodla se, že chce mít vlastní dětský seriál, který bude propagovat její výrobky a zajistí jí tím stabilní přísun příjmů. Příležitost cítila ve zmíněné předškolní věkové skupině, protože pro ni už dlouho nevznikl žádný velký hit, a tak vypustila do světa poptávku. Zpět se mělo vrátit šest nápadů, mezi nimiž byl i ten od scenáristy Keitha Chapmana.

Podnikavý Brit za sebou sice tehdy měl náročné období, které vyvolala krize z roku 2008, ale na účtu měl i úspěšný dětský seriál Bořek stavitel. Spin Masteru odprezentoval skupinu štěňat, která vyrážejí na nejrůznější záchranné mise a svou dobrosrdečností přispívají k hladkému fungování svého městečka, což hrálo na oblíbenou komunitní notu. Výrobci hraček se mělo ale obzvlášť zalíbit to, že štěňata používají nejrůznější udělátka a vozítka, žijí ve skládacích boudách a všechno sledují z centrály, po níž se do akce sjíždí ze skluzavky… což znamenalo lákavou vidinu hraček a dalších výtvorů, po kterých budou malí fanoušci toužit.

Značka s celosvětovým dosahem

Právě to, aby šel seriál ruku v ruce s prodejem na něj navázaného zboží, bylo základní podmínkou Spin Masteru. A jak Chapman řekl loni deníku Financial Times, fakt, že požadavek na komerční úspěšnost předcházel diskusi o samotném obsahu, je podle něj důvodem, proč je Tlapková patrola tak populární a úspěšná. Mezi dětskými diváky i z pohledu byznysových čísel. Ostatní sám Chapman se vedle tvorby pro děti – pracoval třeba i na populární sérii Muppeti – pohyboval velice přirozeně také ve světě reklamy.

Bez merchandisingu, který většina rodičů upřímně nenávidí a který do velké míry ovlivňuje to, co je vidět na obrazovkách, by patrola podle něj „nevydržela, nebyli bychom schopni udělat druhou sérii, neudělali bychom z ní globální trend“.

Seriál vstoupil na obrazovky v srpnu 2013 a velice rychle se stal vytouženým hitem. Do Ameriky a pak i do velké části zbývajícího světa ho uvedla televize Nickelodeon, jejímž prostřednictvím se stal součástí studia Paramount. Dnes se podle oficiálních údajů Tlapková patrola vysílá ve 170 zemích s dosahem údajně do 350 milionů domácností a v mnoha průzkumech v různých zemích vyšla jako hlavní a nejoblíbenější značka dětského zboží.

Hotových je momentálně deset seriálových řad, premiéra té jedenácté je oznámená na příští rok. Buldoček Rubble má i vlastní seriál Rubble a jeho parta. Existují také dva zmíněné filmy a třetí je v plánu. Tlapkovou patrolu potkáte v zábavních parcích, na Xboxu, PlayStationu i Nintendu Switch, a když si dáte práci, zvládnete pomocí výrobků s obrázky psích hrdinů podle Paramountu vybavit všechno, co děti potřebují od rána až do večera (což je další rodičovská noční můra).

Mezi pejsky sice převažují kluci – za tuto genderovou nevyrovnanost ostatně přišla na adresu seriálu velice brzy kritika –, ale od začátku je mezi nimi i jedna fenka. A jelikož je každé štěně jiné, má jiné vlastnosti, dovednosti i výbavu, šance, že děti se s nějakým ztotožní, je velká. Nejrůznější vedlejší postavičky, včetně dalších fenek, navíc neustále přibývají či odcházejí.

Sázka na úzké propojení merchandisingu a obsahu zkrátka vyšla. Poslední zveřejněné výsledky Spin Masteru za druhé čtvrtletí letošního roku sice ukázaly zhruba pětinový meziroční propad, firma si ale stojí za výhledem, že ve zbývající části roku, pravděpodobně i díky novému filmu, poroste.

Paramount v roce 2020 mluvil o tom, že značka Tlapková patrola od roku 2014 přinesla osm miliard dolarů. Dnes bezmála pětašedesátiletý Chapman, který z rodné Británie přesídlil do Monaka, loni pro Financial Times uvedl i to, že jeho nápad vygeneroval za dobu své existence už 12 miliard dolarů, což je, jak také řekl, víc, než kolik kdy vydělaly filmy Stevena Spielberga. Sice to není zrovna nejšťastnější srovnání, protože míchá pověstná jablka a hrušky, nicméně snímky jednoho z nejslavnějších a nejuznávanějších režisérů vůbec zatím utržily něco přes deset miliard dolarů.