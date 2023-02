Zásilkovna vyrostla na 6,1 miliardy. Zpomalení uspíšilo změny, hlídáme každé procento, říká Kijonková

Simona Kijonková má za sebou stejně jako všichni majitelé internetových obchodů náročný rok. Po letech doslova zběsilého růstu přišlo vystřízlivění a mnoho e-shopů se muselo smířit s propadem svých tržeb. Zásilkovna je na nich sice závislá, protože z nich vozí balíky, ale přesto má její zakladatelka mnohem lepší náladu než její partneři z online obchodů. Celé skupině Packeta, do níž spadá vedle Zásilkovny také byznys v několika dalších evropských zemích, se totiž podařilo opět vyrůst, byť už to nebylo o sto procent jako předloni. „S ohledem na dění na trhu jsou naše čísla ohromný úspěch,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch Simona Kijonková.

Skupina Packeta v roce 2022 zvýšila obrat na 6,1 miliardy korun. Meziročně to představuje růst o třiadvacet procent. V roce 2021 hlásila 4,9 miliardy a rok předtím téměř 2,5 miliardy. Přesný hospodářský výsledek česká logisticko-technologická skupina, která operuje také v Německu, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku, neprozrazuje. Dlouhodobě se však pohybuje minimálně v provozním zisku. Bez toho by se ostatně firma ani nedokázala rozvíjet, protože nemá externí investory. A jak si Kijonková vždy ráda rýpne do svého státního konkurenta v podobě České pošty, tak ani žádné dotace.

„Kdybychom přestali vydělávat peníze, nemohli bychom dál investovat a strom by nakonec uschl,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch pětačtyřicetiletá podnikatelka a popisuje v něm, jak kvůli tomu, že do stromu jménem Packeta už neproudí sto procent vláhy jako dřív, ale pouze pětina, musela proběhnout zásadní transformace celé skupiny. Vedle obratu se loni zvýšil také počet přepravených zásilek, a to meziročně o 23 procent na téměř 90 milionů. Rok zakončila s více než 15 tisíci výdejními místy ve čtyřech zemích, dalšími 140 tisíci partnerskými místy ve většině zemí Evropy a spolupracovala se 46 tisíci internetovými obchody.

Jaká nálada u vás panuje na začátku roku 2023?

Ovlivňuje ji obecně nálada, která panuje kolem nás. Vnímám strach, negativní naladění a rozdělenou společnost. Přijde mi, že to nikdy nebylo tak extrémní. Dříve jsme dokázali řadu názorových rozdílů diskutovat u jednoho stolu, ale poslední roky, kdy se řešilo očkování, protipandemická opatření, vládní reakce na ekonomickou či energetickou krizi, válka na Ukrajině nebo prezidentské volby, naši společnost rozdělily. Vnímám negativně, jak se jako společnost chováme, a je to špatný příklad pro naše děti. Když někdo přijde s nějakým názorem, tak místo toho, abychom o něm otevřeně diskutovali, přichází nenávist. Chybí nám lídři a osobnosti, které najednou nemáme. Doufám, že se to brzy změní.

Foto: Zásilkovna Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a ředitelka skupiny Packeta

Měli jsme vůbec takové lídry?

Minimálně vrcholné představitele našeho státu jsem tak nevnímala a nevnímám. V době pandemie a navazujících krizí jsem postrádala osobnosti, které by s lidmi o problémech otevřeně hovořily. S kolegy jsme v posledních letech substituovali práci někoho úplně jiného. Komunikovali jsme nejen s našimi zaměstnanci, ale také se zákazníky, výdejními místy, dodavateli. Snažili jsme se tlumit obavy, protože ne každý rozumí ekonomice a věděl, co pro něj znamenají třeba covidové restrikce. Teď to děláme v ekonomické krizi znovu, protože lidé opět všemu nerozumí. Pro rok 2023 bych si přála osobnosti, které budou o problémech otevřeně hovořit, ukazovat světlo na konci tunelu.

Ke kolika lidem dnes mluvíte v rámci skupiny Packeta?

Máme zhruba 2 200 lidí včetně všech brigádníků a externistů.

