Zapomeňte na lidi, sklady se zaplňují roboty. Teď se o práci hlásí už i ti z Česka

Jeden z nich prý umí zastoupit minimálně tři živé skladníky. A když je potřeba doručit box se zbožím na vyskladňovací místo, zvládne to průměrně dvacetkrát za hodinu. Tito roboti využívají podobné systémy skladování a manipulace se zásilkami, jaké se už v českých i zahraničních skladech rozšiřují. Poprvé jde ale o český projekt. Do dvou let chtějí jejich tvůrci nasadit stovky těchto strojů do praxe.

Čeští robotičtí skladníci jsou z dílny Technické univerzity v Liberci (TUL) a technologického startupu IdeaStorage. Ten předpokládá, že je do dvou let použije ve skladech, které pro firmy modernizuje. Zatím systém nasadili u prvních zákazníků, mimo jiné i u České pošty.

Samotní roboti vypadají jako stolky, které se vytahují na vysokých nohách opatřených kolečky, unesou až 25 kilogramů nákladu a každý z nich se řídí tím, co jim naplánuje a optimalizuje řídicí jednotka. Svěřené úkoly pak vykonávají autonomně. Můžou pracovat 24 hodin denně, přemísťují a třídí balíky v plastových boxech.

Sklady však mění především to, na čem se pohybují. Jsou to kolejnice nad takzvanými buňkami v kartézském souřadnicovém systému. Zboží schované v boxech roboti ukládají do buněk na sebe, takže tvoří vysoký sloup přepravek. Nedotkne se ho lidská ruka. Skladové prostory nemají žádné uličky, kterými by se dalo procházet a na zboží dosáhnout nebo s ním manipulovat. Přeskládávání boxů mají na starost výhradně stroje.

Roboti IdeaStorage a TUL se pohybují po kolejnicích

Takový systém dokáže naplno využívat 90 procent objemového prostoru skladovacích prostor, což pro některé zákazníky znamená nafouknutí skladu i na dvojnásobek. „Nechceme, aby se ze světa stalo jedno velké skladiště,“ říká Rudolf Blažek, zakladatel a CEO IdeaStorage.

„Robotizace je už nedílnou součástí našich pracovišť a našich životů,“ myslí si Leoš Beran, vedoucí projektu na Technické univerzitě v Liberci. Nejde totiž výhradně o zvětšování kapacity samotných prostor. Projekty postavené na robotech umějí řešit i další bolístku například e-shopů, kterou je nedostatek zaměstnanců.

Během posledních dvou let se řada lidí k online doručování začala obracet, mnohé obchody a doručovatelé proto potřebovali navýšit kapacity prakticky všeho. Jenže najít pracovní sílu do skladů se jim příliš nedaří, popisovala například Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a šéfka skupiny Packeta.

Právě Zásilkovna je jednou z firem, které už k robotům přešly. Třídí zásilky v pražských Štěrboholích, kde je jich skoro tolik jako lidských zaměstnanců.

Téměř miliardu pak do automatizace a robotizace skladů poslala česká e-commerce jednička Alza, která tak hodlá výrazně urychlit vydávání objednávek – tak aby se expediční proces zkrátil ze dvou hodin na 30 minut či méně. V jejím skladě má obsluhovat přes 400 robotů.

Datart před Vánocemi představil speciální balicí stroj, který vypadá jako menší vagon metra a zvládne denně zpracovat až dvacet tisíc balíků. Plán alokovat do automatizace v příštích letech více než miliardu korun představil také online supermarket Rohlík. Ve světě roboty zkouší například doručovatelská firma DHL, která jim dala repetitivní a mnohdy fyzicky náročnou práci ve skladech.