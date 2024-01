Zařídí nejen kanceláře, ale také recepci i terasu. WorkLounge nabízí firmám coworkingové balíčky na míru

Uložit 0

Když se řekne coworking, většině lidí se vybaví sdílená kancelář, ve které si lze pronajmout pracovní místo. To platilo před pár lety. Nabídka coworkingových služeb se od té doby rozšířila, přibyly jejich různé úrovně a zázemí plně servisovaných kanceláří hojně využívají větší týmy nebo i celé firmy. Přesně pro ně nová služba WorkLounge Business nabízí kanceláře za jeden měsíční poplatek se vším, co by si jinak musely samy pořizovat.

Firmy chtějí podle šéfa rozvoje a zástupce generálního ředitele rodinné coworkingové sítě WorkLounge Jana Janečky především kancelář bez starostí. „Vybavení vlastní kanceláře je nákladná záležitost. Připojení k internetu, elektronika, stoly, židle, dokonce i kávovar do kuchyňky. Do toho všeho musí firma jednorázově investovat, najmout recepční, zařídit úklid. Nebo si zvolí cestu pronájmu servisované kanceláře, kde má veškeré zázemí k dispozici ihned a bez jakýchkoliv vstupních nákladů,“ vysvětluje Janečka.

WorkLounge je jedním z předních hráčů na poli servisovaných prostor v Česku. V listopadu firma ohlásila nákup administrativní budovy City Point v Praze 4 za více než 450 milionů korun. Ke čtyřem pražským a jedné floridské pobočce s celkovou plochou přesahující 30 tisíc metrů čtverečních tak brzy přibude šestá. A jak pro CzechCrunch v nedávném rozhovoru uvedl zakladatel firmy Lubomír Šilhavý, prostor pro růst coworkingového trhu v Česku tím není ani zdaleka vyčerpaný. Plocha servisovaných kanceláří se podle jeho odhadu zvýší ještě desetinásobně.

Nově WorkLounge nabízí možnost členství s názvem WorkLounge Business v rámci pražské pobočky otevřené v dubnu 2023 v ulici Na Příkopě. Na celkové ploše 3 750 metrů čtverečních jsou klientům k dispozici moderní lounge zóna s kuchyňkou, devět zasedacích místností s různou kapacitou, centrální terasa, prostorný event space i podcastové studio. Pro flexibilní firemní kanceláře je vyhrazené celé čtvrté patro a coworking funguje v pátém, ale obě sféry se prolínají skrze silnou komunitu, na níž si WorkLounge dlouhodobě zakládá.

Pohodlí generuje produktivitu

WorkLounge Business je model, který nabízí firmám vše, co by si jinak musely obstarávat samy – a stálo by je to čas i peníze. „Klíčovým faktorem je ale celkový zážitek. Vybavení ho jen dokresluje, zásadní je pro něj pocit bezpečí, individuální péče našeho týmu profesionálů a sounáležitost s aktivní komunitou. Ta přímo vybízí k pravidelnému potkávání se například skrze networkingové akce, které firmám i jednotlivcům otevírají dveře k tomu, aby jejich byznys prosperoval,“ doplňuje Janečka.

Kanceláře jsou od prvního dne vybaveny podle designového manuálu, který navrhuje studio Hana Bellini Design. Desítky stránek udávají takový směr, aby kanceláře měly jednotný estetický styl, který bude podporovat spokojenost a produktivitu všech, kdo v nich pracují. Ale nejde jen o vybavení, firmy tu nemusí řešit ani najímání vlastních recepčních. K dispozici jim je personál recepce WorkLounge – přivítá jejich návštěvy, převezme balíčky a nachystá občerstvení před schůzkou s důležitým klientem.

WorkLounge se navíc stará i o bezpečnost. Ať už kybernetickou s využitím moderní síťové infrastruktury, nebo fyzickou, ve které hrají roli čipové karty a ostraha u vstupu. Samozřejmostí je také pravidelný úklid prostor nebo sprcha, která je členům k dispozici. A leckoho potěší i možnost přivést si s sebou do práce domácího mazlíčka.

Začínající startup nebo menší firmu může pronájem vybavených kanceláří lákat nejen díky úspoře počátečních nákladů pohybujících se od statisícových částek výš. „Měli jsme tu startupy, které na své klienty chtěly v začátcích zapůsobit, a zázemí v živém kancelářském ekosystému jim to umožnilo. Ani nebylo potřeba přiznávat, že si u nás pronajímají jen menší buňku se čtyřmi pracovními místy,“ dodává s úsměvem Janečka. Jmenovat konkrétní firmu nechce, ale v prostorách WorkLounge Na Příkopě jich sídlí přes tři desítky.

Když se zaměstnanci v práci cítí jako doma, tak vydrží být produktivní mnohem déle a jsou spokojenější.

Různých typů prostorů je tu hned několik. V rámci WorkLounge Business mohou firmy získat přístup do sdílených konferenčních místností nebo telefonních budek, případně si zamluvit jejich výhradní užívání. K dispozici jsou i herní zóny nebo multifunkční eventové prostory. Balíčky jsou potom sestavované na míru jednotlivým firmám i v závislosti na plánované době pronájmu. Desetičlenný tým může kanceláře s cenou od 56 tisíc korun měsíčně a další služby, jako je parkování či přístup do konferenčních místností, pořizovat až podle potřeby. Pokud pracuje v různých lokalitách, může také využívat prostory všech sedmi poboček sítě WorkLounge.

„Využití servisovaných kanceláří může vypadat jako finanční rozhodnutí, ale pravdou je, že když se zaměstnanci v práci cítí jako doma, tak vydrží být produktivní mnohem déle, jsou spokojenější a firma díky nim roste. Když se k tomu přidá inspirativní prostředí, kde se můžete na pár kliknutí v naší komunitní aplikaci propojit s experty na AI, marketing, personalistiku, vývoj webů nebo UX design, s investičními specialisty, právníky, profesory i různými agenturami, jde o prostředí, které rodí nápady a úspěch,“ shrnuje Janečka koncept WorkLounge Business.