A jaká nálada panuje přímo ve firmě?

Pozitivní. Jsem extrémně hrdá na naše výsledky za loňský rok, protože jsme v obratu dosáhli 6,1 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 23 procent. Dokázali jsme to organickým růstem, bez dotací od státu, finančních investorů a výrazných akvizic. Celá česká e-commerce se navíc meziročně propadla o dvanáct procent, proto jsou naše čísla ohromný úspěch. Jako firma jsme se museli vypořádávat s rostoucími cenami energií, které se nám podle odhadů meziročně zvýší o 20 až 30 procent. Proto hledáme úspory, měníme například osvětlení, nasazujeme úspornější topná zařízení, ale to je pro krize typické.

S oblibou říkám, že se náš manažerský tým stal díky posledním letům krizovým. Někdy to bylo opravdu náročné, ale manažeři, kteří museli v posledních třech letech řídit různé podniky, teď mají naprosto neocenitelnou zkušenost a jejich hodnota na trhu práce výrazně stoupla. I v těžkých letech musíte v byznysu obstát, udržet zákazníky, zachovat nebo ideálně navýšit tržní podíl a držet hotovost, aby firma byla stabilní. A také neztratit dobrou náladu napříč firmou. Kombinace všeho je majstrštyk.

Je Packeta díky tomuto vývoji ve výsledku silnější? Investovali jste někde, kde jste to původně neplánovali?

Narodilo se nám několik covidových miminek. Bez složité situace na trhu bychom například tak rychle nespustili doručení na adresu. V Česku jsme dnes jednička v rámci doručování zásilek z e-shopů obecně, na Slovensku jsme zatím jednička právě v doručování na adresu. Tato služba se narodila v roce 2020. Na Slovensku už navíc nabízíme také minutové doručení, díky kterému můžete sledovat příjezd našeho kurýra s přesností na minuty. Chceme ho letos nabídnout i v Česku.

Proč nasazení u nás tak trvá? Co je největší překážka, kterou musíte překonat?

Musíme propojit naše systémy. V Česku a na Slovensku máme jinou genezi vývoje. Zatímco u nás jsme vlastní doručení na adresu spouštěli od nuly, na Slovensku jsme koupili společnost ReMax Courier Service Romana Besediče. Díky této akvizici máme u našich sousedů 98% úspěšnost doručení na adresu do druhého dne a jsme v tomto ohledu jednička. Zatím se nám ale nepodařilo napojit systémy ReMaxu do našich robustních systémů, které jsme si vybudovali v rámci Packety, proto nám spuštění minutového doručení v Česku bude ještě nějakou dobu trvat.

Na Slovensku zmiňujete vysokou úspěšnost doručení. To platí i v Česku?

Aktuálně jsme na 97 procentech úspěšnosti doručení do druhého dne a mně to stále přijde málo. Jelikož jsme v roce 2022 doručili 90 milionů zásilek, tak ta tři procenta jsou řádově několik milionů zásilek, které mohou generovat potenciální negativní zpětnou vazbu. Rychle zároveň roste obliba výdejních boxů, které se také narodily během pandemie. Během ní se neustále zavírala a otevírala naše výdejní místa, a tak jsme vymysleli Z-Boxy. Jako první ve střední Evropě jsme přišli s bezkontaktním řešením, kdy box ovládá zákazník na dálku mobilním telefonem. Dnes máme automatizovaných výdejních boxů přes šest tisíc. V Česku a na Slovensku jsme jednička, v Maďarsku jich máme přes 800 a jsme dvojka.

Foto: Zásilkovna Výdejní skříň Z-Box od Zásilkovny

Zásilkovna patří do mezinárodního holdingu Packeta. Čemu všemu a kde se dnes věnujete?

Primární je stále česká entita v podobě Zásilkovny, ve všech ostatních zemích se již jmenujeme Packeta. Zahraniční entity tvoří zhruba čtyřicet procent našeho byznysu. Jsme v Německu, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku a teď v lednu jsme vstoupili také do Slovinska. Pod hlavičkou Packeta International zároveň doručujeme zásilky celkem do 34 států. Našimi klienty jsou jak koncoví zákazníci, kteří si stále více posílají zásilky přímo mezi sebou, tak největší online tržiště, cenové srovnávače a velcí nadnárodní hráči.

Mezi naše klienty patří Amazon, About You nebo Zalando. Rychle se rozvíjí také prodej zboží z druhé ruky, kde spolupracujeme s Vinted, Sbazarem či Aukrem, a naši mobilní aplikaci využívá už šest milionů uživatelů. Po celé Evropě pak máme více než 15 tisíc vlastních a dalších 140 tisíc partnerských výdejních míst. To je v kostce Packeta.

V zahraničí obvykle začínáte na zelené louce, nebo řešíte expanzi formou akvizic jako na Slovensku?

Slovensko byl první případ, kde jsme realizovali tak velkou a významnou akvizici. Ostatní země jsme otevírali na zelené louce. Rozhodujeme se vždy v rámci priorit a času. Pokud chcete trh obsáhnout organicky a víte, že máte dostatek času, i třeba díky tomu, že na něm není tak velká konkurence, je samozřejmě lepší začít od nuly. Ale ve chvíli, kdy vstupujete na trh s rozvinutou konkurencí a chcete skokově růst, je jednodušší akvírovat. Obvykle jsme vstupovali na trhy, kde jsme si mohli začít dovolit růst od nuly. Na Slovensku jsme si vyhodnotili, že je jednodušší koupit v té době čtyřku na trhu v doručení na adresu a udělali jsme z ní jedničku.

Často zmiňujete, že rostete bez dotací. Je to primárně narážka na Českou poštu, se kterou se na trhu potkáváte?

Věřím v tržní ekonomiku a v rovnost podnikatelských příležitostí. V našem byznysu rovnost nevnímám. Je tu celá řada firem včetně nás, které si drží tržní pozici i bez dotací. Pak jsou tu firmy, které dotace mají, chtějí je ještě větší, a podle mě to není správně. Pokřivuje to trh. Jestli tu je státní podnik, měl by se věnovat službám pro stát, a pokud existuje dotace z kapes daňových poplatníků, měla by být využita tak, aby z toho měli daňoví poplatníci prospěch. To se neděje. Státní podnik je i nadále ve ztrátě a vláda ho musí neustále dotovat, protože někdo nedělá správná manažerská rozhodnutí.

V posledních letech jste hodně rostli, klidně dvojnásobně. Teď je to méně. Co to znamenalo pro rozvoj a nastavení firmy?

Byly to zásadní změny. Představte si strom, do kterého proudí sto procent vláhy, ale najednou přitéká jen dvacet procent. V tu chvíli musíte strom ořezat, protože jinak umře celý. Věřím, že „cash is king“, a proto si na každodenní bázi hlídáme práci s hotovostí. Hledáme úspory a zároveň nechceme zdražovat naše služby. Oproti situaci před pár lety výrazně více počítáme, každý týden si děláme nové výhledy a pracujeme s několika scénáři. Rozvíjíme řadu projektů, které zefektivní náš byznys. To je zdravý a správný přístup, který krize urychluje.

Já jsem už v roce 2019 našemu představenstvu říkala, že započíná transformace celé firmy, která bude bolet. Před lety jsme byli relativně malý, ale rychle rostoucí startup. Dnes jsme velká firma se šestimiliardovým obratem a v jednu chvíli nadejde čas, kdy se musíte transformovat a stabilizovat. V roce 2019 se všichni spíše usmívali, o čem to mluvím, protože celý trh i my jsme dramaticky rostli a taková opatření nikdo neřešil. Naše transformace by sice proběhla i bez externích vlivů, ale poslední roky celý proces urychlily.

Jak velkou součástí těchto opatření bylo propouštění?

Když jsme věděli, že neporosteme dál o sto procent, rozhodli jsme se některé rozvojové projekty zavřít. Důležité bylo, že jsme to udělali najednou. Bylo to loni v březnu, kdy jsme vše transparentně oznámili a vysvětlili, proč tak činíme. Propustit jsme nakonec museli řádově desítky lidí. Udělali jsme to poprvé v naší historii a nebylo to nic příjemného, ale důležité je se k takovým věcem postavit čelem. Potřebovali jsme udržet firmu stabilní a ziskovou, aby měl strom nadále vláhu, která je proti předchozím letům pětinová. Kdybychom přestali vydělávat peníze, nemohli bychom dál investovat a strom by nakonec uschl. Packeta jen loni investovala 1,2 miliardy korun a budeme investovat i nadále.

Prozrazujete, jak vysoký je váš zisk?

Přesná čísla neříkáme, ale naše EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) je od roku 2013 kladná. V roce 2022 jsme skončili na stejné úrovni jako v roce 2021. S ohledem na naše investice, ekonomické dění i propad e-commerce trhu to považuji za skvělý výsledek.

Foto: FTV Prima Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta

Logistika přitom není příliš vysokomaržový byznys, že?

Je to velmi nízkomaržový byznys. Musíte hodně pracovat s čísly a hlídat si přímou marži, na které když ulétnete o desetinku procenta, můžete skončit ve ztrátě. V e-commerce byznysu obecně pracujete s minimální marží, proto je míra efektivity daleko důležitější než v některých jiných byznysech s vyšší maržovostí. Samotnou mě v tomto ohledu poslední tři roky hodně naučily. Svým způsobem mě krize baví, protože vás jako člověka posouvají dál.

Jelikož jste dokázali růst, i když e-commerce trh padal, znamená to, že vás jeho vývoj zas tak neovlivňuje?

Platí, že Packeta je naprosto úměrně závislá na vývoji e-commerce trhu. Když se e-commerce nedaří, musíme okamžitě reagovat. Důležité je říct, že Packeta není jen v Česku a v jednotlivých zemích se situace vyvíjí trochu jinak. Některé naše byznysy rostou pořád rychle, jiné zpomalují. Důležité je pro nás udržet si tržní pozici i zákazníka a růst tam, kde je k tomu dál potenciál.

Rostli jste loni ve všech zemích včetně Česka?

Rostli jsme i v Česku, ale v jiných zemích ještě více. Slovenský trh je velmi podobný českému, také na něm došlo k poklesu, a to jsou naše dva nejdůležitější trhy. Ostatní jsou zatím proti celku marginální.

Jaká je dlouhodobá budoucnost Packety?

Z našeho pohledu je zásadní, že to, co děláme my, na trhu nikdo nedělá. Je tu nějaká firma, která nabízí digitální platformu, v rámci níž zajistí první míli, prostřední míli i poslední míli po celé Evropě? Není. Stejně jako žádná firma není v rámci Evropy jedničkou ve výdejních boxech ve dvou zemích a ve třetí dvojka. Ani polský InPost takovou pozici nemá. Jsme přesvědčeni, že v Evropě nemá komplexnost našich služeb srovnání. V rámci některých částí trhu jsme blízko Amazonu, jinde InPostu. Jsme logistická, ale také velmi digitální a technologická firma, která nabízí komplexní službu pro e-commerce. Každý si může vybrat, co potřebuje.

Střednědobá budoucnost je tedy expanze do dalších zemí?

Více se teď chceme soustředit na vylepšování stávajících produktů, ale expandovat chceme také. V posledních letech jsme spouštěli doručování do Spojených států či do Izraele. Zároveň jsme prozatím uzavřeli Rusko. Nebráníme se dalším zemím, je to vždy o poptávce. Pokud zákazník chce, abychom spustili nový způsob doručení například v Belgii, tak vždy zvážíme, zda to pro nás dává smysl.

Český zákazník nás často vnímá jen jako firmu, která má ta výdejní místa, do kterých si chodí pro zásilku. My už ale zdaleka nejsme jen výdejní místa. Vyrostli jsme na nich, ale dnes pod sebou máme napojenou řadu projektů třeba ve Velké Británii, Francii, Polsku, Německu, Řecku. Vedle našich boxů umíme poslat balík do AlzaBoxů nebo jiných takových míst po celé Evropě. Pro klienta je to skvělé, protože když se na nás napojí, neřeší, kam může v dané zemi doručovat, to za něj vyřešíme my. V tom jsme unikátní.